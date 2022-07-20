Что делать, если вам неуютно наедине с собой. 8 простых решений
Одиночество не менее важно для психического здоровья, чем общение с людьми.
Иногда, только оставшись наедине с собой, можно по-настоящему понять свои чувства. Но что если именно в этот момент одолевает тоска? Разбираемся с экспертом.
практический психолог, нейропсихолог, КПТ-терапевт, арт-терапевт, кандидат психологических наук
Когда мы пребываем во временном уединении, нас настигает осознание своей «неидеальности». С внутренним критиком можно и нужно бороться. Вот как это сделать.
Что делать, чтобы уединение приносило удовольствие, а не страдания
- общайтесь с природой;
- читайте, пишите;
- слушайте музыку;
- созерцайте произведения искусства;
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Тревожные мысли — это внутренние события, имеющие для нас огромную важность. Как правило, они становятся более явными и навязчивыми именно в период уединения — вынужденного или добровольного.
Однако, именно наблюдая за такими мыслями со стороны, мы можем оценить их реалистичность, достоверность и «катастрофичность». Например, можно развенчать мифы о самих себе: а так ли вы слабы, ленивы и неудачливы на самом деле? Или это лишь плод вашего тревожного воображения?
Упражнение «Диалог с внутренним критиком»
Важно осознавать, что «внутренний критик» не всегда прав, с его заявлениями можно и нужно спорить. Поэтому мы представляем себе этого «критика» как незнакомое, отдельное от нас существо и позволяем ему высказаться, подвергая каждую фразу ответной критике. Когда же запас критических замечаний иссякнет, задайте себе простой вопрос: «Кто я, когда этот голос молчит?»
Учитесь признавать свою ценность и свои достижения, даже если они пока неидеальные. И тогда пребывание наедине с собой будет наполнено любовью и уважением к себе, а также интересными планами по саморазвитию. Проводить время в одиночестве не менее важно, чем общаться с людьми. В этом помогут «свидания с собой» — подробнее об этом читайте в нашем предыдущем материале.
Если вы ещё не привыкли к комфорту наедине с собой, принимайте уединение малыми порциями, чтобы постепенно в нём освоиться. А потом — возвращайтесь к обществу. Это даст вам понять, что изоляции не существует, и вы можете выбирать: побыть одному, чтобы сосредоточиться на интересном деле, или погрузиться в общение. Но и коммуникация станет более осмысленной и радостной, если вы придёте к ней с положительным опытом самопознания и самопринятия.