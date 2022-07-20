Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Что делать, когда ты одинок — 8 способов облегчить чувство одиночества

Что делать, если вам неуютно наедине с собой. 8 простых решений
Ольга Егорова
Как справляться с одиночеством
Комментарии
Одиночество не менее важно для психического здоровья, чем общение с людьми.

Иногда, только оставшись наедине с собой, можно по-настоящему понять свои чувства. Но что если именно в этот момент одолевает тоска? Разбираемся с экспертом.

<a href="https://www.championat.com/authors/6053/1.html">Ольга Егорова</a>
Ольга Егорова
практический психолог, нейропсихолог, КПТ-терапевт, арт-терапевт, кандидат психологических наук

Когда мы пребываем во временном уединении, нас настигает осознание своей «неидеальности». С внутренним критиком можно и нужно бороться. Вот как это сделать.

Что делать, чтобы уединение приносило удовольствие, а не страдания

  • Практикуйте медитацию;
  • займитесь творчеством;
  • планируйте саморазвитие;
  • общайтесь с природой;
  • читайте, пишите;
  • слушайте музыку;
  • созерцайте произведения искусства;
  • займитесь физкультурой.

Фото: unsplash.com/@maiq

Тревожные мысли — это внутренние события, имеющие для нас огромную важность. Как правило, они становятся более явными и навязчивыми именно в период уединения — вынужденного или добровольного.

Однако, именно наблюдая за такими мыслями со стороны, мы можем оценить их реалистичность, достоверность и «катастрофичность». Например, можно развенчать мифы о самих себе: а так ли вы слабы, ленивы и неудачливы на самом деле? Или это лишь плод вашего тревожного воображения?

Упражнение «Диалог с внутренним критиком»

Важно осознавать, что «внутренний критик» не всегда прав, с его заявлениями можно и нужно спорить. Поэтому мы представляем себе этого «критика» как незнакомое, отдельное от нас существо и позволяем ему высказаться, подвергая каждую фразу ответной критике. Когда же запас критических замечаний иссякнет, задайте себе простой вопрос: «Кто я, когда этот голос молчит?»

Учитесь признавать свою ценность и свои достижения, даже если они пока неидеальные. И тогда пребывание наедине с собой будет наполнено любовью и уважением к себе, а также интересными планами по саморазвитию. Проводить время в одиночестве не менее важно, чем общаться с людьми. В этом помогут «свидания с собой» — подробнее об этом читайте в нашем предыдущем материале.

Зачем нужны «свидания с собой»? Этот тренд не такой уж и новый Зачем нужны «свидания с собой»? Этот тренд не такой уж и новый

Если вы ещё не привыкли к комфорту наедине с собой, принимайте уединение малыми порциями, чтобы постепенно в нём освоиться. А потом — возвращайтесь к обществу. Это даст вам понять, что изоляции не существует, и вы можете выбирать: побыть одному, чтобы сосредоточиться на интересном деле, или погрузиться в общение. Но и коммуникация станет более осмысленной и радостной, если вы придёте к ней с положительным опытом самопознания и самопринятия.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Жить на каком этаже безопаснее для психики. Рассказал психолог
Жить на каком этаже безопаснее для психики. Рассказал психолог
Что безопаснее для здоровья: выпивать много по выходным или по чуть-чуть каждый день
Что безопаснее для здоровья: выпивать много по выходным или по чуть-чуть каждый день
TOP 3
Как мужчине начать тренироваться, чтобы похудеть: 3 первых шага
Как мужчине начать тренироваться, чтобы похудеть: 3 первых шага
Фитнес
6 отечественных фильмов, которые нужно пересмотреть после 40
6 отечественных фильмов, которые нужно пересмотреть после 40
Тренды
8 советов, чтобы приучить ребёнка к здоровому питанию
8 советов, чтобы приучить ребёнка к здоровому питанию
Здоровье
© championat.com 2000–2022