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5 дневных привычек, которые мешают вам уснуть ночью

Что мешает нам спать по ночам и как это исправить. Объяснила сомнолог
Дарья Лебедева Виктор Обморнов
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Что мешает нам спать
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Есть пять основных факторов, которые негативно влияют на сон.
Почему нам бывает сложно уснуть? Какие факторы влияют на сон?

Разбираемся вместе с сомнологом.

Проблемы со сном могут возникать по многим причинам. Порой мы, сами того не замечая, мешаем себе правильно отдыхать.

<a href="https://www.championat.com/authors/4715/1.html">Дарья Лебедева</a>
Дарья Лебедева
врач-сомнолог, член Российского общества сомнологов

У сна много функций. Осознавая их, мы можем понять, почему те или иные привычки мешают хорошему сну.

Отсутствие физической усталости

Мы хорошо спим, когда физически устаём. Если организм недостаточно утомляется в течение дня, то и сон будет более поверхностным. Попробуйте больше гулять пешком, запишитесь в тренажёрный зал, делайте небольшую гимнастику на работе. Физической активности стоит уделять хотя бы 40-60 минут в день.

Фото: istockphoto.com

Слабая нагрузка на мозг в течение дня

Во сне мы восстанавливаемся не только физически, но и морально. Чтобы хорошо спать, мозг должен хорошо потрудиться в течение дня. Конечно, на работе мы всегда заставляем мозг трудиться. Но ему не помешает и небольшая дополнительная нагрузка: занятие любимым хобби, чтение, просмотр хорошего кино или прогулка по незнакомым маршрутам положительно скажутся на сне. Если мозг ничем не занят в течение дня, то и спать ночью ему не захочется.

Неправильное питание

На наш сон влияют и продукты, которые мы едим. Если вы в течение дня мало ели, а вечером плотно поужинали, вся энергия будет тратиться на пищеварение, а сон будет не таким глубоким. Продукты, содержащие кофеин — шоколад, энергетики, кофе, зелёный чай — нужно употреблять не позднее, чем за три часа до сна. Острая и тяжёлая пища, пряности также ухудшают сон. В течение дня нужно грамотно распределять приёмы пищи, чтобы не наедаться на ночь и при этом не засыпать голодным.

Отсутствие подготовки ко сну

Примерно за два часа до сна нужно посвящать время себе. Можно расслабиться и заняться чем-нибудь спокойным: расписать планы на следующий день, послушать подкаст или аудиокнигу. Так вы постепенно снижаете накопленный за день гормон стресса. Чем его меньше — тем лучше и крепче будет сон.

Неправильный выбор времени для тренировок

Если вы обычно ложитесь в 22:00, а в 21:00 только выходите из тренажёрного зала, высокий уровень адреналина и кортизола не дадут вам уснуть. Рассчитывайте время так, чтобы основная физическая нагрузка происходила не позже, чем за два часа до сна. Тогда гормон стресса понизится, и вы быстро уснёте.

О том, сколько нужно спать в разном возрасте, читайте в предыдущей статье.

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