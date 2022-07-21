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Витаминные капельницы — как они работают, польза и вред витаминных капельниц

Витаминные капельницы: когда они нужны и чем могут быть опасны
Светлана Перес
Витаминные капельницы: зачем нужны и чем опасны
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Неправильно подобранные лекарства могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
<a href="https://www.championat.com/authors/5743/1.html">Светлана Перес</a>
Светлана Перес
сертифицированный клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf

Что такое витаминные капельницы? Чем они могут быть полезны, а чем вредны?

Многие наслышаны о нехватке витаминов и пытаются восполнять их тем или иным способом. Кто-то старается есть больше сезонных фруктов и овощей, кто-то подбирает витаминные комплексы, а кто-то выбирает специальные капельницы. Такие вливания могут делать как в клинике, так и на дому и зачастую без каких-либо назначений, рецептов и рекомендаций от врача. Но действительно ли это настолько эффективно, как говорят, и подходит ли эта процедура абсолютно всем?

Как работают витаминные капельницы

Говорят, что при внутривенных вливаниях все 100% питательных веществ быстрее дойдут до ядра клеток и выполнят свои биохимические задачи. Но это не совсем так. Человек — это существо со сложнейшей индивидуальной структурой биохимических реакций.

Да, при внутривенном введении вещество фактически сразу попадает в кровяное русло (в отличие от приёма препаратов перорально, когда часть витамина может не всасываться). Но итоговая цель приёма витаминов — это их участие в необходимых биохимических реакциях и, как следствие, улучшение состояния организма.

Чтобы узнать больше о витаминах в косметике и в форме пищевых добавок, читайте нашу предыдущую статью.

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Чем могут быть опасны капельницы

Витамины для капельницы могут быть подобраны неправильно, к тому же их может оказаться слишком много. В лучшем случае организм справится и выведет излишки самостоятельно. Условно здоровое тело быстро компенсирует переизбыток. Но на самом деле мало кто решает сделать витаминную капельницу, если хорошо себя чувствует. А в таком случае несложно получить «передозировку» и спровоцировать негативные процессы в теле, например, некоторые заболевания.

Мода на витамины, которые вводят внутривенно, не нова. В 1970-е годы в США доктор Джон Майерс использовал «коктейль Майерса» из витаминов и минералов, называя его «лекарством от многих болезней». Только вот точный состав этого комплекса до сих пор неизвестен.

Когда витаминные капельницы действительно нужны

Внутривенное введение витаминов и минералов может быть необходимостью, «скорой помощью» или частью лечебной программы. Например, если у человека аутоиммунное заболевание желудочно-кишечного тракта или нарушено усвоение питательных веществ на уровне кишечника.

Фото: istockphoto.com

Конечно, можно и нужно использовать внутривенные витаминные вливания, если их назначает врач. В таком случае специалист обязательно учитывает:

  • индивидуальные потребности организма в тех или иных комплексах и веществах;
  • сочетаемость витаминов и их форм для большей эффективности,
  • дозировки с акцентом на энергетический и функциональный статусы пациента, уровень его системы детоксикации и возможности усвоения.

В случае с людьми с повышенным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями неверно подобранные витамины могут привести к фатальным последствиям. Например, одна и та же форма витамина B12 может как положительно, так и отрицательно сказаться на давлении. А резкое изменение уровня электролитов способно привести к внезапной сердечной недостаточности.

Есть ли капельницы, которые подходят всем

У каждого витамина есть множество различных форм, каждый из них даже на генетическом уровне усваивается по-разному. Поэтому «стандартных коктейлей», которые подходят всем, быть не может. Так же, как и безопасной общей схемы вливаний этих веществ.

Поэтому в случае с витаминными капельницами лучше обратиться к специалисту. Он поможет составить индивидуальный раствор и схему для капельницы.

О том, можно ли летом запастись витаминами на год вперёд, рассказали в другом материале.

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