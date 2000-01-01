Зачем Роналду мог колоть ботокс в свои гениталии

Что думает пластический хирург?

Интимная пластика филлерами— достаточно популярная процедура в косметологии. Инъекции позволяют улучшить форму и плотность тканей там, где это необходимо. Только в основном используется не ботокс, а филлеры с гиалуроновой кислотой. Она «притягивает» воду и даёт дополнительный объём.