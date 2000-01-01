Зачем Роналду мог колоть ботокс в свои гениталии
Разбираемся вместе с пластическим хирургом.
Испанское издание La Razon со ссылкой на источники сообщает, что лицо — не единственная зона знаменитого футболиста, которая подверглась косметологическим процедурам.
Источники СМИ рассказали, что Криштиану Роналду колол ботокс и в свои гениталии — якобы чтобы их увеличить.
Источники СМИ рассказали, что Криштиану Роналду колол ботокс и в свои гениталии — якобы чтобы их увеличить.
Что думает пластический хирург?
Олег Снигирь, пластический хирург:
Интимная пластика филлерами— достаточно популярная процедура в косметологии. Инъекции позволяют улучшить форму и плотность тканей там, где это необходимо. Только в основном используется не ботокс, а филлеры с гиалуроновой кислотой. Она «притягивает» воду и даёт дополнительный объём.
Интимная пластика филлерами— достаточно популярная процедура в косметологии. Инъекции позволяют улучшить форму и плотность тканей там, где это необходимо. Только в основном используется не ботокс, а филлеры с гиалуроновой кислотой. Она «притягивает» воду и даёт дополнительный объём.
Насколько безопасна процедура?
Также для увеличения объёма интимных органов может использоваться липофиллинг — пересадка собственного жира.
Такие методики давно применяются в косметологии и пластической хирургии, улучшая качество интимной жизни пациентов. Если процедуру проводит профессиональный врач, она вполне безопасна.
Такие методики давно применяются в косметологии и пластической хирургии, улучшая качество интимной жизни пациентов. Если процедуру проводит профессиональный врач, она вполне безопасна.
Зачем Роналду мог колоть ботокс в свои гениталии
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