Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Зачем Роналду мог колоть ботокс в свои гениталии
Зачем Роналду мог колоть ботокс в свои гениталии
Разбираемся вместе с пластическим хирургом.
AMP-версия
Испанское издание La Razon со ссылкой на источники сообщает, что лицо — не единственная зона знаменитого футболиста, которая подверглась косметологическим процедурам.<br/> Источники СМИ рассказали, что Криштиану Роналду колол ботокс и в свои гениталии — якобы чтобы их увеличить.
Испанское издание La Razon со ссылкой на источники сообщает, что лицо — не единственная зона знаменитого футболиста, которая подверглась косметологическим процедурам.
Источники СМИ рассказали, что Криштиану Роналду колол ботокс и в свои гениталии — якобы чтобы их увеличить.
Что думает пластический хирург?
Что думает пластический хирург?
Олег Снигирь, пластический хирург:
Интимная пластика филлерами— достаточно популярная процедура в косметологии. Инъекции позволяют улучшить форму и плотность тканей там, где это необходимо. Только в основном используется не ботокс, а филлеры с гиалуроновой кислотой. Она «притягивает» воду и даёт дополнительный объём.
Насколько безопасна процедура?
Насколько безопасна процедура?
Также для увеличения объёма интимных органов может использоваться липофиллинг — пересадка собственного жира.

Такие методики давно применяются в косметологии и пластической хирургии, улучшая качество интимной жизни пациентов. Если процедуру проводит профессиональный врач, она вполне безопасна.
Зачем Роналду мог колоть ботокс в свои гениталии
Читайте также
5 продуктов, которые помогут уснуть
5 продуктов, которые помогут уснуть
Стильное резюме Конора Макгрегора
Стильное резюме Конора Макгрегора
Блогер отказался от еды и три дня ел только огурцы
Блогер отказался от еды и три дня ел только огурцы
Миссия выполнима: Тому Крузу — 60!
Миссия выполнима: Тому Крузу — 60!
Как правильно приготовить гречку
Как правильно приготовить гречку
Главные спортивные события июля–2022
Главные спортивные события июля–2022
5 привычек, которые нужно завести в молодости
5 привычек, которые нужно завести в молодости
4 типа продуктов, которые замедляют работу мозга
4 типа продуктов, которые замедляют работу мозга
Jacquemus и Nike выпустили совместную коллекцию
Jacquemus и Nike выпустили совместную коллекцию
Блогер каждый день просыпался в 4:30
Блогер каждый день просыпался в 4:30
Дизайнер сделал мяч из старых кроссовок
Дизайнер сделал мяч из старых кроссовок
Виктор Цой родился в День скейтбординга
Виктор Цой родился в День скейтбординга
Удивительный трюк с обручем, восхитивший соцсети
Удивительный трюк с обручем, восхитивший соцсети
Котик мило поддерживает спортсменов на тренировке
Котик мило поддерживает спортсменов на тренировке
Китайские учёные создали прототип умной подушки
Китайские учёные создали прототип умной подушки
Этот парень делает крутые трюки на аквабайке
Этот парень делает крутые трюки на аквабайке
© championat.com 2000–2022