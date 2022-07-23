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4 эффективных упражнения, чтобы убрать бока

Как убрать бока за 10 минут в день. Лёгкая, но эффективная интервальная тренировка
Валентина Аношина Екатерина Кононова
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Как убрать бока за 10 минут
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Вам понадобится только коврик.

Нам очень хочется иметь красивый и подтянутый живот и тонкую талию, но бока, как всегда, всё портят. Это одна из самых проблемных зон, с которой нужно работать. Мы не откроем вам ничего нового, но напомним: залог красивой фигуры – здоровое и сбалансированное питание и регулярные тренировки. А пока предлагаем вам попробовать эффективный комплекс упражнений на проработку этой зоны. Вам понадобится всего 10 минут.

<a href="https://www.championat.com/authors/4137/1.html">Екатерина Кононова</a>
Екатерина Кононова
тренер по фитнесу, мастер спорта по фитнесу и бодибилдингу

Тренировка будет интервальная: 45 секунд работы и 15 секунд отдыха. Каждое упражнение делаем по два раза.

Наклоны вбок с махом ногой в сторону

Техника выполнения

  • Ноги на ширине плеч, правая нога чуть согнута в колене, левой будем работать. Руки кладём на затылок, локти смотрят в стороны.
  • Поднимаем прямую левую ногу в сторону на выдохе. Наклоняем корпус таким образом, чтобы локоть прикоснулся к бедру.
  • Делаем упражнение в динамике.

Выполняем 45 секунд, затем 15 секунд отдыхаем. Повторяем на другую ногу.

Фото: istockphoto.com

Наклоны со скольжением

Техника выполнения

  • Ноги на ширине плеч, правая рука – на затылке, локоть смотрит в сторону. Левая лежит на левом бедре.
  • Наклоняемся влево, левая рука скользит вниз по бедру.
  • Затем встаём и на выдохе толкаем правый локоть вправо, корпусом тянемся за локтем.
  • Упражнение делаем медленно.

Выполняем 45 секунд, затем 15 секунд отдыхаем. Повторяем на другую сторону.

Фото: istockphoto.com

Приседания по диагонали

Техника выполнения

  • Встаём на колени, руки вытягиваем в замок перед собой ладонями вперёд.
  • Садимся по диагонали на левую сторону, руками тянемся вперёд.
  • Чередуем левую и правую стороны. Не отдыхаем между повторениями.

Делаем два подхода по 45 секунд. Отдых — 15 секунд.

Больше упражнений на проработку боков смотрите здесь.

Как быстро убрать бока в домашних условиях? Эффективные упражнения для бокового пресса Как быстро убрать бока в домашних условиях? Эффективные упражнения для бокового пресса

Велосипед с махом ногой вверх

Техника выполнения

  • Ложимся на коврик, руки – на затылке. Ноги оторваны от пола и согнуты в коленях.
  • Делаем скручивание, сгибаем левую ногу и тянем её к правому локтю. Задерживаемся в этой точке.
  • Тут же делаем мах вверх прямой правой ногой и опускаем её в исходное положение.
  • Повторяем движения на левую сторону.

Делаем два подхода по 45 секунд. Отдых — 15 секунд.

Тренировка окончена. Подробную технику выполнения смотрите в видео.

Если вы хотите узнать больше о том, как убрать складки на боках, читайте эту статью.

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