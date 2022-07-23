Как убрать бока за 10 минут в день. Лёгкая, но эффективная интервальная тренировка
Вам понадобится только коврик.
Нам очень хочется иметь красивый и подтянутый живот и тонкую талию, но бока, как всегда, всё портят. Это одна из самых проблемных зон, с которой нужно работать. Мы не откроем вам ничего нового, но напомним: залог красивой фигуры – здоровое и сбалансированное питание и регулярные тренировки. А пока предлагаем вам попробовать эффективный комплекс упражнений на проработку этой зоны. Вам понадобится всего 10 минут.
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Тренировка будет интервальная: 45 секунд работы и 15 секунд отдыха. Каждое упражнение делаем по два раза.
Наклоны вбок с махом ногой в сторону
Техника выполнения
- Ноги на ширине плеч, правая нога чуть согнута в колене, левой будем работать. Руки кладём на затылок, локти смотрят в стороны.
- Поднимаем прямую левую ногу в сторону на выдохе. Наклоняем корпус таким образом, чтобы локоть прикоснулся к бедру.
- Делаем упражнение в динамике.
Выполняем 45 секунд, затем 15 секунд отдыхаем. Повторяем на другую ногу.
Фото: istockphoto.com
Наклоны со скольжением
Техника выполнения
- Ноги на ширине плеч, правая рука – на затылке, локоть смотрит в сторону. Левая лежит на левом бедре.
- Наклоняемся влево, левая рука скользит вниз по бедру.
- Затем встаём и на выдохе толкаем правый локоть вправо, корпусом тянемся за локтем.
- Упражнение делаем медленно.
Выполняем 45 секунд, затем 15 секунд отдыхаем. Повторяем на другую сторону.
Фото: istockphoto.com
Приседания по диагонали
Техника выполнения
- Встаём на колени, руки вытягиваем в замок перед собой ладонями вперёд.
- Садимся по диагонали на левую сторону, руками тянемся вперёд.
- Чередуем левую и правую стороны. Не отдыхаем между повторениями.
Делаем два подхода по 45 секунд. Отдых — 15 секунд.
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Велосипед с махом ногой вверх
Техника выполнения
- Ложимся на коврик, руки – на затылке. Ноги оторваны от пола и согнуты в коленях.
- Делаем скручивание, сгибаем левую ногу и тянем её к правому локтю. Задерживаемся в этой точке.
- Тут же делаем мах вверх прямой правой ногой и опускаем её в исходное положение.
- Повторяем движения на левую сторону.
Делаем два подхода по 45 секунд. Отдых — 15 секунд.
Тренировка окончена. Подробную технику выполнения смотрите в видео.
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