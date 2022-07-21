2 рецепта полезного кваса, который можно приготовить дома

Для тех, кто любит хлебный напиток, но хочет попробовать что-то новое.

Как приготовить полезный домашний квас?



Рассказываем вместе с нутрициологом.

Квас — один из немногих напитков, который не только утоляет жажду в жаркий день, но и приносит пользу организму. Полезен он за счёт большого количества витаминов группы В, Е и С, а также калия, кальция, магния, железа и других веществ. А молочная и уксусная кислота в составе помогают пищеварению.

Сейчас квасные напитки в магазинах содержат пищевые добавки, ароматизаторы и красители. Поэтому при выборе кваса в магазине обязательно обращайте внимание на состав и срок хранения — полезнее тот, который произведён методом брожения.

Лидия Квашнина нутрициолог Лучше всего приготовить квас самостоятельно. Это не так сложно, как может показаться.

Домашний квас из северных ягод

Вам понадобятся:

вода — 2 л;

морошка мороженая — 100 г;

брусника мороженая — 100 г;

шиповник сушёный — 50 г;

боярышник сушёный — 50 г;

кокосовый сахар или мёд — 100 г;

изюм — примерно 10 ягод.

В стеклянную или керамическую посуду с крышкой кладём все ягоды, заливаем питьевой водой. Добавляем сахар, закрываем и ставим в тёплое место на несколько дней. Каждый день открываем крышку и перемешиваем. Через три дня процеживаем напиток, переливаем в бутылку и добавляем изюм. Закрываем и ещё на сутки ставим в холодильник.

Летом альтернативой квасу может стать знаменитый чайный гриб. Как правильно приготовить напиток дома, рассказали в предыдущей статье.

Ананасовый квас (по рецепту шеф-повара Сергея Леонова)

Вам понадобятся:

вода — 1 л;

тростниковый сахар — 50 г;

корки, сердцевина ананаса.

В бутылке с водой растворяем сахар, добавляем нарезанные корки и сердцевину. Закрываем и оставляем при комнатной температуре на несколько дней. Каждый день утром и вечером открываем бутылку, утапливаем корки. На третьи сутки процеживаем квас, переливаем в бутылку и оставляем ещё на сутки. После убираем в холодильник.

Не рекомендуется выпивать больше 500 мл кваса в день. Кроме того, напиток не подойдёт тем, у кого есть цирроз печени, проблемы с желудком, повышенное артериальное давление, заболевания почек.

Квас отлично подойдёт, чтобы заправить окрошку. Но это не единственный вариант. Как приготовить полезный летний суп на кефире, читайте в материале.