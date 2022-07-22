Что съесть, чтобы не пьянеть? 5 продуктов, которые помогут предотвратить похмелье

Что съесть, чтобы не опьянеть? Как пить и не пьянеть?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Шумные вечеринки и громкие застолья, свадьбы, дни рождения и многие другие поводы для веселья часто связаны с алкоголем. Последствия выпитого спиртного бывают очень неприятными, но их можно избежать. И если отказаться от алкоголя у вас пока не получилось, можно использовать несколько лайфхаков.

Елена Доронкина нутрициолог, основательница сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания Какие продукты помогают бороться с опьянением?

Принять адсорбирующие вещества

Обычно активированный уголь и другие адсорбенты — гель или порошок — мы принимаем уже после веселья наутро, когда чувствуем себя плохо. В действительности делать это нужно заранее — до начала застолья. В этом случае спирт, который начнёт впитываться в кровь, будет обезврежен адсорбентом — он сгладит последствия опьянения. Употреблять адсорбент рекомендуется за час до праздника.

Пить больше воды

Во время застолья запаситесь стаканом и бутылкой с чистой питьевой водой. Она способна разбавить алкоголь в крови и снизить степень опьянения. Пейте один стакан воды после каждого бокала алкоголя.

Больше двигаться

Чем больше вы двигаетесь во время пиршества — например, встаёте из-за стола или танцуете — тем лучше это будет влиять на ваше состояние, так как физическая активность снижает воздействие алкоголя на мозг. Также старайтесь чаще выходить на свежий воздух. Но не перетруждайтесь с активностью под воздействием алкоголя — это может быть опасно для сердца и сосудов.

Слишком сильное похмелье может быть не только результатом шумной вечеринки, но и тревожным звоночком — возможно, у вас непереносимость спиртного. О других признаках аллергии на алкоголь читайте в нашем материале.

Есть правильные продукты

Об этом правиле вы наверняка слышали не раз. Нужно не только не употреблять алкоголь на голодный желудок, но и съесть накануне правильную пищу. Считается, что чем жирнее еда, тем лучше она нейтрализует воздействие алкоголя. Жир укрепляет стенки желудка и не даёт спирту попасть в кровь. Но есть важный момент: слишком жирная пища способна вызвать и проблемы с пищеварением. Так как же быть? Какие продукты выбрать?

Квашеная капуста

На первом месте стоит квашеная капуста. Она богата клетчаткой, которая существенно замедляет усвоение алкоголя. А если в капусте присутствуют ягоды — эффект будет усилен вдвойне. Также квашеная капуста улучшает микрофлору кишечника, что позволит вам не чувствовать себя разбитым после застолья.

Авокадо

Авокадо сегодня можно с лёгкостью найти на полках любого супермаркета. Поэтому не поленитесь — купите этот экзотический фрукт до начала застолья. Благодаря растительным жирам стенки желудка не допустят сильного всасывания спирта в кровь.

Рыба

На роль борца с пагубным действием алкоголя хорошо подойдёт селёдка или горбуша. Благодаря своей жирности у них такие же свойства по защите организма, как и у авокадо.

Если вам часто хочется рыбы, это может говорить о нехватке некоторых веществ в организме. О каких именно, рассказали в статье.

Лимон

Он обладает детоксицирующим свойством и способен нейтрализовать действие алкоголя в крови. Лимон можно добавить в блюдо, например, или съесть несколько долек.

Сливочное масло

Этот метод известен ещё с советских времён. Если вы не едите сливочное, можно заменить его оливковым. Благодаря воздействию масла желудок не испытает раздражительного эффекта от алкоголя, что стабилизирует ваше состояние.

Все эти лайфхаки хороши, но помните, что самый надёжный способ избежать опьянения и похмелья — не пить алкоголь. Ведь он вредит организму, а трезвые вечеринки ни капельки не скучнее.