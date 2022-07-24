Почему мы часто болеем в день рождения? На это влияет даже образ жизни

Накануне своего дня рождения многие отмечают плохое самочувствие, заболевают вирусными инфекциями, их сопровождают неприятности, плохое настроение, тоска, состояние тревоги и даже депрессии. Совпадение это или закономерность?

Анастасия Ворона психолог, эксперт по выстраиванию гармоничных отношений Если вам становится грустно накануне дня рождения, возможно, дело не только в плохом настроении.

Почему вы можете заболеть накануне праздника

Завышенные ожидания

День рождения у многих ассоциируется с праздником, подарками, вниманием и исполнением желаний. И каждый, хочет он этого или нет, думает о своём «идеальном» дне. О том, как бы хотелось его отметить, какие сюрпризы получить. Чаще всего ожидания не совпадают с реальностью, от чего портится настроение, падает мотивация, всплывают старые обиды, а уровень стресса возрастает. Организм слабеет, и, как следствие: «Привет, болезнь!».

Чувство нереализованности

В день рождения принято подводить итоги и ставить новые цели. И чем больше оказывается разрыв между ожиданиями и реальностью, тем больше разочарования в своей жизни мы чувствуем. Ведь каждый хочет реализовать свой потенциал по максимуму. Как итог: стресс — слабость — болезнь.

Совсем иначе обстоит ситуация у тех, кто так или иначе считает себя успешным. Такие люди, как правило, с удовольствием отмечают праздник, потому что чувствуют себя способными сделать его именно таким, каким хотят видеть. Когда стыкуются два понятия «хочу» и «могу», болезнь не приходит.

Иногда наши представления о своём успехе расходятся с реальностью, но не потому, что мы ничего не добились, а потому, что достижения кажутся нам несущественными. Такое явление называется синдромом самозванца. Как с ним бороться, рассказали в статье.

Отсутствие энергии

Считается, что в день рождения нам выдаётся определённое количество энергии на ближайший год. Благодаря ей мы можем осуществлять мечты, достигать целей, строить отношения с людьми, следить за своим здоровьем. Считается, что к концу «астрологического» года ресурсы заканчиваются, появляется слабость и мы становимся более восприимчивыми к негативу. Особенно сложно переживают этот период те, кто склонен к ипохондрии, повышенной тревожности, перфекционизму.

Заниженная самооценка

Накануне дня рождения у каждого осознанно или неосознанно начинается подведение итогов прошедшего года. Иногда приходит разочарование и, как следствие, депрессивное настроение со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, возлагаются особые ожидания и надежды на сам праздник: кто придёт, как поздравит, получится ли отметить как хочется.

Люди с заниженной самооценкой находятся в зоне риска заболеваемости перед днём рождения: они не считают себя достойными этого праздника. И если это подтверждается чем-то косвенно (например, никто не поздравил), на смену радости приходит чувство неудовлетворённости, подавленное настроение, что снижает защитные свойства организма.

Как этого избежать

Ксения Обухова дипломированный психоаналитик Не лишайте себя праздника и научитесь замечать хорошее. Вот как это сделать.

Отпустите старое

Завершите свой год правильно: отбросьте всё старое, что отжило, завершите дела, верните долги. Уделите особое внимание подведению итогов. Напомните себе, что хорошего принёс этот год, какие произошли особенные события, достижения, победы.

Выполняйте медитативные практики

Поможет техника ведения дневника. Записывайте всё положительное, что с вами произошло в течение года и во время последнего месяца, даже мелочи. Например, вы обрели нового друга, купили новую вещь, съездили в отпуск. Это нужно, чтобы перепрограммировать свой мозг и замечать плюсы, а не минусы. Дыхательные практики и массаж тоже помогут снизить тревожные симптомы и расслабиться. Как правильно выполнять дыхательные упражнения, читайте в нашем предыдущем материале.

Стройте реалистичные планы, не обесценивая себя

Это поможет избежать разочарований. Если что-то пойдёт не так, вспомните, что сложности даются нам для того, чтобы укрепить дух и стать сильнее. Изучайте свои ошибки, анализируйте, чему они вас научили. Так вы начнёте добрее относиться к себе. Смотрите под другим углом на свои неудачи. Откажитесь от желания всегда и всё делать правильно. Не забывайте, ваша значимость никак не связана с количеством тех, кто вас поздравит или придёт на праздник.

Старайтесь вести здоровый образ жизни

Загульный образ жизни тратит много энергии, которую можно было бы расходовать на достижения. Поэтому новый год своей жизни стоит начинать правильно — например, наладить питание, избавиться от вредных привычек, заняться спортом.

Не утопайте в своих болячках и работайте над самооценкой. И тогда день вашего рождения будет вызывать не ужас, а лишь приятные эмоции. Если не получается сделать это самостоятельно, не бойтесь обращаться за помощью к специалистам.