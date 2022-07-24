4 экологически чистых и завораживающих места в России. Заметки путешественника

Эко-отдых на природе, вдали от цивилизации – то, что нужно жителям больших городов хотя бы раз в году. А ещё это один из долгоиграющих трендов внутреннего туризма. И если при взгляде на карту России вы чувствуете непреодолимое желание уехать куда-нибудь в сибирскую тайгу или к Тихому океану, рекомендуем присмотреться к локациям ниже. Слышали о них единицы, а впечатлений – на миллион.

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story После посещения этих мест вы переосмыслите своё отношение к путешествиям.

Чтобы поймать вайб конкретного региона, лучше всего посетить сразу несколько локаций. Те места, о которых мы говорим в материале, – это некая «база», откуда стоит начинать своё путешествие и где будет здорово разместиться. Оттуда обычно организуют экскурсии в окрестности, где есть зрелищные локации (но там, как правило, уже не остановиться).

Если вы любите экскурсии на скоростных катерах, читайте в этой статье, куда можно отправиться.

Паратунка, Камчатский край

Путешествия по Камчатке так или иначе носят приставку «эко»: большинство маршрутов здесь проложено по диким лесам, рядом с действующими вулканами или по нетронутым альпийским лугам. И чтобы ощутить величие первозданной природы в полной мере, отправляться в экспедиции по полуострову лучше всего из Паратунки – небольшого посёлка в 70 км от Петропавловска.

Паратунка знаменита геотермальными источниками, бьющими из недр земли. Помимо очевидной рекреационной привлекательности, они играют и вполне утилитарную роль: обеспечивают село горячей водой без ТЭЦ. Так что вынужденно прерываться «на цивилизацию» между поездками не придётся: эффект погружения в природу Камчатки будет полным и постоянным.

Гуниб, Дагестан

Аварский аул Гуниб известен прежде всего как место, где была поставлена точка в ожесточённой Кавказской войне. Но, не умаляя исторического значения села, путешественники ищут в Гунибе не только артефакты эпохи Шамиля. Им интересна сама возможность провести несколько дней в высокогорном селе, провести удивительные часы в местном природном парке или пройти вместе с гидом по одному из окрестных треккинговых маршрутов.

Разрежённый воздух, ароматы хвои и горных трав, фантастические виды – всё это помогает перезагрузиться за считаные дни и вернуться в мегаполис с новыми силами и новыми впечатлениями.

Яйлю, Республика Алтай

Яйлю или «летняя стоянка» – малочисленное алтайское село, расположенное в самой тёплой и потрясающе притягательной точке Сибири – на северо-западе Телецкого озера, на территории Алтайского государственного природного заповедника. Природоохранный статус позволил фактически законсервировать девственную красоту этих мест, а слабая дорожная инфраструктура усилила эффект: с «большой земли» в Яйлю добираются единицы. Но те, кто доезжает, вознаграждаются сполна. Когда сидишь на берегу Телецкого озера с видом на алтайские горы, рядом с поваленной сосной, которая продолжает расти, несмотря ни на что, ощущается подлинное величие природы и то, как легко и тонко она властвует над человеком.

Асташово, Костромская область

В лесах Костромской губернии, в её самом глухом углу, прячется от посторонних глаз лесной терем Асташово – уникальный пример того, как стараниями энтузиастов можно возродить и актуализировать редкие образцы резной деревянной архитектуры. Бережно отреставрированный и превращённый в отель, он ломает стереотип о том, что нетронутую природу в европейской части России не встретишь – да нет же, вот она, всего в 500 км к северу от столицы! Несмотря на это, на визит в терем лучше закладывать не выходные, а три-четыре дня: только так можно успеть полноценно отдохнуть – чинно и размеренно, гуляя в лесах, катаясь на собачьих упряжках или плавая на лодке по камерному озеру.