Положение тела во время ночного отдыха сказывается на общем состоянии.

Врач рассказала, чем опасен сон на животе и кому он не навредит

Правильно выбранное положение для отдыха — основная составляющая здорового сна. Многие предпочитают спать на животе, но есть мнение, что эта поза неправильная и даже опасна для здоровья. Так ли это?

Ирина Юзуп к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf К каким последствиям может привести такая поза? И в каких случаях сон на животе полезен? Всё не так однозначно.

К чему может привести привычка спать на животе

Боли в спине

Первое, что страдает во время сна на животе, — шея и спина. Когда голова в течение 6-8 часов находится в неестественном положении, усиливается нагрузка на позвоночник, что может стать причиной возникновения хронических болей в спине. Чрезмерный изгиб в поясничном отделе приводит к напряжению мышц, в то время как они должны отдыхать.

Нарушение кровообращения

В положении лёжа на животе шея находится в полусвёрнутом состоянии — под углом 90 градусов. При таком положении может пережиматься одна из артерий, ухудшая кровоснабжение головного мозга.

Как правильно спать и научиться это делать, читайте в предыдущей статье.

Проблемы с кожей

Сон на животе может быть причиной отёков по утрам. Потому что при неестественном положении позвоночника нарушается отток лимфы. Страдают от привычки спать на животе и кожа лица, и зоны декольте.

Нагрузка на сердце

Во время сна на животе лёгкие сдавливаются и не могут раскрываться при вдохе полностью. Количество кислорода, поступающего в кровь, уменьшается, и сердцу вместо отдыха приходится работать в усиленном режиме.

Частые позывы в туалет

В положении лежа на животе увеличивается давление на мочевой пузырь, что также мешает здоровому сну.

В каких случаях сон на животе полезен

Сон на животе показан тем, кто сталкивается с храпом и страдает от кишечных колик, повышенного газообразования, гастрита и язвы. Плюс в положении лёжа на животе не сдавливаются почки, за счёт чего организм лучше очищается. Также считается, что сон на животе — идеальное условие для распрямления межпозвоночных хрящей, которые обеспечивают гибкость и подвижность позвоночного столба.

Если вы не можете отказать себе в удовольствии поспать на животе, учитывайте, что подушка должна быть максимально тонкой и мягкой, чтобы минимизировать нагрузку на шейные позвонки.

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