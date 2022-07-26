Что съесть, чтобы взбодриться? 5 групп продуктов, которые помогут проснуться без кофе

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Снова не выспались и ищете быстрый способ взбодриться? Предлагаю несколько полезных аналогов кофе и идей для завтрака, которые не только взбодрят, но и зарядят энергией на целый день.

Полноценный завтрак помогает взбодриться ничуть не хуже чашки кофе. Добавьте к приёму пищи бодрящие продукты — и будьте энергичны в течение всего дня.

Перед завтраком рекомендуется выпить 1-2 стакана тёплой воды, чтобы восполнить влагу, потерянную из-за ночного обезвоживания. А идеальное время для завтрака — с 7:00 до 10:00 (желательно в течение часа после пробуждения).

Цельнозерновые крупы как источник сложных углеводов

Порция овсяной каши или бутерброд с цельнозерновым хлебом дадут заряд бодрости на долгое время и помогут энергично провести день. Сложные углеводы насыщают, регулируют уровень сахара в крови и защищают от переедания в течение дня. К тому же в крупах много питательных веществ, которые улучшают работу желудочно-кишечного тракта и пищеварение.

Как выбрать полезную кашу, рассказали в предыдущем материале.

Животный и растительный белок

Белковые продукты дают организму энергию на весь день. Яйца, рыба, курица, творог — отличные источники тирозина, аминокислоты, поддерживающей умственную активность. Греческий йогурт и сыры ускоряют метаболизм и богаты витаминами В2 и В12, которые стимулируют работу мозга.

А вегетарианцам помогут взбодриться тофу и бобовые.

Яблоки и цитрусовые

Одно большое яблоко содержит до 13 г сахара и по воздействию на организм легко заменяет чашку кофе. Фрукты с высоким содержанием витамина С — грейпфрут, апельсины, лимоны и мандарины — бодрят и поднимают настроение.

Орехи

Фундук, миндаль и фисташки хорошо насыщают и снижают уровень «плохого» холестерина. В фундуке содержится биотин — витамин, позволяющий организму вырабатывать энергию. В миндале много белка, магния и витамина В2, которые поддерживают работу всех систем. Выбирайте сушёные (а не жареные) и несолёные орехи, обязательно замачивайте их перед едой.

Шоколад

Кусочек натурального шоколада (с содержанием какао-бобов выше 70%) — отличная и полезная альтернатива крепкому кофе. Какао улучшает концентрацию внимания и тонизирует. В нём содержатся кофеин и теобромин — эти вещества дают мягкий эффект бодрости без резкого подъёма давления и учащённого сердцебиения.

Кроме того, в какао содержится анандамид, повышающий уровень гормона счастья эндорфина. Он поможет проснуться и подарит отличное настроение для бодрого начала дня. Какими ещё способами можно поднять уровень гормонов счастья, рассказали в статье.

Рецепты бодрящих завтраков

Овсяноблин

Вам понадобятся:

овсянка — 1 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

соль — по вкусу;

кокосовое масло — для жарки.

Замачиваем овсянку в кипятке на 30 минут. Затем взбиваем погружным блендером. Получившуюся массу жарим на сковороде, смазанной кокосовым маслом.

Скрэмбл-батат

Вам понадобятся:

батат — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

рукола — небольшая горсть;

кунжут или тыквенные семечки — 1 ч. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль, перец, специи — по вкусу.

Батат разрезаем вдоль так, чтобы его толщина составляла примерно 1 см. Смазываем оливковым маслом с двух сторон, посыпаем специями — кардамоном, имбирём и красным перцем. Они ускоряют метаболизм и циркуляцию крови, за счёт чего тело согревается и получает прилив энергии. Батат запекаем в духовке примерно 20 минут при температуре 170 градусов.

Затем делаем яйцо-скрэмбл: на смазанную сковороду при средней температуре разбиваем яйцо, солим и размешиваем вилкой или венчиком. Выкладываем готовый скрэмбл на ломтик запечённого батата, украшаем руколой и присыпаем специями по вкусу.

О том, что ещё полезного и вкусного можно приготовить из яиц, читайте в материале.

Если сонливость сопровождает вас каждое утро, возможно, организм требует хорошего отдыха. При хронической усталости рекомендую отказаться от кофе, чтобы естественным образом восстановить силы организма, а не блокировать сигналы усталости.