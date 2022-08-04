То, в чём раньше ходили на даче, продают за тысячи долларов.

Off-White и Balenciaga теперь шьют футбольную форму. Но никто не выйдет в ней на поле

Пересечение футбола и моды случилось уже довольно давно, но этот тренд до сих пор не потерял свою актуальность. Наоборот, он становится всё более популярным с каждым годом. Известные бренды создают тематические футбольные коллекции, а люди по всему миру сочетают в своём стиле футбольные джерси и классические вещи. Совсем недавно этот стиль получил название blokecore и стал появляться в коллекциях популярных брендов.

Анна Моногарова стилист, дизайнер одежды Этот стилистический приём популярен уже несколько лет. Люди сейчас с особым трепетом относятся к винтажу, и эта любовь выразилась в ношении футбольных джерси, футболок-поло и лонгсливов с названиями футбольных команд, а главное, с историей, в повседневной жизни. Но атрибутика необязательно должна быть винтажной, главное, чтобы форма выглядела эстетично. Простыми словами, это стиль «спорт-шик», в котором сочетаются элементы футбольных атрибутов с обычными, классическими вещами. Бренды высокой моды помогли этому тренду раскрутиться, создав целые коллекции, посвящённые футбольной форме.

Почему blokecore так популярен?

Если вы думаете, что blokecore – новый тренд, то вы ошибаетесь. Попробуйте сказать об этом английским фанатам, которые уже не одно десятилетие ходят на стадионы в подобных образах. Просто сейчас это направление получило дополнительную популярность благодаря интернету.

Фото: vetementswebsite.com

Молодое поколение футбольных фанатов увидело в этом стиле возможность выделиться из толпы. Особенно приятно выйти на улицу в джерси своей любимой команды, а ещё приятнее, если ей больше 10 лет, а уж если под неё и образ грамотно подобран, то это успех. Типичный blokecore образ: джерси, джинсы или классические штаны, а на ногах – adidas Sambas.

Фото: Из личного архива Атиша Джоги

В последние годы спортсмены всё чаще используют розовый цвет в своём гардеробе. Как и когда этот оттенок стал популярным, рассказывали в предыдущем материале.

Blokecore во многом обязан брендам с мировой известностью, которые за последние несколько лет наделали много шума в мире футбольной моды. Среди них: Balenciaga, Off-White, а также российский дизайнер Гоша Рубчинский.

Balenciaga

Испанский модный гигант дважды демонстрировал миру своё видение футбольной атрибутики. Под именем этого бренда были выпущены несколько полных комплектов формы разных цветов, включая бутсы, которые пользовались особенным спросом.

Фото: balenciaga.com

А совсем недавно Balenciaga объединились с adidas и сделали ещё одну спортивную коллекцию, в которой нашлось место джерси, до боли знакомой фанатам «Ливерпуля». Она издали напоминает форму мерсисайдцев 2009 года.

Off-White

Бренд Вирджила Абло одним из первых привлёк внимание общественности к сочетанию футбола и высокой моды. В рамках коллекции были выпущены джерси с очень необычным и запоминающимся дизайном, гетры, вратарские перчатки, мячи и многое другое.

Фото: off---white.com

Моделью для презентации коллекции выступил известный английский футболист, выступающий за «Манчестер Юнайтед», Маркус Рашфорд.

Гоша Рубчинский

Особенно приятно видеть соотечественника в подобном топе. Гоша Рубчинский – российский дизайнер, известный далеко за пределами России. В далёком 2018 году в преддверии чемпионата мира по футболу в России Рубчинский поразил всех своей новой коллекцией, созданной в сотрудничестве с adidas и посвящённой всем людям, любящим футбол.

Фото: Гоша Рубчинский

На футболках написаны названия 11 городов, в которых должны были пройти матчи турнира. Коллекция получилась минималистичной, в очень хорошо узнаваемом стиле Гоши Рубчинского. В неё также вошли футбольный мяч, свитшоты с различными принтами и бутсы.

Blokecore в 2022-м

В этом году мир моды и мир футбола максимально сблизились, а blokecore стал ведущим трендом. Им вдохновляются дизайнеры для создания спортивных форм и их презентаций, а звёзды в подобных образах выходят в свет.

Эктор Бельерин

Неудивительно, что Эктор оказался в этом списке, потому что хорошо одеваться он умеет, с этим трудно поспорить. На многих из фотографий в своих социальных сетях он предстаёт в классических штанах или джинсах, кроссовках и ретроджерси различных команд. Кажется, сам стиль был придуман для этого футболиста.

Фото: Из личного архива Эктора Бельерина

Бельерин – постоянный гость недель мод, на которых он постоянно попадает в объективы камер. Испанскому футболисту даже удалось сместить с модного пьедестала самого Дэвида Бекхэма. Подробнее о спортсмене писали в материале.

Курс на ретро

Многие футбольные клубы для переосмысления своего наследия выбрали именно ретростиль, который отлично вписывается в blokecore: «Венеция», «Милан», «Бетис» и другие представили свои формы именно в этой стилистике.

Фото: veneziafc.it

Blokecore пришёл в то время, когда футбол переживает момент слияния с поп-культурой. Это феномен, ориентированный исключительно на Великобританию, но многие американцы и представители молодого поколения во всём мире уже подхватили его.