Где покупать одежду вместо H&M: 5 качественных российских брендов на замену

Многие уже успели расстроиться по поводу ухода брендов, особенно часто плачут по H&M. Но стоит ли это слёз? Нет! Ведь это лишь ещё один повод для поиска новых магазинов и мест. Подготовили для вас несколько интересных и доступных вариантов.

Анна Орлова персональный стилист С уходом некоторых международных брендов с российского рынка остро встал вопрос поиска достойной альтернативы. Особенно если речь идёт о таких гигантах, как H&M.



Его преимуществами были широкая линейка коллекций, быстрая обновляемость ассортимента, доступные цены, широкая розничная сеть с магазинами практически в каждом крупном российском городе. Конечно, качество товаров зачастую вызывало вопросы, но цена сглаживала этот недостаток.

В первую очередь все мы вспомнили российских дизайнеров. И, к счастью, на дворе уже не 2014 год, когда «российские дизайнеры» было, скорее, ироничным выражением. За последние годы отечественные бренды существенно продвинулись в вопросах дизайна, материалов, брендинга, продвижения, сервиса и развития своего бизнеса. Настолько, что стали весьма достойной заменой не только массмаркету, но и маркам среднего ценового сегмента. А также вышли на международный рынок.

Для тех, кто не готов полностью отказаться от зарубежных брендов, составили подробную инструкцию, как заказать товары из-за границы.

Причём, помимо крупных брендов, у которых развитая розница и сеть магазинов по всей стране, есть и небольшие новые марки. Представляем подборку, которая может стать достойной альтернативой покинувшему нас H&M.

LIME

Пожалуй, самый приближённый аналог и по ассортименту, и по стоимости товаров, и по распространённости магазинов в городах России. Преимущество этого бренда — современные тренды, которые представлены в ассортименте. В магазине вы практически не встретите вещи, которые «уже не носят».

Фото: lime-shop.ru

Для любителей спортивного стиля в ассортименте бренда существует целый раздел комплектов — хлопковые спортивные костюмы, худи и футболки отвечают последним тенденциям моды. Часть вещей производится из хлопковой вторичной ткани.

Фото: lime-shop.ru

Также в коллекции можно найти комплекты для занятий спортом — боди, топы и леггинсы из функционального полотна.

Toptop

Ещё один бренд российских дизайнеров, до недавнего времени представленный только онлайн, но за последнее время открывший несколько офлайн-магазинов в Москве и Петербурге. Здесь можно найти молодёжные трендовые вещи. Особого внимания заслуживает премиальная линейка, отшитая на фабрике в Португалии.

Фото: toptop.ru

Zarina

Приятно удивила эта марка после ребрендинга, смены дизайнерского курса и маркетинговой стратегии. Актуальные модели вернули марку на модный радар. Да, ещё есть варианты, выпущенные до «ребрендинга», так что выбирайте внимательно и читайте состав ткани.

Фото: zarina.ru

На сайте бренда также представлен отдельный раздел со спортивной одеждой, где размещаются не только хлопковые костюмы и форма для тренировок, но даже аксессуары — эспандеры, скакалки, бутылочки для воды и коврики для йоги.

Фото: zarina.ru

В новинках есть к чему присмотреться, а размерная сетка – до честного 2XL-4XL. Что ещё удобно, Zarina представлена во многих торговых центрах, а также на маркетплейсах, что облегчает выбор, заказ, примерку и возврат.

Charuel

Высококачественная одежда для девчонок, которые работают в офисе или предпочитают классический стиль cо спортивным оттенком. Вещи можно сочетать друг с другом или с базовым гардеробом. В ассортименте очень много худи и футболок, которые дополнены яркими элементами.

Фото: charuel.ru

Есть линейка petite на рост 160 см, а размерная сетка рассчитана до 52-го размера. Ценовая политика на уровне премиальной линейки H&M. Обязательно к просмотру — костюмы, рубашки, тренчи, пальто и трикотаж.

Callista

Более демократичный бренд от создателей предыдущей марки. Также есть линейка на рост 160 см и размеры до 52-го. Но застать большой размер достаточно сложно. Зато можно подобрать для себя полноценный гардероб — от платьев до спортивных костюмов.

Фото: calista.ru

В ассортименте последних очень красивые цветовые решения и универсальность.

Lichi

Марка для девушек, предпочитающих женственный стиль. Здесь вы найдёте не только платье для свиданий или наряды для отпуска, но и стильные комплекты для прогулок и занятий спортом.

Фото: lichi.com

Ограниченный размерный ряд не позволяет назвать эту марку полным аналогом H&M, но ценовая политика достаточно демократичная.

Внимательно изучите список и вперёд за новыми вещами — обновить гардероб никогда не поздно.