7 продуктов-антиоксидантов: кому и когда они нужны. Рассказывает нутрициолог

основатель Международного института интегративной нутрициологии
Что такое продукты-антиоксиданты и кому они нужны?
Главная задача антиоксидантов — борьба с окислительными процессами в организме, при которых разрушаются клетки. Но эти молекулы очень активны и выполняют ряд других функций:
- помогают клеткам восстанавливаться;
- замедляют процессы старения;
- укрепляют иммунную систему;
- оптимизируют обменные процессы в организме;
- снижают риск болезней сердца;
- оберегают организм от вредного излучения, в том числе от ультрафиолета.
Восполнить нехватку антиоксидантов помогут несколько продуктов.
Ягоды
Лесные ягоды — черника, клюква, смородина, брусника, малина — содержат антиоксиданты-полифенолы, которые защищают клетки от повреждения и предотвращают рост раковых клеток.
Сок чёрной смородины — самый сильный антиоксидант по сравнению с другими ягодными соками. Большое количество антиоксидантов содержит и черника.
Клюква богата веществами, предотвращающими закупорку сосудов. Эта ягода помогает регулировать давление.
Петрушка
Флавоноиды, найденные в петрушке, борются со свободными радикалами (вещества, которые разрушают другие клетки). Также обладают обеззараживающим и успокаивающим эффектом. Нормализуют кровообращение и поддерживают работу всех органов и систем организма.
Петрушка содержит разные антиоксиданты, в том числе витамин С, Р-каротин, фенольные соединения и аминокислоты, которые обеспечивают защиту организма и помогают бороться с раковыми клетками.
Цветная капуста
В цветной капусте также много антиоксидантов, витаминов и растительной клетчатки. Поэтому она:
- действует как противовоспалительное средство;
- снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;
- улучшает пищеварение.
Антиоксиданты цветной капусты помогают выводить свободные радикалы из организма. А ещё этот овощ регулирует уровень сахара в крови. О других таких продуктах читайте в статье по ссылке.
Чтобы максимально сохранить антиоксиданты в цветной капусте, рекомендую есть её сырой, бланшированной или сваренной на пару.
Корица
Пряная специя богата антиоксидантами и другими полезными веществами.
- Сокращает риск онкологических заболеваний.
- Обладает противовоспалительными свойствами.
- Укрепляет иммунитет.
- Предотвращает развитие хронических болезней.
- Замедляет процессы старения.
В рейтинге антиоксидантов среди всех продуктов, специй и трав корица находится на седьмом месте. В этой пряности больше антиоксидантов, чем в тимьяне, чесноке и розмарине. Кроме того, корица полезна для мужского здоровья.
Чеснок
Обладает мощным антиоксидантным действием и борется со свободными радикалами. Также сокращает риск простуды и гриппа и защищает иммунную систему.
Авокадо
Растительные жиры авокадо предохраняют от повреждения клетки ДНК. Антиоксиданты авокадо — витамины С, Е, каротин, селен и цинк — снижают риск возрастных проблем с глазами. О продуктах, которые улучшают зрение, рассказали в предыдущей статье.
Кроме того, авокадо помогает регулировать уровень сахара в крови и защищает печень от повреждений.
Говяжья печень и сердце
Субпродукты богаты антиоксидантами, а также содержат важные витамины: PP, витамины группы В (особенно В12), биотин, витамин С. Из жирорастворимых витаминов в говяжьей печени есть витамин A, бета-каротин, альфа-каротин, витамины D, D3, E и K.
Кроме того, полезные кислоты в печени и сердце улучшают углеводный и жировой обмен.