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7 продуктов-антиоксидантов: кому и когда они нужны. Рассказывает нутрициолог

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Что такое продукты-антиоксиданты и кому они нужны?

Главная задача антиоксидантов — борьба с окислительными процессами в организме, при которых разрушаются клетки. Но эти молекулы очень активны и выполняют ряд других функций:

помогают клеткам восстанавливаться;

замедляют процессы старения;

укрепляют иммунную систему;

оптимизируют обменные процессы в организме;

снижают риск болезней сердца;

оберегают организм от вредного излучения, в том числе от ультрафиолета.

Восполнить нехватку антиоксидантов помогут несколько продуктов.

Ягоды

Лесные ягоды — черника, клюква, смородина, брусника, малина — содержат антиоксиданты-полифенолы, которые защищают клетки от повреждения и предотвращают рост раковых клеток.

Сок чёрной смородины — самый сильный антиоксидант по сравнению с другими ягодными соками. Большое количество антиоксидантов содержит и черника.

Клюква богата веществами, предотвращающими закупорку сосудов. Эта ягода помогает регулировать давление.

Петрушка

Флавоноиды, найденные в петрушке, борются со свободными радикалами (вещества, которые разрушают другие клетки). Также обладают обеззараживающим и успокаивающим эффектом. Нормализуют кровообращение и поддерживают работу всех органов и систем организма.

Петрушка содержит разные антиоксиданты, в том числе витамин С, Р-каротин, фенольные соединения и аминокислоты, которые обеспечивают защиту организма и помогают бороться с раковыми клетками.

Цветная капуста

В цветной капусте также много антиоксидантов, витаминов и растительной клетчатки. Поэтому она:

действует как противовоспалительное средство;

снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;

улучшает пищеварение.

Антиоксиданты цветной капусты помогают выводить свободные радикалы из организма. А ещё этот овощ регулирует уровень сахара в крови. О других таких продуктах читайте в статье по ссылке.

Чтобы максимально сохранить антиоксиданты в цветной капусте, рекомендую есть её сырой, бланшированной или сваренной на пару.

Корица

Пряная специя богата антиоксидантами и другими полезными веществами.

Сокращает риск онкологических заболеваний.

Обладает противовоспалительными свойствами.

Укрепляет иммунитет.

Предотвращает развитие хронических болезней.

Замедляет процессы старения.

В рейтинге антиоксидантов среди всех продуктов, специй и трав корица находится на седьмом месте. В этой пряности больше антиоксидантов, чем в тимьяне, чесноке и розмарине. Кроме того, корица полезна для мужского здоровья.

Чеснок

Обладает мощным антиоксидантным действием и борется со свободными радикалами. Также сокращает риск простуды и гриппа и защищает иммунную систему.

Авокадо

Растительные жиры авокадо предохраняют от повреждения клетки ДНК. Антиоксиданты авокадо — витамины С, Е, каротин, селен и цинк — снижают риск возрастных проблем с глазами. О продуктах, которые улучшают зрение, рассказали в предыдущей статье.

Кроме того, авокадо помогает регулировать уровень сахара в крови и защищает печень от повреждений.

Говяжья печень и сердце

Субпродукты богаты антиоксидантами, а также содержат важные витамины: PP, витамины группы В (особенно В12), биотин, витамин С. Из жирорастворимых витаминов в говяжьей печени есть витамин A, бета-каротин, альфа-каротин, витамины D, D3, E и K.

Кроме того, полезные кислоты в печени и сердце улучшают углеводный и жировой обмен.