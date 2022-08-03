Психолог и сценарист рассказали, почему классическая литература никогда не стареет.

15 книг из школьной программы, которые стоит перечитать после 30 лет

Помните, как трудно нам давались списки литературы, которую нужно было прочитать за лето? Говорят, для каждого произведения есть свой возраст, который «раскрывает» его по-настоящему. Вместе с экспертами подобрали произведения, которые стоит перечитать после 30 лет.

Екатерина Гейзерих сценарист, автор книг Перечитывая Достоевского, Толстого и Чехова, я удивляюсь, сколького не понимала в школе. Мне казалось, что «Преступление и наказание» – детектив о том, как студент зарезал старушку. А «Война и мир» – слишком длинный роман об аристократах со скучной развязкой.

Только к 30 годам я поняла, что ответы на многие мои вопросы, в том числе о поиске предназначения, о страданиях и морали, даёт русская, а не зарубежная литература, ведь она базируется на нашей культуре и менталитете.

О том, как справиться с кризисом среднего возраста, писали в материале.

Что советуют перечитать сценаристы?

Прежде всего, я бы посоветовала перечитать Достоевского. Сейчас очень модна субкультура dark academia («тёмная академия»), и Достоевский входит в число писателей, которым насыщается молодёжь по всему миру, предаваясь декадентству и глубоким размышлениям.

Dark academia – субкультура, основанная на классических художественных произведениях, которые описывают события вокруг взросления и обучения в учебном заведении. В них популяризируются и романтизируются гуманитарные науки, поднимаются темы моральной неопределённости, а так же встречаются черты греческой и викторианской готической культуры.

На мой взгляд, у Достоевского стоит читать и то, что не проходили в школе – «Братья Карамазовы», «Бесы», «Игрок». Стоит перечитать «Преступление и наказание» – поверьте, в зрелом возрасте книга читается очень легко.

Из классики рекомендую «Анну Каренину» Толстого, «Чайку» Чехова и «Евгения Онегина» Пушкина. Не знаю, проходят ли сейчас Платонова и Замятина, но я бы рекомендовала «Котлован» и «Мы». Мне очень близка сатира, благо в школе у нас была углублëнная программа по литературе – мы проходили Салтыкова-Щедрина, Тэффи, Зощенко. Они писали рассказы – удобно читать в метро.

Ещё одна подборка книг, которые помогут найти вдохновение — в нашем материале.

Ещё, как ни странно, интересно читать сказки – мудрость некоторых понимаешь только в зрелом возрасте. Сборник можно найти у Афанасьева. Либо поэмы Пушкина, например, романтичная и одновременно мрачная сказка «Руслан и Людмила».

Что перечитать по мнению психолога?

Мария Самушкина психолог С точки зрения психологии книги могут повлиять на наше сознание именно в тот момент, когда мы начинаем понимать эмоции и поступки героев. В школьном возрасте нам ещё много недоступно.

У меня есть своя версия списка книг из школьной программы, которые стоит перечитать после 30 лет:

«Сказка о рыбаке и рыбке» Александра Сергеевича Пушкина. Читая её сейчас, убеждаешься, что нельзя потакать и поддаваться в отношениях. Что это разрушает жизни обоих партнёров. А ещё напоминает о том, что потребности бесконечны, а ресурсы ограничены. И если нет разумного самоограничения — будет ограничение внешнее, более болезненное; Александр Грибоедов, «Горе от ума». Перечитать, чтобы посмотреть, как реагирует общество на тех, кто не хочет принимать во внимание чувства и желания других людей, кто считает себя в праве критиковать и раздавать непрошенные советы; Иван Гончаров, «Обломов». Это произведение поможет вспомнить о том, что жизнь в мечтах (виртуальной реальности) губит человека. А ещё, что насильно спасти никого невозможно; «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. Особенно актуально в наше время, если вспомнить, что слово мир — используется в смысле общества, а не отсутствия каких-то конфликтов. Стоит перечитать, чтобы посмотреть, как ведет себя общество во время различных событий; Михаил Лермонтов, «Герой нашего времени». Если не найдешь себя и своё дело, чувство, что ты здесь лишний, приведёт к разрушению и саморазрушению.