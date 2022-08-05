Тренировка для беременных на всех сроках с фитболом. 7 размеренных упражнений

Беременность – один из самых сокровенных моментов в жизни женщины, но также и один из самых сложных. В этот период происходит колоссальная нагрузка на спину и ноги, что может доставлять дискомфорт и даже боль. Исправить это поможет простая и недолгая тренировка.

Ольга Миневич тренер по фитнесу Когда вы приступаете к любой физической нагрузке, вам нужно проконсультироваться с вашим гинекологом. Это очень важно. В период беременности вам не нужно наращивать мышечную массу или делать рельеф. Вам нужно наслаждаться своим положением, поддерживать мышцы в тонусе и снимать напряжение с поясницы и ног.

Важно также учитывать триместр беременности. В первом триместре лучше воздержаться от сильных нагрузок, тренировки можно вообще исключить. Это очень волнительный период, поэтому перенапрягать себя не стоит. Но, например, прогулки вам будут очень полезны в это время. Во втором можно и нужно возобновлять тренировки, но с определёнными ограничениями. В третьем тренироваться будет тяжело, однако занятия необходимы для снятия нагрузки с поясничного отдела и ног.

Обязательно следите за пульсом во время занятия: он должен быть не больше 120 ударов в минуту. Если у вас нет пульсометра, отслеживайте, чтобы у вас не было одышки. На тренировке важно поддерживать баланс жидкости, поэтому приготовьте себе бутылку воды.

Больше о тренировках в беременность читайте здесь.

Как не упасть с фитбола

Выберите правильный диаметр – 65 см.

Расположите фитбол на ковре или спортивном коврике.

Немного сдуйте фитбол, чтобы было комфортнее держать равновесие.

Включайте любимую музыку, и поехали!

Фото: istockphoto.com

Разминка

Покачивания

Техника выполнения

Сядьте на мяч, ноги расставьте широко, спину держите прямо, не выгибайтесь, руки на коленях.

Выполните покачивания тазом вправо-влево. Так разминается тазобедренный сустав. Выполните 10-15 раз.

Теперь покачайтесь немного вперёд-назад 10-15 раз.

Круговые вращения тазом

Техника выполнения

Сядьте на мяч, ноги расставьте широко, спину держите прямо, не выгибайтесь, руки на коленях.

Сделайте круговые вращения тазом сначала по часовой стрелке, а затем против часовой. На каждую сторону по 10-15 раз.

Фото: istockphoto.com

Сжатие мяча ногами

Техника выполнения

Сядьте на коврик, спина ровная, ноги согнуты в коленях и разведены так, чтобы можно было поместить между ними мяч.

Положите мяч между ног, придерживайте его руками.

Сжимайте и разжимайте мяч ногами. На сжатии выдыхайте. Дышите равномерно и спокойно.

Выполните 10-15 раз.

Важно! Если во время выполнения вы плохо себя почувствовали, сразу же прекратите делать упражнение.

Перекаты для ног

Техника выполнения

Лягте на коврик, руки положите вдоль туловища. Пятки положите на фитбол.

Подкатите мяч к себе, сгибая ноги.

Разогните ноги, откатив мяч в исходное положение.

Выполните 15-20 раз.

Фото: istockphoto.com

Махи ногами

Техника выполнения

Сядьте на коврик, облокотитесь правой стороной на мяч, ноги вытяните.

Правая нога согнута и лежит на полу, а левой делайте небольшие махи.

На подъёме выдох.

Сделайте 15-20 раз, а потом повторите на другую ногу.

Фото: istockphoto.com

Сжимание мяча ладонями

Техника выполнения

Встаньте прямо, фитбол держите перед собой, локти отведены в стороны.

Сжимайте и разжимайте мяч ладонями.

На сжатии выполняйте выдох. На расслаблении – вдох.

Сделайте 15 раз.

Фото: istockphoto.com

Перекаты для поясницы

Техника выполнения

Лягте спиной на фитбол, ноги согнуты и расставлены широко.

Аккуратно и медленно сделайте перекат назад. А потом вернитесь в исходное положение.

Дышите глубоко.

Сделайте 15 таких перекатов.

Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений и комментарии Ольги смотрите в видео.

Рекомендуем выполнять такие тренировки 3-4 раза в неделю, но следует опираться на своё самочувствие. Если при выполнении упражнения вы чувствуете дискомфорт – отдохните, попейте воды. Если же после этого неприятные ощущения остались, прекратите тренировку.