Как дёшево добраться из Москвы в Париж. История одного путешественника

В очередной раз пролистывая ленту новостей, я отметил, что слишком много моих знакомых решили добавить в жизнь романтики и уехали в Париж. Мне вспомнилось, что свою детскую мечту я так и не реализовал — хотел увидеть стену Dame du Lac собственными глазами, а не на картинке.

Стена Dame du Lac (с фр. яз. «Дама озера») — визитка коммуны Лисс, которая находится в пригороде Парижа. Это сооружение строили для скалолазов, но его обжили родоначальник паркура Дэвид Белль и первые трейсеры.



Сейчас стену обнесли забором, и она закрыта для публичных посещений, хотя попасть туда всё-таки можно. Для всех последователей философии паркура эта стена — своего рода Мекка.

Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»

Путешествие в цифрах

По сути, вся моя поездка состоит из огромного количества цифр, и если вы помните курс математики за 6-й класс, вам будет несложно спланировать нечто подобное для себя.

Время в пути от Москвы до Парижа: 35 часов, в которые поспать удалось часа четыре.

Время в пути от Парижа до Москвы: 44 часа, из которых на сон ушло четыре часа.

Расходы на все виды транспорта по дороге: около 35 тыс. рублей.

Расходы во время путешествия: около 15 тыс. рублей.

Количество пересадок: три.

Количество посещённых стран: четыре (Беларусь, Литва, Германия и Франция).

Виды транспорта: пять (машина, поезд, автобус, самолёт и ноги).

Количество дней: шесть.

За время поездки пройдено 118 503 шага.

Багаж: рюкзак весом 8 кг.

Что нельзя брать с собой в ручную кладь, рассказали в предыдущей статье по ссылке ниже.

Перед стартом

Всё началось с полномасштабной подготовки. Нужно было продумать тысячу мелочей, которые могли пойти не так: виза, билеты, курсы местных валют, переход границы, проживание в Париже и другое.

Виза

С визой вопрос решился на удивление быстро. Мне повезло, что предыдущие несколько виз были французскими, а посольство в Москве объявило программу продления для тех, у кого визы закончились в 2020 году. Как раз мой случай. Дальше сбор документов, запись на приём, ожидание и получение заветной «бумажки» через четыре дня.

Билеты

Выкупать все билеты я стал после того, как посоветовался с друзьями и коллегами. Первоначально планировал ехать через Финляндию. Мне казалось, что маршрут «Москва — Санкт-Петербург — Хельсинки — Париж» будет самым удачным, быстрым и лёгким. Получилось так, что, пока я собирал информацию, билеты на автобус из Санкт-Петербурга в Хельсинки закончились. Мне экстренно пришлось разрабатывать маршрут, по которому я в итоге и отправился: «Москва — Минск — Вильнюс — Париж».

Один из вариантов пути был таким: Москва (Россия) — Минск (Беларусь) — Вильнюс (Литва) — Эйндховен (Нидерланды) — Брюссель (Бельгия) — Париж (Франция). А потом в обратную сторону. Спасибо моей коллеге Полине за этот план. Видимо, она захотела от меня избавиться.

Сначала я выкупил перелёт «Вильнюс — Париж — Вильнюс» с пересадкой во Франкфурте-на-Майне. Затем автобус «Минск — Вильнюс». И в последний момент сидячий поезд в Минск из Москвы. Обратные билеты из Вильнюса до Москвы сразу брать не стал — докупал их уже по ходу поездки.

Валюта

С деньгами пришлось чуть заморочиться. Заранее сделать иностранную карту, выгадать курс и достать наличные на экстренные случаи. Полдня сравнений коэффициентов, изучения конвертаций и процентов привели к тому, что на руках у меня оказалось € 650.

Проживание

Определённые сложности были с гостиницей в Париже. Цены на жильё взлетели довольно сильно и продолжали расти как на дрожжах. Я искал что-то похожее на отдельный номер с душем, а не на берлогу йети. Меня бы вполне устроили паллеты, накрытые простынёй, но, знаете, хотелось уюта.

Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»

День первый. «Спасибо, что поезд не из фильма Эмира Кустурицы»

В 6:00 с Белорусского вокзала отходил мой «люксовый» поезд в Минск. Я оказался на платформе слегка заранее и щурил глаза после пробуждения. В ожидании мне составляли компанию проходимцы, уборщики и отдельные маргинальные элементы, которых анализировать досконально не было никакого желания.

Моё место в вагоне было похоже на приставной стул в театре, когда вы приходите по контрамарке. Только там вам хотя бы не нужно обхватывать колени, чтобы поместиться. Следующие восемь часов были наполнены тоской по дому, интуитивной йогой и полным отсутствием сна.

По приезде в Минск первым квестом было найти вокзал, с которого уходили «икарусы» в сторону Евросоюза. Открыв карту со всеми метками, я обнаружил, что идти до него меньше одной версты, то есть километра. Убедившись, что место нужное, стал изучать карту на предмет близлежащих интересностей — до отъезда оставалось ещё пять часов. Первым обнаружился Минский музей скейтбординга СССР, о котором я не слышал ранее. Около 750 различных вариантов досок от первых американских до последних со всего мира, разные факты о развитии скейтбординга и прочие атрибуты культуры увлекли меня на несколько часов и не хотели отпускать.

Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»

Уже по возвращении на вокзал я взял перекус и стал смиренно ждать свой рейс в компании собак, тележек, чемоданов и людей всех сословий и кровей. В 19:00 по местному времени автобус прибыл на вокзал. На посадке водитель сразу предупредил, что время в пути будет больше заявленных четырёх часов.

В 22:00 на границе нас ждала очередь. Достаточная, чтобы опоздать на самолёт из Вильнюса в 6:00. Я надеялся, что мой расчёт на поздний переход границы всё же оправдает себя. Ну кто мог поехать через границу ночью? Верно?

Ещё в Москве мне казалось, что на границе должно быть открыто три пути: для легкового транспорта, грузового и пассажирского. По факту, их было лишь два. Из окна автобуса я насчитал 15 грузовиков (на легковых я сбился после 20-й машины), которые смиренно ожидали доброго напутствия «проезжайте, пожалуйста». Не знаю как, но наш водитель умудрялся просачиваться в начало каждой из очередей, чтобы сократить наш переход.

День второй. «Подождите, иначе мне придётся спать в кустах»

На границе нас трижды просили покинуть автобус. Первый раз для проверки на белорусской стороне, второй — на литовской и третий — снова на литовской, но уже для вещевого досмотра. Проблем с документами и багажом не было ни у кого, что позволило побыстрее сорваться в сторону Вильнюса.

В пункте назначения мы оказались в 2:00. А значит, у меня всё же были шансы успеть на самолёт. Только вот сна в ближайшее время не предвиделось — я не спал почти сутки. Водитель, доброй души человек, согласился довезти меня и ещё нескольких пилигримов до аэропорта за символические € 5. Радости моей не было предела, и задача искать себе такси сразу отпала.

Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»

На входе в аэропорт меня ждала новость: сотрудникам гостиницы в Париже не удалось забрать с моей карты плату за номер. Это значило, что у меня было шесть часов до аннулирования брони. Это был удар в спину, но я понимал, что слезливое сообщение с просьбой не оставлять меня на улице не нужно ни одному французу в 3:00.

В голове зародилось три плана. «План A» — я оставляю всё как есть, доезжаю и спокойно заселяюсь, не обращая внимания на сообщение об отмене. «План B» — я доезжаю и буду искать другую гостиницу на месте. «План C» — пробую переночевать в соборе Парижской Богоматери.

Дождался посадки, получил билеты и прошёл к гейту. На входе попросили надеть маску и только после этого пустили в самолёт. Стоит отметить, что во всех аэропортах, в которых я очутился за время поездки, все носили маски.

Самолёт до Франкфурта оказался полупустым, и лететь два часа я был вынужден в одиночку на своём ряду. Если вы не можете спать в самолёте, можно заняться чем-нибудь полезным. На такой случай собрали несколько идей.

Уже в Германии меня разбудил бортпроводник и попросил освободить воздушное судно. Повинуясь, я вышел в транзитную зону и стал спорить с самим собой, успею ли за три часа посетить ещё и Франкфурт. Сошлись на том, что есть ещё путь обратно, когда можно попробовать это сделать, а сейчас рисковать не стоит.

Ожидание в аэропорту и путь до Парижа пролетели незаметно. Возможно, сказалась уже выработанная привычка на ожидания и пара банок энергетика внутри. Впервые я выдохнул с облегчением, когда вступил на территорию аэропорта Шарля де Голля в 14:00 по местному. Половина пути, можно сказать, была пройдена.

В гостинице меня не сильно ждали, но утешили, что номер за мной сохранён, притом что сообщение моё никто не видел. С оплатой получилось разобраться не сразу, поскольку банкомат «съел» мою карту. Пароль, который я установил перед поездкой, не сработал дважды, что подкинуло дров тревоги в мой очаг волнения. Разобравшись с этой шероховатостью, я смог заселиться и выдохнуть во второй раз.

Наслушавшись историй о расцвете криминала на улицах Парижа, я собрал только самое необходимое, поместил деньги и телефон в поясную сумку, газовый балончик убрал в карман и выдвинулся в сторону Эйфелевой башни. Я не составлял план на посещение музеев и достопримечательностей, позволив себе со всем определиться в процессе. Уже вечером, вернувшись в гостиницу, я обнаружил, что за день пройдено 31 200 шагов и увидены основные туристические пристанища: Эйфелева башня, сад Тюильри, Лувр и Собор Парижской Богоматери. Кстати, переночевать там мне всё равно не удалось бы — пока идёт реконструкция.

День третий. На экскурсии по «13-му району»

Проснувшись утром, я собрался, закинулся белками и углеводами и выдвинулся в сторону Лисса. Для начала мне предстояло спуститься в метро, не заблудиться в подземке, преодолеть львиную долю пути на поездах и доехать до станции Évry-Courcouronnes, а оттуда пешком до стены.

Сначала я сел на поезд не в ту сторону, потом не нашёл пересадку и пришлось пешком идти по улице до соседней ветки метро. На станции, где надо было сесть на электричку, мне сказали, что поезда не идут в том направлении, которое мне нужно. Казалось, что вселенная всячески ставит мне палки в колёса, а ещё — что я плохо проработал маршрут. Сев в поезд, который приходил на станцию в 10 км от стены, я решил отпустить проблемы и быть в моменте. Приехал на место, поймал автобус и поехал дальше.

Уже на подступах к парку коммуны Лисс я увидел макушку стены Dame du Lac и сразу приободрился. Вскоре передо мной открылась панорама с видом на озеро и саму стену. По сути, моя цель была достигнута, а мечта исполнилась. Несмотря на что стена обнесена забором и охраняется полицией, туда всё равно можно попасть. Достаточно перелезть забор. Но я вам этого не говорил.

Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»

Дело оставалось за малым. Предстояло пережить всё, что случилось со мной за последние три дня, в обратном порядке. Остаток этого дня я провёл в Париже, гуляя вдоль Сены, объедаясь круассанами и выбирая обратные билеты из Вильнюса в Москву.

Дни четвёртый — шестой. «Пожалуйста, усыпите меня»

Обратная дорога оказалась менее стрессовой. Все пути и пункты пересадок уже были известны. Я правильно сделал, что во время покупки билетов делал запас в пять часов на пересадки. Поскольку всё время были задержки, которые от меня не зависели. Так, самолёт из Парижа вылетел позже, но это лишь сократило моё ожидание в Германии.

Снова коротая часы в аэропорту Франкфурта, я стал выкупать обратные билеты из Вильнюса в Москву. На этот раз мои стыковки не хотели стыковаться, а накладывались друг на друга. В итоге я успевал на автобус в Минск, но не успевал на поезд в Москву. Долго размышляя и разговаривая с самим собой, я смирился, что из Минска поеду на ночном автобусе. Целых 11 часов.

С переходом границы из Литвы в Беларусь мне снова повезло. На этот раз нас вытягивали из автобуса всего дважды, а процедуры были гораздо быстрее. На тот момент я не спал уже порядка 28 часов — с момента выезда из гостиницы в Париже. Это слегка сказывалось на настроении и функционировании организма. Но я понимал, что необходимо дожить до ночного автобуса, чтобы там уснуть и забыться в беспамятстве по дороге в Москву.

По уже устоявшейся традиции переезд до Москвы был с «налётом люкса». Мне досталось место у края окна (там, где балка посередине стекла), откуда мне угрожал огромный болт, стараясь на каждой кочке раскроить мне голову. Привычная йога уже не могла подкинуть новые позы, в которых было бы комфортно. Попутчики, подсевшие на одной из остановок, распивали спиртное, а запах их сигарет был настолько крепким, что я даже вспомнил молитву «Отче Наш», хотя никогда её не знал. Уснуть мне удалось только под утро на подъезде к Москве.

В 5:00 автобус затормозил на станции Новоясеневская, что символизировало моё прибытие обратно в столицу. Изрядно потрёпанным я выпал на воздух, продышавшись от запаха соседей, понял, что это путешествие закончилось.

Какой бы сложной или глупой ни казалась моя поездка, но после недели сна захотелось повторить нечто подобное ещё раз. А вы бы решились?