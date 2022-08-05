Как грамотно анализировать свою жизнь. 5 важных правил для разговора с собой

В издательстве «Альбина Паблишер» вышла книга Татьяны Степаненко «Полезная саморефлексия: Книга-практикум для искреннего разговора с собой». Внутри собраны простые советы и конкретные задания для работы со своим «я». Делимся отрывком и вместе с автором разбираемся, как правильно рефлексировать.

Таня Степаненко автор популярного блога @selfreflexia Саморефлексия — искренний разговор с собой, поиск ответов на волнующие вопросы: «Кто я?», «Что я чувствую?», «Чего бы мне хотелось?».

Для комфортной жизни человеку важно ответить на эти вопросы.

Нет единственно верного способа рефлексировать. Ты можешь делать это так, как тебе удобно. С бумажным дневником, в текстовом редакторе на компьютере или в заметках телефона. Мысленно, прогуливаясь в выходной или по пути на работу. Однако можно выделить пять основных правил, которые сделают процесс комфортным и плодотворным.

Мне легче думается с карандашом в руке. Так мысли не теряются, а из обрывков, отдельных слов и фраз превращаются в абзацы. Я могу вдуматься и сделать выводы. Только с тех пор, как я стала рассуждать письменно, в моей жизни начались перемены.

Разделите процесс со специалистом

Иногда мы склонны излишне, болезненно винить во всём себя, искать только в себе причины неудач или раз за разом бередить старые раны. Подобной деструктивной рефлексией можно заниматься бесконечно, но пользы она не принесёт. При необходимости работу над собственными травмами стоит разделить со специалистом — психологом или психотерапевтом.

Фото: unsplash.com/@vincefleming

Я убеждена, что в кабинете психолога мы получаем лишь часть нового опыта и познания себя. Основная работа над собой — «в поле», в повседневной жизни. Саморефлексию не получится полностью переложить на психолога, без вашего участия ничего не получится.

Запаситесь терпением

Рефлексию можно сравнить с наведением порядка в доме, в котором вы выросли. Сначала будет трудно и страшно. В какой-то момент вы даже подумаете, что это безнадёжно и лучше бы сразу переехать в новое, чистое место. Но, увидев результат — полный порядок, всё кругом сияет, — вы начнёте любить свой дом таким, какой

он есть, даже если пока это совсем не вилла на Бали.

О том, какие вопросы мешают вашей жизни, мы писали ранее.

Не перегибайте

Чтобы рефлексия была конструктивной, психологи советуют чаще задавать вопросы «Что я сейчас делаю, чувствую?» и «Как я это делаю?», а не «Почему это происходит?». Ну и ещё я бы добавила совет про умеренность. Осознавать причины и следствия происходящего важно и нужно. Но для реальных изменений иногда стоит на позитивной ноте прекратить рефлексию и перейти к действию.

Подводите промежуточные итоги

Можно назвать их новыми принципами, которые будут помогать тебе в жизни. Например, может быть, теперь ты решишь, что нужно относиться к себе с большей заботой. Чтобы не забывать об этом решении, запиши его в список принципов «отношений с собой». Возможно, эти принципы скорректируются впоследствии, но важно отследить эти изменения в процессе.

О том, как правильно проводить время наедине с собой, мы писали в нашем материале.

Пишите свою историю

От советов прогибаются книжные полки и вибрируют соцсети. Но чей-то готовый рецепт не всегда подойдет вам. Потому что он работает субъективно, во многом с опорой на индивидуальный опыт автора. Саморефлексия — процесс глубоко индивидуальный. Вы уникальны, ваша жизнь неповторима.

Даже если вы отлично знаете себя, полезно иногда сверить часы и ответить на несколько важных вопросов о том, кто же вы на самом деле. Неизменно одно: вы — главная героиня своей жизни. Ну или главный герой.