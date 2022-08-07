4 вредные психологические привычки, от которых нужно избавиться поскорее

Игорь Кухарев психолог Какие психологические привычки нам вредят и почему?

Есть вещи, которые мы делаем автоматически, не задумываясь. Многие из них затем становятся привычками, сопровождающими нас всю жизнь. Но некоторые такие привычки могут быть токсичными. Сегодня мы рассмотрим четыре привычки, которые вредят вашему психологическому здоровью.

Сравнивать себя с кем-то

Посмотрим на Петю или на Васю. А ещё лучше давайте посмотрим их запрещёнограм. Какой класс, правда? Какая у них замечательная и интересная жизнь. Как много всего у них есть. Как много мест они посетили. Чувствуете спокойствие и умиротворённость? А может лёгкую зависить и во внутреннем диалоге повисает мысль «ну почему у меня не такая классная жизнь, как у них»?

Мы не буддистские монахи, и ничто человеческое нам не чуждо, в том числе и зависть. Но проблема в том, что мы сравниваем себя с искусственным образом, которого на самом деле не существует. А даже если мы близко знакомы с очень успешным человеком, неизвестно, сколько он потратил на это нервов, сил, ресурсов, какие у него были стартовые условия. И действительно ли он так счастлив от своего успеха.

Это сравнение с другими людьми ничего нам не даёт. Ловушка для ума и дурная привычка. Не нужно сравнивать себя с кем-то, чтобы получить мотивацию и бежать как-то улучшать жизнь.

Фото: istockphoto.com

Требовать от себя слишком многого

Наверное многим из нас родители говорили в школе «почему тройка, а не четвёрка, почему второе место, а не первое» и так далее. Это сопровождает нас и во взрослом возрасте. А я мог бы купить квартиру не за МКАДом, а в центре. А мог бы купить машину с двухлитровым двигателем, а не 1,6. А мог бы зарабатывать 150 тыс., а не 100.

Теперь мы сами себе это говорим, а не наши родители. Обесцениваем наши достижения, потому что они какие-то не самые лучшие. Хотя на самом деле то, что мы сделали уже вполне серьёзно и заслуживает уважения. Требования чего-то «лучшего» бесконечны, они никогда не закончатся. Если научиться признавать свои достижения, жизнь заиграет другими красками.

Не давать себе отдыхать

Иногда кажется, что ещё чуть-чуть поработать, и случится в жизни великое счастье. Закрою этот проект, тогда станет полегче. Куплю машину/квартиру/дом/путёвку на море (нужное подчеркнуть), и вот тогда заживу.

Правда в том, что наш мир строится на невротическом достигаторстве. Никто не задаёт себе вопрос, а нужна ли ему та или иная вещь на самом деле. Как бы по умолчанию есть набор «свершений», которые мы должны получить. Но эта гонка выматывает. Она высасывает силы, не давая никаких гарантий взамен.

Главное правило капитализма гласит – «потребности человека безграничны, ресурсы мира ограничены». И в этой гонке мы забываем про себя. Кладём наше физическое и психическое здоровье на алтарь достигаторства.

Но силам тоже нужно откуда-то браться. Даже на то, чтобы просто пожить. Поэтому важно уметь замечать своё состояние и вовремя тормозить, брать паузу на отдых. В противном случае не избежать выгорания и депрессивных состояний. Если вы сами не дадите себе отдохнуть, организм сделает это за вас и уложит силой.

Фото: istockphoto.com

Держать эмоции в себе

Вы — кремень. Вы такой кремень, что не пробить ничем. И даже за просмотром «Хатико» вы всего один раз шмыгнули носом. Ну не робот же вы, в самом деле. В нашем обществе вообще моветон на выражение «негативных» эмоций. Особенно это касается мужчин, которых воспитывали в духе «мужики не плачут». А теперь вспомните статистику смертей мужчин от инфарктов, и в каком возрасте это происходит.

У нас в организме есть железы, они выделяют гормоны. В зависимости от того, что происходит в мире вокруг подключаются разные железы. Когда происходит что-то для вас грустное или трагичное, срабатывают те, которые отвечают за специфическую реакцию — слёзы. Это даже не психология — это физиология. Организм так сам себя регулирует. Вы можете сдержать эмоции, но тогда этот импульс останется внутри вас. Он никуда не денется и будет с вами, пока не найдёт выход. Так формируются психосоматические заболевания.

Как я уже сказал, у нас не принято в обществе выражать свои эмоции. Поэтому очень важно найти себе место и человека, с которым есть возможность отреагировать и прожить любые чувства.