Как усложнить свою жизнь: 5 обыденных вещей, которые нам мешают

Какие привычные действия на самом деле усложняют нашу жизнь?



Разбираемся с экспертом.

Иногда поступки и привычки так плотно входят в рутину, что мы перестаём замечать их. Не все привычки дарят нам пользу, некоторые важно отследить и исключить, чтобы упростить жизнь себе и окружающим. Вот шесть вещей, без которых всем будет легче.

Анастасия Майорова коуч, блоггер Не все ритуалы добавляют пользы и комфорта. Некоторые, напротив, только всё усложняют.

Давать советы, когда их не просят

Безусловно, вы можете делать это из благих намерений. Но рискуете предстать в нелучшем свете как перед окружающими, так и перед самим адресатом. Всё достаточно логично: советуя что-то без просьбы, вы ставите себя как бы на позицию выше, а это позиция власти. Не всем комфортно находиться «под», поэтому чужие советы могут вызывать агрессию.

К тому же, давая совет, вы косвенно берёте на себя ответственность. А если он не сработает, именно вас могут обвинить во всех бедах. Именно по этой причине даже психологи не дают советов, а помогают принять собственное решение. Выбор должен оставаться за спрашивающим.

Кроме того, совершенно не стыдно сказать, что вы не знаете, как поступить в конкретной ситуации. Подробнее о том, почему не стоит стыдиться фразы «я не знаю», читайте в материале по ссылке.

Оправдываться

Оправдания превращают вас в жертву обстоятельств и лишают внутренней силы. Вы сами начинаете воспринимать себя как кого-то незначительного, не говоря уже о том, что теряете доверие других. Привычка оправдываться и извиняться — форма защиты, однако такое поведение чаще всего вредит мотивации и снижает шансы на успех.

Чтобы перестать оправдываться, нужно помнить, что за свои поступки и слова отвечаете вы сами. Оправдания не несут существенной пользы. Они ничего не меняют и не помогают справиться с ситуацией, а только вызывают вопросы к вашей внутренней уверенности.

Ругать себя за ошибки

Очень важно научиться прощать себя за совершённые ошибки. Вы должны делать из них выводы и двигаться вперёд, а не превращать их в причину постоянных самокопаний.

Анастасия: Эволюционно человек устроен так, что ярче всего ему запоминается негативный опыт. И это логично, ведь тысячи лет назад информация о том, какое болото не смог перейти сородич и какая ягода ядовита, помогала выжить и была намного полезнее воспоминаний об удачной охоте или красивом закате. Спасибо эволюции: мы — потомки тех самых «негативщиков» и «тревожников», у которых было мало времени на то, чтобы похвалить себя, ведь тогда это не было необходимо для выживания.

Заключите с собой простой договор — то, что случилось в прошлом, там и останется. Порой лучший результат не в том, что вы получили, а в том, чему вы смогли научиться, пока к нему шли. Счастливой и успешной жизнью живёт не тот, кто не совершает ошибок, а тот, кто умеет накапливать опыт.

Фокусироваться на результате

Как бы мы ни желали дойти до цели, важно понимать, что результат невозможен без самого процесса.

Фото: unsplash.com/@tegan

Чтобы путь к цели был комфортным и результативным, стоит помнить:

процесс может привести к результату, но результат ещё ни разу не приводил к процессу;

чтобы процесс не был бесцельным, желаемый результат нужно всегда держать в голове;

результат воображаем — до тех пор, пока не получен;

между результатом и процессом нет никаких противоречий;

порой аппетит действительно «приходит во время еды» — и удовольствие от грамотно выстроенного процесса совсем не уступает радости от достижения цели.

Анастасия: Мы часто поддаёмся когнитивному искажению, думая: «Похудею на 5 кг и буду довольна собой», «Защищу диссертацию — буду достойным человеком», «Получу повышение — испытаю счастье». Но счастье не в будущем, оно уже здесь. И среди прочего оно строится на навыке видеть позитивное в малом, хвалить себя за мелочи и любить себя просто так.

Искать везде злой умысел

Если вы ищете повод почувствовать себя униженным и оскорблённым, вы обязательно его найдёте — жизнь предоставляет их в изобилии. В таком случае важно понять, что именно заставляет вас чувствовать себя обиженным? Возможно, это детская травма или длительное пребывание в состоянии стресса и тревожности.

Не делайте этого. Не принимайте всё настолько близко к сердцу. Не ищите злые намерения там, где их нет. Постарайтесь с сегодняшнего дня искать в тех, кто вас окружает, только хорошее.

Важно не только избавляться от вредных привычек, но и формировать полезные. Как сделать это правильно, читайте в статье по ссылке.