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5 демотиваторов со смыслом, которые заставляют задуматься

Как усложнить свою жизнь: 5 обыденных вещей, которые нам мешают
Анастасия Майорова Наида Саидова
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Обыденные вещи, которые мешают нам жить
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Иногда их легко спутать с вежливостью или хорошим воспитанием.
Какие привычные действия на самом деле усложняют нашу жизнь?

Разбираемся с экспертом.

Иногда поступки и привычки так плотно входят в рутину, что мы перестаём замечать их. Не все привычки дарят нам пользу, некоторые важно отследить и исключить, чтобы упростить жизнь себе и окружающим. Вот шесть вещей, без которых всем будет легче.

<a href="https://vk.com/stasey_may">Анастасия Майорова</a>
Анастасия Майорова
коуч, блоггер

Не все ритуалы добавляют пользы и комфорта. Некоторые, напротив, только всё усложняют.

Давать советы, когда их не просят

Безусловно, вы можете делать это из благих намерений. Но рискуете предстать в нелучшем свете как перед окружающими, так и перед самим адресатом. Всё достаточно логично: советуя что-то без просьбы, вы ставите себя как бы на позицию выше, а это позиция власти. Не всем комфортно находиться «под», поэтому чужие советы могут вызывать агрессию.

К тому же, давая совет, вы косвенно берёте на себя ответственность. А если он не сработает, именно вас могут обвинить во всех бедах. Именно по этой причине даже психологи не дают советов, а помогают принять собственное решение. Выбор должен оставаться за спрашивающим.

Кроме того, совершенно не стыдно сказать, что вы не знаете, как поступить в конкретной ситуации. Подробнее о том, почему не стоит стыдиться фразы «я не знаю», читайте в материале по ссылке.

Почему важно научиться говорить «я не знаю». Это может пойти на пользу Почему важно научиться говорить «я не знаю». Это может пойти на пользу

Оправдываться

Оправдания превращают вас в жертву обстоятельств и лишают внутренней силы. Вы сами начинаете воспринимать себя как кого-то незначительного, не говоря уже о том, что теряете доверие других. Привычка оправдываться и извиняться — форма защиты, однако такое поведение чаще всего вредит мотивации и снижает шансы на успех.

Чтобы перестать оправдываться, нужно помнить, что за свои поступки и слова отвечаете вы сами. Оправдания не несут существенной пользы. Они ничего не меняют и не помогают справиться с ситуацией, а только вызывают вопросы к вашей внутренней уверенности.

Ругать себя за ошибки

Очень важно научиться прощать себя за совершённые ошибки. Вы должны делать из них выводы и двигаться вперёд, а не превращать их в причину постоянных самокопаний.

Анастасия: Эволюционно человек устроен так, что ярче всего ему запоминается негативный опыт. И это логично, ведь тысячи лет назад информация о том, какое болото не смог перейти сородич и какая ягода ядовита, помогала выжить и была намного полезнее воспоминаний об удачной охоте или красивом закате. Спасибо эволюции: мы — потомки тех самых «негативщиков» и «тревожников», у которых было мало времени на то, чтобы похвалить себя, ведь тогда это не было необходимо для выживания.

Заключите с собой простой договор — то, что случилось в прошлом, там и останется. Порой лучший результат не в том, что вы получили, а в том, чему вы смогли научиться, пока к нему шли. Счастливой и успешной жизнью живёт не тот, кто не совершает ошибок, а тот, кто умеет накапливать опыт.

Фокусироваться на результате

Как бы мы ни желали дойти до цели, важно понимать, что результат невозможен без самого процесса.

Фото: unsplash.com/@tegan

Чтобы путь к цели был комфортным и результативным, стоит помнить:

  • процесс может привести к результату, но результат ещё ни разу не приводил к процессу;
  • чтобы процесс не был бесцельным, желаемый результат нужно всегда держать в голове;
  • результат воображаем — до тех пор, пока не получен;
  • между результатом и процессом нет никаких противоречий;
  • порой аппетит действительно «приходит во время еды» — и удовольствие от грамотно выстроенного процесса совсем не уступает радости от достижения цели.

Анастасия: Мы часто поддаёмся когнитивному искажению, думая: «Похудею на 5 кг и буду довольна собой», «Защищу диссертацию — буду достойным человеком», «Получу повышение — испытаю счастье». Но счастье не в будущем, оно уже здесь. И среди прочего оно строится на навыке видеть позитивное в малом, хвалить себя за мелочи и любить себя просто так.

Искать везде злой умысел

Если вы ищете повод почувствовать себя униженным и оскорблённым, вы обязательно его найдёте — жизнь предоставляет их в изобилии. В таком случае важно понять, что именно заставляет вас чувствовать себя обиженным? Возможно, это детская травма или длительное пребывание в состоянии стресса и тревожности.

Не делайте этого. Не принимайте всё настолько близко к сердцу. Не ищите злые намерения там, где их нет. Постарайтесь с сегодняшнего дня искать в тех, кто вас окружает, только хорошее.

Важно не только избавляться от вредных привычек, но и формировать полезные. Как сделать это правильно, читайте в статье по ссылке.

Как правильно сформировать привычку. Разбираемся с психологами Как правильно сформировать привычку. Разбираемся с психологами
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