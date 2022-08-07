Как выбрать велосипед по росту. Подробная инструкция от тренера

Один из важных вопросов у новичков в спорте — подбор экипировки. Молодые велосипедисты обычно сосредотачиваются на комплектации, цвете, характеристиках, размере колёс и количестве передач. Хотя в первую очередь надо обратить своё внимание на размер рамы велосипеда. Правильно подобранная ростовка поможет избежать травм, болей в спине и дискомфорта в целом. Да и ставить рекорды по скорости и времени будет проще.
Ростовка — размер рамы велосипеда, её высота и длина. Её принято определять по длине подседельной трубы. В зависимости от неё модель велосипеда может маркироваться следующим образом (все размеры указаны в дюймах (1 дюйм = 2,54 см):
- XS (13-14)
- S (15-16)
- M (17-18)
- L (19-20)
- XL (21-22)
- XXL (23-24).
Компании-производители велосипедных рам в первую очередь заинтересованы в максимальном охвате рынка. Поэтому любую модель принято выпускать сразу в нескольких размерах. Горные велосипеды чаще всего представлены в трёх-пяти размерах, дорожные – в двух-трёх, а складные обладают одной универсальной ростовкой. В отдельных случаях размеров может быть более 10. Для детских велосипедов размер меняется под конкретный диаметр колеса. Размеры рамы всегда указываются специальной маркировкой на той же самой подседельной трубе. В сегменте профессиональной техники замеры осуществляются по каждой из труб рамы, а не только одной подседельной. Помимо этого, учитывают даже углы соединения труб.
Фото: istockphoto.com
Как правильно подобрать раму: таблицы
Классическая велосипедная рама представляет собой ромб, поделённый подседельной трубой на два треугольника. Кроме определения размера самой рамы, необходимо также обратить внимание на регулировки других деталей: длину и высоту седла, размер выноса и наклон руля.
Правильно подобранная рама по размеру даёт лучшее и стабильное управление велосипедом, а ещё комфорт при езде за счёт настройки посадки.
Можно отталкиваться от рекомендаций производителя путём просмотра размерной таблицы. Подбирать нужно не только размер, но и тип велосипеда, отталкиваясь от потребностей и стиля катания.
В случае с горными и дорожными велосипедами достаточно просто померить длину подседельной трубы, которая начинается от каретки педалей до конца верхней трубы. Привычнее всего производить замер в сантиметрах, а потом обратиться к таблицам соответствия.
|Рост человека (см)
|Размер рамы (дюйм)
|Размер рамы (см)
|Размер рамы (буквы)
|125-140
|12
|30
|XXS
|130-150
|13
|33
|XS
|135-155
|14
|35
|XS
|140-160
|15
|38
|S
|150-165
|16
|40
|S
|155-175
|17
|43
|M
|160-180
|18
|45
|M
|165-182
|19
|48
|L
|170-185
|20
|50
|L
|180-190
|21
|53
|XL
|185-195
|22
|55
|XL
|190-200
|23
|58
|XXL
|195-200
|24
|61
|XXL
Сводная таблица размеров рам верна для стандартного горного велосипеда при условии наличия колёс размером не выше 26 дюймов. Если же колёса 27,5, 28 и 29 радиуса, подойдёт следующая таблица размеров рам.
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|Рост человека (см)
|Размер колеса (дюймы)
|Размер рамы (дюймы)
|140
|24
|14-15 (24 колесо)
|145
|24 и 26
|15-16 (24 колесо)
14-15 (26 колесо)
|150
|26 и 27,5
|16-17 (26 колесо)
15-16 (27,5 колесо)
|160
|26, 27,5, 29
|17-19 (26 колесо)
16-17 (27,5 колесо)
16 (29 колесо)
|170
|26, 27,5, 29
|19-20 (26 колесо)
18-19 (27,5 колесо)
16-18 (29 колесо
|180
|26, 27,5, 29
|20-21 (26 колесо)
19-20 (27,5 колесо)
18-19 (29 колесо)
|190
|26, 27,5, 29
|22-23 (26 колесо)
21-22 (27,5 колесо)
20-21 (29 колесо)
|200
|27,5 и 29
|21-24 (индивидуально)
Со спортивными велосипедами (шоссейные и трековые), кроме подседельной трубы, приходится вымерять ещё и верхнюю трубу рамы. Размеры и соответствия можно найти в таблице ниже.
|Рост человека
(см)
|Размер рамы
(буквы)
|Размер рамы
(см)
|Размер
подседельной трубы (см)
|Размер
верхней трубы (см)
|157-163
|XS
|49-51
|42
|52
|163-170
|S
|51-54
|44
|53,5
|170-178
|M
|55-57
|50
|55,5
|178-183
|M-L
|57-59
|53,3
|57
|183-190
|L
|58-60
|55,5
|58,5
|190-198
|XL
|61-63
|58,5
|61
Фото: istockphoto.com
Кроме полученной информации, в момент приобретения велосипеда в магазине или ремонта в сервисе можно обратиться к сотрудникам и механикам за советом. Их многолетний опыт поможет вам подобрать размер конкретно под вас. Езда на велосипеде должна быть комфортной и безопасной — это первое правило.