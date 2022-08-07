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Как выбрать велосипед по росту и возрасту — таблица для взрослых и детей

Как выбрать велосипед по росту. Подробная инструкция от тренера
Павел Сухоруков Алексей Щебелин
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Как выбрать велосипед по росту
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Правильная ростовка не только сделает езду комфортнее, но и обезопасит от травм.

Один из важных вопросов у новичков в спорте — подбор экипировки. Молодые велосипедисты обычно сосредотачиваются на комплектации, цвете, характеристиках, размере колёс и количестве передач. Хотя в первую очередь надо обратить своё внимание на размер рамы велосипеда. Правильно подобранная ростовка поможет избежать травм, болей в спине и дискомфорта в целом. Да и ставить рекорды по скорости и времени будет проще.

Ростовка — размер рамы велосипеда, её высота и длина. Её принято определять по длине подседельной трубы. В зависимости от неё модель велосипеда может маркироваться следующим образом (все размеры указаны в дюймах (1 дюйм = 2,54 см):

  • XS (13-14)
  • S (15-16)
  • M (17-18)
  • L (19-20)
  • XL (21-22)
  • XXL (23-24).
Чаще измеряют именно подседельную трубу, но иногда и длину верхней трубы, которая располагается от нижней части руля до седла. Кроме этого, следует помнить, что различные модели рам предполагают и разную посадку: вертикальную, наклонную или лежачую.

Компании-производители велосипедных рам в первую очередь заинтересованы в максимальном охвате рынка. Поэтому любую модель принято выпускать сразу в нескольких размерах. Горные велосипеды чаще всего представлены в трёх-пяти размерах, дорожные – в двух-трёх, а складные обладают одной универсальной ростовкой. В отдельных случаях размеров может быть более 10. Для детских велосипедов размер меняется под конкретный диаметр колеса. Размеры рамы всегда указываются специальной маркировкой на той же самой подседельной трубе. В сегменте профессиональной техники замеры осуществляются по каждой из труб рамы, а не только одной подседельной. Помимо этого, учитывают даже углы соединения труб.

Фото: istockphoto.com

Как правильно подобрать раму: таблицы

Классическая велосипедная рама представляет собой ромб, поделённый подседельной трубой на два треугольника. Кроме определения размера самой рамы, необходимо также обратить внимание на регулировки других деталей: длину и высоту седла, размер выноса и наклон руля.

Алексей Щебелин
Алексей Щебелин
тренер по велоспорту, 5-кратный чемпион России, победитель Red Bull Trans Siberian Extreme Race

Правильно подобранная рама по размеру даёт лучшее и стабильное управление велосипедом, а ещё комфорт при езде за счёт настройки посадки.

Можно отталкиваться от рекомендаций производителя путём просмотра размерной таблицы. Подбирать нужно не только размер, но и тип велосипеда, отталкиваясь от потребностей и стиля катания.

В случае с горными и дорожными велосипедами достаточно просто померить длину подседельной трубы, которая начинается от каретки педалей до конца верхней трубы. Привычнее всего производить замер в сантиметрах, а потом обратиться к таблицам соответствия.

Рост человека (см)Размер рамы (дюйм)Размер рамы (см)Размер рамы (буквы)
125-1401230XXS
130-1501333XS
135-1551435XS
140-1601538S
150-1651640S
155-1751743M
160-1801845M
165-1821948L
170-1852050L
180-1902153XL
185-1952255XL
190-2002358XXL
195-2002461XXL

Сводная таблица размеров рам верна для стандартного горного велосипеда при условии наличия колёс размером не выше 26 дюймов. Если же колёса 27,5, 28 и 29 радиуса, подойдёт следующая таблица размеров рам.

О том, как хранить велосипед, если дома нет места, читайте тут.

Как хранить велосипед, если дома нет места. Нашли 6 вариантов Как хранить велосипед, если дома нет места. Нашли 6 вариантов
Рост человека (см)Размер колеса (дюймы)Размер рамы (дюймы)
1402414-15 (24 колесо)
14524 и 2615-16 (24 колесо)
14-15 (26 колесо)
15026 и 27,516-17 (26 колесо)
15-16 (27,5 колесо)
16026, 27,5, 2917-19 (26 колесо)
16-17 (27,5 колесо)
16 (29 колесо)
17026, 27,5, 2919-20 (26 колесо)
18-19 (27,5 колесо)
16-18 (29 колесо
18026, 27,5, 2920-21 (26 колесо)
19-20 (27,5 колесо)
18-19 (29 колесо)
19026, 27,5, 2922-23 (26 колесо)
21-22 (27,5 колесо)
20-21 (29 колесо)
20027,5 и 2921-24 (индивидуально)

Со спортивными велосипедами (шоссейные и трековые), кроме подседельной трубы, приходится вымерять ещё и верхнюю трубу рамы. Размеры и соответствия можно найти в таблице ниже.

Рост человека
(см)		Размер рамы
(буквы)		Размер рамы
(см)		Размер
подседельной трубы (см)		Размер
верхней трубы (см)
157-163XS49-514252
163-170S51-544453,5
170-178M55-575055,5
178-183M-L57-5953,357
183-190L58-6055,558,5
190-198XL61-6358,561

Фото: istockphoto.com

Кроме полученной информации, в момент приобретения велосипеда в магазине или ремонта в сервисе можно обратиться к сотрудникам и механикам за советом. Их многолетний опыт поможет вам подобрать размер конкретно под вас. Езда на велосипеде должна быть комфортной и безопасной — это первое правило.

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