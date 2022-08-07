Как выбрать велосипед по росту. Подробная инструкция от тренера

Правильная ростовка не только сделает езду комфортнее, но и обезопасит от травм.

Один из важных вопросов у новичков в спорте — подбор экипировки. Молодые велосипедисты обычно сосредотачиваются на комплектации, цвете, характеристиках, размере колёс и количестве передач. Хотя в первую очередь надо обратить своё внимание на размер рамы велосипеда. Правильно подобранная ростовка поможет избежать травм, болей в спине и дискомфорта в целом. Да и ставить рекорды по скорости и времени будет проще.

Ростовка — размер рамы велосипеда, её высота и длина. Её принято определять по длине подседельной трубы. В зависимости от неё модель велосипеда может маркироваться следующим образом (все размеры указаны в дюймах (1 дюйм = 2,54 см):

XS (13-14)

S (15-16)

M (17-18)

L (19-20)

XL (21-22)

XXL (23-24).

Чаще измеряют именно подседельную трубу, но иногда и длину верхней трубы, которая располагается от нижней части руля до седла. Кроме этого, следует помнить, что различные модели рам предполагают и разную посадку: вертикальную, наклонную или лежачую.

Компании-производители велосипедных рам в первую очередь заинтересованы в максимальном охвате рынка. Поэтому любую модель принято выпускать сразу в нескольких размерах. Горные велосипеды чаще всего представлены в трёх-пяти размерах, дорожные – в двух-трёх, а складные обладают одной универсальной ростовкой. В отдельных случаях размеров может быть более 10. Для детских велосипедов размер меняется под конкретный диаметр колеса. Размеры рамы всегда указываются специальной маркировкой на той же самой подседельной трубе. В сегменте профессиональной техники замеры осуществляются по каждой из труб рамы, а не только одной подседельной. Помимо этого, учитывают даже углы соединения труб.

Фото: istockphoto.com

Как правильно подобрать раму: таблицы

Классическая велосипедная рама представляет собой ромб, поделённый подседельной трубой на два треугольника. Кроме определения размера самой рамы, необходимо также обратить внимание на регулировки других деталей: длину и высоту седла, размер выноса и наклон руля.

Алексей Щебелин тренер по велоспорту, 5-кратный чемпион России, победитель Red Bull Trans Siberian Extreme Race Правильно подобранная рама по размеру даёт лучшее и стабильное управление велосипедом, а ещё комфорт при езде за счёт настройки посадки.



Можно отталкиваться от рекомендаций производителя путём просмотра размерной таблицы. Подбирать нужно не только размер, но и тип велосипеда, отталкиваясь от потребностей и стиля катания.

В случае с горными и дорожными велосипедами достаточно просто померить длину подседельной трубы, которая начинается от каретки педалей до конца верхней трубы. Привычнее всего производить замер в сантиметрах, а потом обратиться к таблицам соответствия.

Рост человека (см) Размер рамы (дюйм) Размер рамы (см) Размер рамы (буквы) 125-140 12 30 XXS 130-150 13 33 XS 135-155 14 35 XS 140-160 15 38 S 150-165 16 40 S 155-175 17 43 M 160-180 18 45 M 165-182 19 48 L 170-185 20 50 L 180-190 21 53 XL 185-195 22 55 XL 190-200 23 58 XXL 195-200 24 61 XXL

Сводная таблица размеров рам верна для стандартного горного велосипеда при условии наличия колёс размером не выше 26 дюймов. Если же колёса 27,5, 28 и 29 радиуса, подойдёт следующая таблица размеров рам.

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Рост человека (см) Размер колеса (дюймы) Размер рамы (дюймы) 140 24 14-15 (24 колесо) 145 24 и 26 15-16 (24 колесо)

14-15 (26 колесо) 150 26 и 27,5 16-17 (26 колесо)

15-16 (27,5 колесо) 160 26, 27,5, 29 17-19 (26 колесо)

16-17 (27,5 колесо)

16 (29 колесо) 170 26, 27,5, 29 19-20 (26 колесо)

18-19 (27,5 колесо)

16-18 (29 колесо 180 26, 27,5, 29 20-21 (26 колесо)

19-20 (27,5 колесо)

18-19 (29 колесо) 190 26, 27,5, 29 22-23 (26 колесо)

21-22 (27,5 колесо)

20-21 (29 колесо) 200 27,5 и 29 21-24 (индивидуально)

Со спортивными велосипедами (шоссейные и трековые), кроме подседельной трубы, приходится вымерять ещё и верхнюю трубу рамы. Размеры и соответствия можно найти в таблице ниже.

Рост человека

(см) Размер рамы

(буквы) Размер рамы

(см) Размер

подседельной трубы (см) Размер

верхней трубы (см) 157-163 XS 49-51 42 52 163-170 S 51-54 44 53,5 170-178 M 55-57 50 55,5 178-183 M-L 57-59 53,3 57 183-190 L 58-60 55,5 58,5 190-198 XL 61-63 58,5 61

Фото: istockphoto.com

Кроме полученной информации, в момент приобретения велосипеда в магазине или ремонта в сервисе можно обратиться к сотрудникам и механикам за советом. Их многолетний опыт поможет вам подобрать размер конкретно под вас. Езда на велосипеде должна быть комфортной и безопасной — это первое правило.