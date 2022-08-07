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Новые коллекции спортивной одежды, что покупать летом

Что нового на модном спортивном рынке? Июль был богат на новинки
Наида Саидова
Что происходит на рынке спортивной одежды?
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Как получилось, что Джейн Фонда снова танцует, а FILA доставляет пиццу?

Один раз в месяц мы выбираем новости спортивного рынка, чтобы рассказать о них в материале. Индустрии моды и спорта никогда не уходят в отпуск, но летний сезон всегда богат на яркие обновления. На этот раз мы расскажем про несколько новостей, на которые стоит обратить внимание, чтобы оставаться в тренде.

Новая премиальная коллекция Wilson

Wilson и теннисный корт — понятия неразделимые, однако новая коллекция настолько разнообразна, что её можно носить и вне корта. Сам бренд позиционирует вещи как самую премиальную капсулу спортивной одежды, вдохновлённой теннисом.

Фото: wilson.com

Все вещи в коллекции отличаются комфортом и универсальностью – их можно комбинировать с базовым гардеробом или даже с вещами в деловом стиле. Среди новинок – поло, спортивные костюмы, футболки, платья для девушек и жакеты для мужчин. Все вещи в коллекции можно приобрести по цене до $ 100.

Пицца от FILA

Бренд отдаёт дань уважения пиццериям Нью-Йорка и пяти районам города, выпуская коллекцию кроссовок совместно с Rubirosa Ristorante, Roberta’s, sLICe Astoria, Louie & Ernie’s и Lee’s Tavern. Заведения работали вместе с брендом над созданием дизайна, отражающего индивидуальность каждого ресторана.

Фото: fila.com

Дизайн обуви включает в себя особенные цветовые решения, привлекательные принты, двойные логотипы и индивидуальный брендинг. У каждой модели на задней части язычка есть карта города, а ещё они поставляются в коробке, которая сильно напоминает коробку из-под пиццы.

«Резиновое лето»

К тренду на резиновую обувь присоединился ещё один – теперь бренды по очереди выпускают резиновые сумки. Этот не самый очевидный материал оказался невероятно практичным и уже полюбился как дизайнерам, так и модницам, которые с удовольствием носят их повсеместно.

Фото: balenciaga.com

В этом сезоне свою версию уже представили Crocs в партнёрстве с Balenciaga, Gucci и Bottega Veneta, а теперь и Lanvin.

Фото: Lanvin

Не бойтесь сочетать резиновые аксессуары с летящими платьями или строгими пиджаками — такой контраст очень актуален в этом сезоне.

Джейн Фонда снова на экранах

H&M представил новую спортивную коллекцию Move. Лицом рекламной кампании стала актриса Джейн Фонда, а так же звёздный хореограф Жакель Найт. Новая линейка марки запущена с целью устранить барьеры для занятий фитнесом и «демократизировать спортивную одежду», сделав её более доступной.

Фото: hm.com

«H&M Move создан для того, чтобы вы двигались, как бы вы ни двигались. Бегите, наклоняйтесь, прыгайте и дышите — от лёгких парок до беговых топов, от двусторонних спортивных костюмов до спортивных шорт», — говорят создатели. В коллекцию вошли спортивные костюмы, легинсы и лонгсливы из экологичных материалов.

В рекламной кампании 84-летняя Фонда, которая 40 лет назад произвела революцию в фитнесе, воссоздаёт некоторые из своих фирменных движений, а также танцует вместе с Бейонсе.

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