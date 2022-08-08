Как изменить жизнь к лучшему: 5 книг о полезных привычках

Как изменить своё поведение и восприятие окружающих, избавиться от разрушающих здоровье и отношения сценариев, стать более гармоничным, здоровым и счастливым? Для тех, кто хоть раз задавался подобными вопросами, вместе с крупнейшим книжным сервисом ЛитРес мы составили подборку книг, которые подскажут, как отказаться от вредных привычек, и помогут привить хорошие.

Лена Тарасова нон-фикшн редактор группы компаний «ЛитРес» Знает всё о книгах, которые могут изменить вашу жизнь к лучшему.

«Закончи то, что начал. Как доводить дела до конца», Джон Эйкафф

Часто ли вы доводите до конца начатое? Популярный блогер и мотивационный спикер Джон Эйкафф на своём опыте знает, что далеко не всегда мы способны реализовать задуманное.

Фото: eksmo.ru

Причин этому может быть множество. Например, страх неудачи, лень или перфекционизм. Автор размышляет о преградах, которые мешают нам доводить дела до конца, объясняет, почему мы ставим сами себе границы в достижении целей, и делится проверенными методиками, которые помогут завершить начатое.

Все его технологии проверены во время 30-дневного онлайн-марафона. Участие в нём приняли несколько тысяч человек, у которых были проблемы с завершением начатых проектов. Воспользовавшись советами Джона Эйкаффа, вы перестанете придумывать оправдания незавершённым делам и начнёте доводить их до конца.

«Утренние ритуалы. Как успешные люди начинают свой день», Бенджамин Сполл, Майкл Ксандер

Как начинают своё утро известные люди? Обязательно ли строго планировать начало дня или можно пустить всё на самотёк? Есть ли ритуалы, которые объединяют бизнесменов и спортсменов? Бенджамин Сполл и Майкл Ксандер провели исследование.

Фото: mann-ivanov-ferber.ru

Они взяли более 300 интервью, посвящённых утреннему расписанию, собрали сводную статистику по привычкам и выяснили, что для большинства успешных людей начало дня играет решающую роль.

От того, как пройдут первые часы после пробуждения, зависят настроение, самочувствие и продуктивность. Авторы делятся своими инсайтами и выводами, сделанными во время бесед. А также помогают выработать собственные ритуалы, которые позволят начать день с удовольствием и зарядиться на максимальную продуктивность.

Искать мотивацию можно не только в приятных утренних привычках, но и в книгах. О пяти таких читайте в материале по ссылке.

«Легко и просто. Как справляться с задачами, к которым страшно подступиться», Сергей Жданов, Тимур Зарудный

Порой мы ставим перед собой задачи, за решение которых боимся приниматься. И как бы ни был силён наш интерес, страх неудачи оказывается сильнее, и мы откладываем идеи и мечты на потом. Конечно, все совершали ошибки, но это совсем не значит, что нужно сидеть сложа руки и не двигаться вперёд.

Фото: eksmo.ru

Сергей Жданов и Тимур Зарудный детально разбирают причины, которые мешают нам в реализации рабочих и личных планов. А также помогают найти мотивацию и способы, чтобы победить страх начинать и доводить дела до конца. Авторы подскажут, как собраться, почувствовать уверенность в собственных силах, перебороть выгорание, продумать план действий и реализовать задуманное.

«Жизненный баланс. 82 идеи для управления работой и жизнью, 7 способов мечтать и 6 шагов, чтобы всё реализовать», Ева Кац

Вы замечали, как легко давать советы другим, но насколько сложно бывает разобраться в своей жизни и найти верное решение? Это происходит оттого, что, находясь внутри ситуации, трудно сохранить критическое мышление, учесть все плюсы и минусы, отбросить страхи и начать действовать.

Фото: mann-ivanov-ferber.ru

Интернет-маркетолог, создатель образовательного клуба для предпринимателей Ева Кац делится идеями, которые помогут вам пересмотреть сценарий собственной жизни и откорректировать его так, чтобы стать счастливее и успешнее.

Автор предупреждает, что на страницах её книги нет готовых инструкций, как поступить. Но есть множество подсказок, позволяющих мыслить рационально, обратить внимание на важные аспекты и найти смелость на реальные действия.

«Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих», Джеймс Клир

«Если сможете совершенствоваться всего на 1% каждый день в течение одного года, к концу этого периода вы станете в 37 раз лучше самого себя — каким вы были в начале этого пути», — уверен американский бизнесмен, блогер, коуч, спортсмен Джеймс Клир.

Фото: piter.com

В своей книге он подробно рассказывает, как маленькие постепенные изменения способны привести к глобальным результатам. Автор объясняет, как внедрить хорошие привычки в ежедневное расписание и сделать их простыми и приятными, а от вредных привычек, наоборот, избавиться.

Чтобы проиллюстрировать свои размышления, он приводит множество реальных историй и результаты научных исследований. Структурировано и без воды.

При покупке на ЛитРес по специальному промокоду CHAMPIONAT15 вы получите книгу в подарок, а также 15% скидку почти на весь ассортимент сервиса.

Если вам больше по душе художественная литература, читайте о семи книгах, которые стоит прочесть до 30 лет, в статье по ссылке ниже.