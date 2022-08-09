Пить больше воды не поможет.

Что делать, если в жару сохнет кожа. Рассказывает нутрициолог

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Как справиться с сухостью кожи?

Около 70% эпидермиса составляет вода, поэтому очень важно не допускать обезвоживания. Обезвоженная кожа имеет тусклый цвет, жирный блеск, мелкие морщинки. Нехватка влаги ускоряет процессы старения и приводит к потере эластичности тканей.

Чтобы кожа оставалась молодой и красивой, необходимо восстановить водный баланс. Индивидуальная норма чистой воды в день рассчитывается по формуле: 30 мл воды на 1 кг веса. Подробнее о том, сколько воды нужно пить летом, читайте в материале по ссылке.

Достаточное количество воды положительно скажется на всём организме, а также будет способствовать снижению веса. Потому что процессом расщепления жиров управляет фермент липаза, и именно вода стимулирует его активность.

Однако причиной сухости может быть не только обезвоживание, но и дефицит жиров в организме.

Почему жиры важны для здоровой кожи

Красивая и здоровая кожа складывается из двух факторов:

достаточное количество белка и витаминов группы В в рационе;

нормальная работа липидного барьера, который состоит из жиров и жирорастворимых витаминов.

Если мононенасыщенных жиров недостаточно, кожа становится сухой, часто трескается, выглядит безжизненно.

В каких продуктах есть полезные жиры

Продукты с правильными жирами помогают регулировать уровень гормонов и поддерживать баланс, который также важен для активности обновления эпидермиса и интенсивности салоотделения. Кожное сало — это наш природный «крем», который защищает кожу и борется с распространением бактерий.

Рыбий жир

Особенно необходим для поддержания красоты кожи — он защищает клетки от старения.

Оливковое масло

Помогает предотвратить увядание тканей, оказывает противовоспалительное действие. Содержит много полезных жирных кислот, необходимых для поддержания баланса гормональной системы.

Печень трески

Настоящий суперфуд для поддержания здоровья кожи. Самый богатый источник витамина А в активной форме ретиноидов. Они участвуют во множестве процессов:

способствуют ороговению и отшелушиванию старых клеток;

отбеливают пигментные пятна;

активизируют производство коллагена и эластина;

нормализуют салоотделение, уменьшая кожные высыпания;

разжижают кожное сало и выводят его на поверхность кожи.

Выбирайте качественные консервы с пометкой «изготовлено из свежей печени». Не берите те, на которых написано «произведено из замороженного сырья».

Шпинат

Отличный источник витаминов А, С, Е и К. Содержит магний, растительное железо и лютеин. Витамин К помогает уменьшить воспаление в клетках, а высокое содержание витамина С повышает выработку коллагена.

Миндаль

Источник витамина Е, который помогает восстановить ткани кожи и защитить её от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Снижает риск когнитивных нарушений.

Дикая жирная рыба

Содержит важные Омега-3 жирные кислоты, оказывает противовоспалительный эффект.

Гранат

Богат витамином С, который борется со свободными радикалами в организме и защищает от воспалений. Сохраняет коллаген в коже, замедляя процессы старения.

Авокадо

Жирные кислоты предотвращают развитие воспалений и способствуют сохранению гладкой и упругой кожи. Высокое содержание витамина А помогает избавиться от мертвых клеток и снижает риск онкологических заболеваний.

Польза для кожи воды и полезных жиров неоспорима. Интенсивная сухость — явный признак нарушения жирового обмена. Добавьте в рацион источники липидов и фосфолипидов, чтобы вернуть коже оптимальный уровень увлажнения.

Базовая рекомендация по жирам: они должны составлять 30% от суточной калорийности вашего рациона.

Чем утолить жажду в жару, рассказали в предыдущем материале.