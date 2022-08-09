Что делать, чтобы не заболеть на море: 3 возможные причины плохого самочувствия

Ирина Юзуп к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Как не заболеть во время поездки на море?

Многие стремятся провести отпуск на берегу моря, чтобы укрепить иммунитет, набраться сил, успокоить нервы. Омрачить отдых у побережья могут проблемы со здоровьем. Рассказываем о наиболее распространённых причинах заболеваний и о том, как их избежать.

Морская вода

Источником многих инфекций становится морская вода. В море купается огромное количество людей, в том числе и те, у кого имеются инфекционные болезни, грибок. К тому же в море нередко попадают вредные выбросы: стоки канализации, отходы предприятий. Микробы активизируются при температуре воды +25℃, а при температуре +28℃ начинают активно размножаться.

Несмотря на то что высокие концентрации соли убивают возбудителей инфекций, из-за большого количества отдыхающих вода не успевает самоочищаться. При этом в бухтах и заливах опасность ещё выше, поскольку вода обновляется медленнее.

Одна из неприятных и распространённых болезней, которыми можно заразиться через морскую воду, — кишечный грипп (ротавирусный гастроэнтерит). Чтобы не столкнуться с такой проблемой, купаться стоит только на специально оборудованных пляжах, которые проверяет санитарная служба. При купании нужно плотно закрывать рот, по возможности не нырять или использовать для этого специальное оборудование.

Некачественная еда

Летом мы едим больше овощей, зелени, фруктов. Такое меню приводит к снижению кислотности желудочного сока — естественной защиты от болезнетворных микроорганизмов. К тому же в тёплое время продукты портятся быстрее. А насекомые, которые неизменно слетаются на еду, тоже переносят инфекционные заболевания.

Находясь на отдыхе у морского побережья, чаще мойте руки, откажитесь от покупки еды в непроверенных местах и перекусов на улице. Носите с собой влажные салфетки с антисептическим действием, не мойте в морской воде овощи и фрукты, пейте только кипячёную воду, минералку и воду из проверенных магазинов. Какая именно вода полезнее, читайте в материале по ссылке ниже.

Ослабленный иммунитет

Кишечные инфекции не единственная проблема на отдыхе. Морские курорты относятся к местам большого скопления людей, что увеличивает риск подхватить острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ). Поэтому перед поездкой нелишним будет укрепить иммунитет.

ОРВИ может проявлять себя разнообразными симптомами. Собираясь на отдых, не забудьте взять с собой электронный градусник, жаропонижающие препараты, пастилки от больного горла, сироп от кашля.

Во время поездки к морю стоит быть готовым, что могут возникнуть проблемы с ушами. Если при купании туда попадает вода, достаточно лёгкого ветерка, чтобы развилось воспаление. Чтобы не столкнуться с этой проблемой, стоит отказаться от ныряния или использовать специальные защитные беруши. После купания следует избегать переохлаждения от кондиционера и открытых окон в транспорте.

Если вы заболели во время отдыха на морском курорте и чувствуете, что ситуация выходит из-под контроля, стоит сразу обратиться за медицинской помощью. Не занимайтесь самолечением.

Если же морское побережье вам только снится, побаловать себя можно в бассейне с морской водой. О таких местах в Москве читайте в статье по ссылке.