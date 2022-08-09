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Как убрать живот, если нельзя качать пресс — 4 эффективных упражнения

Как тренироваться, если нельзя напрягать пресс: 4 упражнения на всё тело
Егор Ходырев
Как тренироваться, если нельзя напрягать пресс
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Вы дадите минимальную нагрузку на мышцы живота и приведёте себя в форму.
<a href="https://www.championat.com/authors/4449/1.html">Егор Ходырев</a>
Егор Ходырев
фитнес-тренер

Как тренироваться, если нельзя качать пресс? Какие упражнения можно делать?

Есть люди, которым нельзя качать пресс из-за ограничений по здоровью. Тем не менее они хотят быть физически активными и тренироваться. Под прессом подразумевается прямая мышца живота, косые и поперечная. Именно прокачка всех трёх мышц формирует мощный центр тела. В большинстве случаев, даже если мы целенаправленно не качаем пресс, он работает в стабилизирующем режиме. Функция пресса — удерживать тело в определённом положении. Если бы у нас не было этой мышцы, мы бы не смогли ходить прямо, рельеф и кубики — это лишь приятный бонус.

Я подготовил комплекс упражнений, который даст минимальную нагрузку на мышцы пресса и при этом позволит оставаться на высоком уровне физической активности.

Важно! Эти упражнения делаются с лёгким весом, чтобы максимально исключить из работы пресс.

Старайтесь сохранять одно положение на протяжении всего упражнения, не раскачиваясь из стороны в сторону, и не помогайте себе другими частями тела во время движений.

Жим лёжа на горизонтальной скамье без упора ногами

Техника выполнения

  • Ложимся так, чтобы штанга находилась на стойках над глазами.
  • Прижимаемся лопатками к скамье, плечи зафиксированы.
  • Ставим ноги на лавку. Упираться не нужно, ноги лишь помогают держать равновесие.
  • Берём штангу хватом чуть шире плеч, снаряд находится над ключицами.
  • Медленно на вдохе опускаем штангу по центру груди, сводя лопатки вместе и фиксируя их в одном положении. Лопатки и голова при этом прижаты к скамье.
  • Сильно выдыхаем при подъёме штанги в верхнюю точку. Движение идёт по диагонали от центра груди до полного выпрямления рук.

Выполняем три подхода по 15 раз. Отдых между подходами — 1-2 минуты.

Тяга верхнего блока средним хватом

Техника выполнения

  • Садимся на сидение тренажёра. Берёмся за рукоять средним хватом. Опускаем лопатки вниз и фиксируем их в этом положении до конца упражнения.
  • На выдохе тянем рукоять к груди, локти ведём вдоль туловища. Задерживаемся на секунду в нижней точке.
  • На вдохе плавно выпрямляем руки в исходное положение, лопатки остаются зафиксированы.

Выполняем три подхода по 15 раз. Отдых между подходами — 1-2 минуты.

Разгибание ног в тренажёре сидя

Техника выполнения

  • Поясницу прижимаем к спинке тренажёра и фиксируемся в этом положении. Валик упирается в голень, носки тянем на себя.
  • На выдохе разгибаем ноги, задерживаясь на одну секунду. Разгибание делаем без рывков не до конца, чтобы не допустить переразгибания в суставе.
  • На вдохе плавно опускаем ноги в исходное положение. Ноги и ступни не расслабляем.

Выполняем три подхода по 15 раз. Отдых между подходами — 1-2 минуты.

Сгибание ног в тренажёре лёжа

Техника выполнения

  • Ложимся на скамью тренажёра. Таз прижимаем и фиксируем его. Валик упирается в заднюю часть голени, носки тянем на себя.
  • На выдохе сгибаем ноги, задерживаясь в верхней точке на секунду. Сгибание делаем плавно без рывков. Таз отрывать от тренажёра нельзя, чтобы не перегружать поясницу и минимально нагрузить пресс.
  • На вдохе плавно опускаем ноги в исходное положение. Ноги и ступни не расслабляем.

Выполняем три подхода по 15 раз. Отдых между подходами — 1-2 минуты.

При правильной технике с умеренным весом этот комплекс упражнений вовлечёт все группы мышц. Вы сможете поддерживать своё тело в тонусе, быть здоровым и привлекательным, если у вас есть ограничения по здоровью и вам нельзя нагружать пресс. Используйте дыхательные упражнения для развития поперечной мышцы живота. Это подтянет центр тела и сделает его более крепким.

Для тех, кому качать пресс всё-таки можно, оставили тренировку по ссылке ниже.

Как быстро накачать пресс мужчине. 3 эффективных упражнения от тренера Как быстро накачать пресс мужчине. 3 эффективных упражнения от тренера
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