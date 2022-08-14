Как собрать скейтборд с нуля и сколько это стоит. Гайд для начинающих

Катание на роликовой доске считается экстремальной активностью, и к выбору скейта надо подойти с умом. Раскрываем основные моменты подбора доски, чтобы катание с самого начала было в радость, а не в наказание за «двойки» в школе и косяки на работе.

Андрей Алёхин дипломированный тренер-преподаватель по скейтбордингу, основатель скейт-школы Freestyle Times Начать следует с того, что скейт состоит из деки (доски), шкурки (наждак или абразивная лента), подвесок, колёс с подшипниками, крепёжных винтов и прокладок под базу подвески, которые избавляют от вил байта во время катания.

Вил байт (wheel bite) — «укус» колеса. Это момент, когда колёсико соприкасается с внутренним краем доски, вызывая резкое торможение и остановку скейтборда. Чаще всего это происходит из-за того, что колёса неправильно подобраны по отношению к величине подвески. В 99% случаев падения не избежать, а вектор полёта будет направлен вперёд.

С чего начать

Перед тем как идти в скейт-шоп и выбирать себе комплект или отдельные детали, необходимо определиться с вашим направлением катания. Важно понять, чего вы хотите больше: катания в стриту (на уличных спотах), в скейт-парке, в рампе или круизить по городу (перемещаться из точки «А» в точку «Б»). Именно от этого будет зависеть выбор размера доски и параметров у комплектующих.

Приступаем к сборке

Доска

Деки бывают разные.

По стилю: для фристайла, для классического скейтбординга, для катания в рампе.

По форме и размеру: гибридные, олдскульные, в форме рыбок, с большой шириной до 10 дюймов (25,6 см), как пример нестандартные деки брендов Madness, Enjoy, Footwork. Последние гораздо больше классических, и их размеры варьируются от 6,5 дюймов (16,51 см) до 10 дюймов (25,6). Стандартный размер для всех — 8 дюймов (20,32 см), но также его можно подобрать в зависимости от размера обуви и веса. Хотя на самом деле каждый подбирает доску под себя так, чтобы на ней было удобно стоять.

Фото: unsplash.com

Кроме размера, различают и саму форму скейтборда, так называемый shape (с англ. «форма»). Существует три вида:

low — низкая, более пологая доска;

high — рельефная доска с большими бортами;

middle — нечто среднее между предыдущими.

Дека состоит из семи слоёв канадского клёна, которые склеиваются между собой с помощью эпоксидной смолы или клея ПВА на водной основе.

Существует два варианта склейки. Холодный — слои шпона стягиваются струбцинами или с помощью специального пресса и выдерживаются в таком состоянии около суток. Горячий — в специальной пресс-форме и под определённой температурой заготовку помещают под давление в 40 тонн.

Слои скейтборда могут иметь разные цвета: чем больше таких «цветастых» слоёв, тем интереснее выглядит доска. Иногда к клёну добавляют карбон и пластик, что позволяет улучшить прочность. Но не надо забывать, что какой бы прочной ни была дека, рано или поздно она начнёт рассыхаться. Тогда её нужно будет менять. Это можно определить простым способом: пропадёт классический звонкий щелчок во время прыжков.

«Наждак» или шкурка

Основной параметр шкурки, которая приклеивается на верхнюю поверхность деки, — зернистость. От этого будет напрямую зависеть её цена. Также на стоимость будет влиять раскрученность бренда производителя. Как показывает практика, в основном берут наждаки Jessup. Из русских можно отметить шкурки «Юнион», например.

Подвески, подшипники и колёса

Подвески, или, как их ещё называют, «траки», тоже различаются по размеру и могут быть:

low — маленькие, с которыми используют колёса 48-50 мм, такие подвески больше «заточены» под стрит катание;

high и middle — в этом случае используют колёса 52-54 мм, высокие и средние типы подвесок больше пригодны для рампового катания.

Кроме прочего, подвески могут быть облегчёнными и необлегчёнными. Делается это для общего снижения веса скейтборда.

Подшипники — немаловажная деталь каждой роликовой доски. Сразу стоит сказать, что они могут быть металлическими (подвержены коррозии) и керамическими (не подвержены коррозии). Важной характеристикой всех подшипников является число АВЕС, у которого есть градация от 1 до 9.

ABEC — комитет разработки подшипников, часть Американской ассоциации производителей подшипников. Сокращение ABEC (Annular Bearing Engineering Committee) обозначает точность изготовления подшипников, и в основном эта классификация используется у роликовых и скейтбордических подшипников.

В классическом стиле катания атлеты используют ABEC 5 или ABEC 7 — они держат скорость и имеют хорошую стойкость. При этом первый более стойкий, чем второй (его чаще используют в скоростном катании).

Фото: istockphoto.com

Основной материал, из которого производят колёса — полиуретан. При этом фасон может быть разный:

с большой площадью контакта (для рамп и паркового катания);

с меньшей площадью контакта (для катания в стриту).

В основном все используют «с большой площадью контакта» — 52 мм.

Ещё одна характеристика колёсиков — это их жёсткость, которая тоже бывает от 75А до 104А. Для катания в скейт-парке лучше использовать 99А или 100А — это оптимальный показатель.

Винты

Здесь проще всего. Винты могут быть сделаны «под шестигранник» или под «крест». Также они бывают разной длины от 7/8 до 1 (1/2) дюймов. Можно лишь добавить, что по опыту сбора различных досок шестигранные закручиваются легче.

Скейт по частям против готового комплекта

Дешевле не значит лучше. Но начинать всегда надо с простого и только потом переходить к сложному, если нет задачи стать чемпионом мира. Сейчас серьёзный комплект стоит в районе 17 тысяч рублей, но можно собрать его и за 11 тысяч. Иногда в скейт-шопах попадаются даже за 5,5 тысяч. Советую приобретать скейт-комплекты в межсезонье, так как на них бывают скидки.

Важно: часто, когда люди покупают комплект, они забывают раскрутить гайку на кинг пине (большой винт на подвеске), чтобы доска поворачивала. Также стоит чуть раскрутить колёса, поскольку на заводе их закручивают очень сильно. Это всё необходимо для комфортного катания.

Поиски своего скейта лучше начинать с отечественных брендов, таких как «Юнион», Footwork, «Абсурд», OG, например. Новичкам лучше выбирать среди уже собранных комплектов — чуть позже и по желанию вы сможете улучшить свой скейт.

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