4 способа усилить эффект от тренировок и улучшить качество тела

Как провести восстановительные процедуры с максимальной пользой для тела и кожи?



Рассказываем вместе с врачом.

Иногда для получения тела мечты одного спорта и правильного питания оказывается недостаточно. Мы собрали ритуалы, которые не только усилят эффект от тренировки, но и благоприятно скажутся на вашей коже.

Ирина Дворкина врач общей практики Спорт сам по себе улучшает общее состояние организма и внешний вид, но есть дополнительные методики, которые сделают эффект более выразительным.

Контрастный душ

Чередование температур — отличный триггер для здорового стресса. В таком состоянии ускоряются многие процессы в организме: лимфа разгоняется, сходят отёки, в результате чего тело становится более подтянутым.

Контрастный душ не заменяет фитнес, но положительно влияет на здоровье: например, укрепляет иммунитет. К тому же, реагируя на внезапный холод, организм выделяет эндорфины. Так что подобная практика — это ещё и способ поднять настроение.

Контрастный душ противопоказан при опухолевых и сердечно-сосудистых заболеваниях, воспалительных процессах, в том числе и при ОРЗ.

Ирина: Контрастный душ действительно помогает почувствовать себя лучше, но сила его эффекта для каждого разная.

Принимать такой душ сразу после тренировки не стоит. Почему — объяснили в материале по ссылке.

Эпсомовые соли

Пожалуй, самый приятный вариант расслабления и восстановления — понежиться в ванной. И обязательно добавьте магниевую соль.

Эпсомальная, английская, магниевая, эпсомит — это всё один и тот же вид соли. Основа состава — чистый сульфат магния в кристаллической форме.

Такая соль не сможет повысить уровень магния в организме, но отлично снимет напряжение в мышцах. Ванна с магниевой солью поможет расслабиться, даже если вы не были на тренировке, а посидели за компьютером в неудобной позе. Кроме того, соль помогает улучшить качество кожи: раздражений и воспалений становится меньше, а сама кожа — мягче.

Ирина: Эпсомовая соль не похожа по составу на поваренную. Она лучше проникает в организм через кожу, чем через желудочно-кишечный тракт. Магний положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, снимает мышечное напряжение и воспаления. Сульфат магния устраняет головную боль и боли в спине и конечностях, что важно после тренировки.

Массаж

Массажи бывают разные, и сейчас речь не о расслабляющих, а о спортивных. Такой контактный вид реабилитации — один из лучших способов приблизиться к крепкому и упругому телу. Лучше всего довериться специалисту, который может верно нащупать зажимы. А чтобы поддерживать эффект, стоит использовать специальные массажёры или домашний самомассаж, например, сухой щёткой.

Фото: unsplash.com/@conscious_design

Правильные манипуляции уменьшат болевой синдром, расслабят мышцы и насытят их кислородом, а также хорошо скажутся на тонусе кожи.

Ирина: Массаж — ещё один способ снятия напряжения с мышц. Самое главное — не дать себе замёрзнуть после процедуры. Кроме того, за массажем лучше обратиться к специалисту с профессиональным образованием. Проверяйте массажистов, к которым приходите, чтобы не получить травму вместо расслабляющего эффекта.

Плавание

Учёные выяснили, что лёгкая тренировка в бассейне восстанавливает мышцы лучше, чем любая пассивная реабилитация. В рамках исследования участники дважды проплывали кролем 200 м с перерывом в 10 минут. В итоге у группы пловцов концентрация молочной кислоты была ниже, чем у тех, кто восстанавливался пассивно (с помощью полного отдыха или массажа).

Кроме того, во время плавания работают практически все мышцы тела, что позволяет поддерживать в тонусе даже те, которые не были задействованы во время основной тренировки. В 2010 году учёные доказали, что, выбирая такой вид восстановления, вы можете улучшить показатели на следующих занятиях.

Ирина: Бассейн действительно лучше посещать сразу после тренировки. Нагруженные мышцы получат хорошую растяжку во время плавания. Это отличное завершающее кардио для поддержания тонуса.

О том, чем ещё полезно плавание, читайте в предыдущей статье по ссылке ниже.

Реабилитация после тренировки — такой же этап тренировочного процесса, как и сами нагрузки. Не стоит пренебрегать растяжкой и другими восстановительными процедурами. Большинство из них, как и упомянутые выше, будут не только помогать мышцам, но и улучшать качество кожи.