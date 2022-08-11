Как приготовить полезное мороженое из йогурта. 3 рецепта от шеф-повара

Как приготовить полезное и вкусное мороженое из йогурта?
Мороженое — любимый десерт не только детей, но и многих взрослых. Однако покупное зачастую приготовлено с использованием красителей, маргарина, большого количества сахара. Чтобы найти качественный и наименее вредный десерт придётся постараться.
Но приготовить полезное мороженое можно и самостоятельно — например, из йогурта. Делимся тремя рецептами, ингредиенты для которых можно найти практически в любом магазине.
Кокосовое мороженое
Вам понадобятся:
кокосовые сливки — 400 г;
натуральный густой йогурт — 400 г;
сок лимона — 1 ст. л.;
кокосовая стружка — 100 г;
экстракт ванили — 1-2 ч. л.;
мёд или другой подсластитель.
В блендере взбиваем йогурт с кокосовой стружкой и кокосовыми сливками, добавляем сок лимона, ваниль и подсластитель. Подсластителя лучше положить чуть больше, так как готовое мороженое станет менее сладким. Ещё раз взбиваем. Выкладываем в форму и отправляем в морозилку на несколько часов.
Мороженое с авокадо и йогуртом
Вам понадобятся:
авокадо — 2 шт.;
лайм — 1 шт.;
йогурт — 200 г;
подсластитель по вкусу.
Чистим авокадо, добавляем к нему сок лайма и тёртую цедру. Также можно добавить мяту или мелиссу. Затем взбиваем в блендере, добавляем йогурт, подсластитель и ещё раз взбиваем.
Выкладываем в форму и отправляем в морозилку до застывания.
Кокосово-клубничное мороженое с базиликом
Вам понадобятся:
клубника — 500 г;
кокосовые сливки — 400 г;
натуральный йогурт — 200 г;
базилик;
подсластитель.
Моем ягоды, обсушиваем их и убираем «хвостики». Взбиваем ягоды вместе с йогуртом и парой листочков базилика. Затем добавляем кокосовые сливки и подсластитель.
Выкладываем в форму и отправляем в морозилку до застывания.
Какое мороженое считается более полезным и можно ли есть его на диете, читайте в предыдущем материале по ссылке.