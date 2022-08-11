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Домашнее мороженое из йогурта — пошаговые рецепты

Как приготовить полезное мороженое из йогурта. 3 рецепта от шеф-повара
Бенита Стрельченко
Как приготовить полезное мороженое из йогурта
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Такой десерт станет менее калорийной альтернативой покупному.
<a href="https://www.championat.com/authors/6081/1.html">Бенита Стрельченко</a>
Бенита Стрельченко
шеф-повар, бренд-шеф Клиники иммунодиетологии ImmunoHealth

Как приготовить полезное и вкусное мороженое из йогурта?

Мороженое — любимый десерт не только детей, но и многих взрослых. Однако покупное зачастую приготовлено с использованием красителей, маргарина, большого количества сахара. Чтобы найти качественный и наименее вредный десерт придётся постараться.

Но приготовить полезное мороженое можно и самостоятельно — например, из йогурта. Делимся тремя рецептами, ингредиенты для которых можно найти практически в любом магазине.

Кокосовое мороженое

Вам понадобятся:

  • кокосовые сливки — 400 г;
  • натуральный густой йогурт — 400 г;
  • сок лимона — 1 ст. л.;
  • кокосовая стружка — 100 г;
  • экстракт ванили — 1-2 ч. л.;
  • мёд или другой подсластитель.

В блендере взбиваем йогурт с кокосовой стружкой и кокосовыми сливками, добавляем сок лимона, ваниль и подсластитель. Подсластителя лучше положить чуть больше, так как готовое мороженое станет менее сладким. Ещё раз взбиваем. Выкладываем в форму и отправляем в морозилку на несколько часов.

Мороженое с авокадо и йогуртом

Вам понадобятся:

  • авокадо — 2 шт.;
  • лайм — 1 шт.;
  • йогурт — 200 г;
  • подсластитель по вкусу.

Чистим авокадо, добавляем к нему сок лайма и тёртую цедру. Также можно добавить мяту или мелиссу. Затем взбиваем в блендере, добавляем йогурт, подсластитель и ещё раз взбиваем.

Выкладываем в форму и отправляем в морозилку до застывания.

Кокосово-клубничное мороженое с базиликом

Вам понадобятся:

  • клубника — 500 г;
  • кокосовые сливки — 400 г;
  • натуральный йогурт —  200 г;
  • базилик;
  • подсластитель.

Моем ягоды, обсушиваем их и убираем «хвостики». Взбиваем ягоды вместе с йогуртом и парой листочков базилика. Затем добавляем кокосовые сливки и подсластитель.

Выкладываем в форму и отправляем в морозилку до застывания.

Какое мороженое считается более полезным и можно ли есть его на диете, читайте в предыдущем материале по ссылке.

Какое мороженое можно есть, если вы на диете. Объяснила диетолог Какое мороженое можно есть, если вы на диете. Объяснила диетолог
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