Как приготовить полезное мороженое из йогурта. 3 рецепта от шеф-повара

Бенита Стрельченко шеф-повар, бренд-шеф Клиники иммунодиетологии ImmunoHealth Как приготовить полезное и вкусное мороженое из йогурта?

Мороженое — любимый десерт не только детей, но и многих взрослых. Однако покупное зачастую приготовлено с использованием красителей, маргарина, большого количества сахара. Чтобы найти качественный и наименее вредный десерт придётся постараться.

Но приготовить полезное мороженое можно и самостоятельно — например, из йогурта. Делимся тремя рецептами, ингредиенты для которых можно найти практически в любом магазине.

Кокосовое мороженое

Вам понадобятся:

кокосовые сливки — 400 г;

натуральный густой йогурт — 400 г;

сок лимона — 1 ст. л.;

кокосовая стружка — 100 г;

экстракт ванили — 1-2 ч. л.;

мёд или другой подсластитель.

В блендере взбиваем йогурт с кокосовой стружкой и кокосовыми сливками, добавляем сок лимона, ваниль и подсластитель. Подсластителя лучше положить чуть больше, так как готовое мороженое станет менее сладким. Ещё раз взбиваем. Выкладываем в форму и отправляем в морозилку на несколько часов.

Мороженое с авокадо и йогуртом

Вам понадобятся:

авокадо — 2 шт.;

лайм — 1 шт.;

йогурт — 200 г;

подсластитель по вкусу.

Чистим авокадо, добавляем к нему сок лайма и тёртую цедру. Также можно добавить мяту или мелиссу. Затем взбиваем в блендере, добавляем йогурт, подсластитель и ещё раз взбиваем.

Выкладываем в форму и отправляем в морозилку до застывания.

Кокосово-клубничное мороженое с базиликом

Вам понадобятся:

клубника — 500 г;

кокосовые сливки — 400 г;

натуральный йогурт — 200 г;

базилик;

подсластитель.

Моем ягоды, обсушиваем их и убираем «хвостики». Взбиваем ягоды вместе с йогуртом и парой листочков базилика. Затем добавляем кокосовые сливки и подсластитель.

Выкладываем в форму и отправляем в морозилку до застывания.

Какое мороженое считается более полезным и можно ли есть его на диете, читайте в предыдущем материале по ссылке.