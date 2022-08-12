Некоторые из них могут испортить не только самочувствие, но и репутацию.

Чего лучше не делать, если у вас плохое настроение. 5 дел, которые стоит отложить на потом

Когда мы находимся в плохом настроении, может показаться, что всё против нас и любое действие вокруг окрашивается в тёмные драматичные тона. В таком состоянии легко сделать ошибку или кого-то обидеть. Рассказываем, чего делать точно не стоит.

Анна Седельникова психолог Все негативные состояния и плохое настроение — это не просто эмоциональное расстройство. Внезапное изменение самочувствия — такой же симптом, как и насморк при простуде. А все негативные состояния, которые вы испытываете, — результат искажённого негативного мышления и пессимистические взгляды.

«Уходить» в себя

В плохом расположении духа вы можете испытывать чрезмерное чувство вины, тем самым усложняя разрешение проблемы. Тем более если вам присущ перфекционизм.

Принимать важные решения

Пока эмоции не под контролем и у вас плохое настроение, вы можете неадекватно оценить ту или иную ситуацию или обстоятельства. Поэтому принятие решений лучше отложить. Недаром существует пословица: «Утро вечера мудренее».

Выговаривать всё окружающим

В плохом настроении в вашей голове много мыслей, и далеко не все они положительные. Поэтому не стоит выплёскивать весь негатив на кого-то, считая что станет легче. Возможно, позже вы о многом сказанном пожалеете.

Вступать в открытую конфронтацию и спорить

Вы рискуете потерять близкого человека, деньги, работу, хобби из-за сиюминутной вспышки гнева.

Заниматься делами, которые требуют концентрации

В плохом настроении вы вряд ли сможете сфокусироваться. Оставьте кропотливую работу для лучшего настроения и состояния духа.

Каждый раз, когда вы по какой-то причине чувствуете себя подавленным и без настроения, постарайтесь определить негативную мысль, которая возникла непосредственно перед ухудшением состояния. В действительности она и есть причина вашего плохого настроения. Научившись отслеживать такие мысли и корректировать их, вы сможете изменить своё состояние. Подробнее о том, как справиться с негативом, читайте в статье по ссылке ниже.

Что делать, если у вас плохое настроение

Надежда Пожарова практический психолог, полевой терапевт Периодически все мы бываем не в ресурсе. Появляется ощущение упадка сил или отсутствие интереса к происходящему. Иногда это происходит с самого начала дня. Очень важно отслеживать причины своего плохого настроения.

В такие моменты не пытайтесь копаться в себе. По возможности оградитесь от потенциально опасных ситуаций: не садитесь за руль, не катайтесь на велосипеде, не проводите срочных встреч, где нужно принимать важные решения.

Постарайтесь поддержать себя: устройте прогулку, примите ванну, но не оставайтесь наедине с негативными мыслями. Погружение в прошлое — перечитывание переписок, грустные воспоминания — могут испортить настроение ещё сильнее. Поэтому воздержитесь от самобичевания, постарайтесь себя подбодрить и порадовать чем-нибудь приятным.

Некоторым некомфортно быть в одиночестве. Что делать в таком случае, читайте в материале по ссылке.