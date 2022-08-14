4 вещи, которые нужно отпустить прямо сейчас, чтобы стать счастливыми

Все мы стремимся к счастью и понимаем его очень индивидуально. Нет ничего более трудного, чем определить, что такое счастье. Для кого-то это краткосрочное, но очень интенсивное состояние блаженства, для других — стабильное ощущение благополучия. Но есть вещи, которые мешают быть счастливыми многим из нас.

Игорь Сухарев психолог Прежде чем решить что-то бросить, следует ответить себе на вопрос — а что такое счастье? Вот что вам нужно о нём знать.

Нелюбимая работа

В первом пункте во многих мотивирующих пабликах вы увидите «бросьте нелюбимую работу!» Но постойте, а на что вы будете жить? Я не сторонник кардинальных и резких решений. Даже нелюбимая работа может покрывать часть потребностей. В деньгах, безопасности и т. д. Поэтому прежде чем её бросить, предлагаю исследовать, что с ней не так. Вполне возможно, будет достаточно поговорить с начальником о повышении, и работа станет не такой уж нелюбимой.

Выбирая работу, подумайте, что для вас в ней важно. Это могут быть деньги, хороший коллектив, близость к офису, интерес, продолжение вашего хобби, классный опыт — да что угодно. Важно перед выбором нового места чётко понять, чего вы от него хотите, и тогда появится план действий.

Совсем иначе обстоит ситуация, если вы заметили ухудшение здоровья из-за работы. На что обратить внимание, читайте в статье по ссылке.

Отчий дом

Совсем не хочется говорить «бросайте родителей». Нет, ни в коем разе не бросайте. Но сепарироваться от них всё же нужно. Совместное проживание с родителями во взрослом возрасте чревато потерей себя. Родительские фигуры будут затмевать некоторые ваши потребности и желания. Причём вы даже не будете замечать этого.

Чтобы стать цельной и самостоятельной личностью, умеющей принимать решения, опираться на себя, планировать жизнь и строить отношения с другими людьми, нужно отделиться от родителей. Одним словом, залог счастливых отношений с отцом и матерью — это жить с ними раздельно.

Старые друзья или знакомые

Как бы это ни было печально, иногда полезно расставаться и с ними. Зачастую мы выбираем друзей ещё в школьном возрасте. Со временем отношения меняются. И в какой-то момент вы можете обнаружить, что проводите время с людьми, с которыми уже нет ничего общего.

Никакой пользы от подобных отношений не ждите. Они занимают только время, вы не получаете из них того, что хотели бы. Да, вас могло многое связывать раньше, но жизнь течёт и меняется, и люди тоже. Послушайте себя, может, чтобы чувствовать счастье, вам нужно поменять круг общения?

Парень или девушка

Неспроста я поставил этот пункт в конец. Тема обширная и сложная, но попробую кратко. Как я уже писал выше, вы меняетесь. Хотите вы того или нет. И то, что было важно и нужно вчера, сегодня может потерять значение.

То же и в жизни с возлюбленными. При знакомстве вы опирались на то, что было важно для вас в тот момент жизни. (Если, конечно, делали это осознанно). Но со временем всё могло измениться. Раньше нужна была забота, а теперь – страсть. Раньше – поддержка, а теперь надо, чтобы вас иногда поругали и тем самым замотивировали.

В некоторых случаях сохранить отношения всё же удаётся. В этом может помочь консультация психолога. Подробнее о том, как подготовиться к разговору со специалистом, читайте по ссылке ниже.

Хорошо, если люди в отношениях меняются и гибко подстраиваются под потребности друг друга. Но на практике это сложно сделать в силу тысячи разных причин. Поэтому иногда, чтобы почувствовать себя счастливым, нужно расстаться.

В целом счастье стоит рассматривать скорее как процесс, нежели как результат. Процесс получения удовлетворения от жизни на каждом её этапе.