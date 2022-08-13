Иногда грустить полезно для здоровья. Как это работает, объяснили психологи

Счастье — величина непостоянная. Считается, что наиболее счастливы не те, кто испытывает блаженство, а те, у кого положительное мироощущение наиболее стабильно. Но быть радостным постоянно невозможно. И психологи могут объяснить почему.

Пётр Галигабаров практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, сказкотерапевт Природа мудра и наделила человека эмоциями не просто так. Каждая эмоция имеет смысл и цель: злость говорит о нарушении наших границ, радость — о получении желаемого, отвращение — об опасности (потенциального заражения, например, от прокажённого) и так далее.

О чём говорит грусть

Представим, что вы строили планы на лето и мечтали поехать в Европу. Вы накопили деньги и… всё сорвалось по независящим от вас обстоятельствам. Какие эмоции испытаете? Первоначально может возникнуть злость и гнев, ведь вас лишили желаемого. Но потом, объективно оценив ситуацию, вы можете принять произошедшее и испытать грусть.

Согласно этимологии, это слово роднится с древнерусским «грустость», то есть «горе», «бедствие». Отвергая в себе эмоцию грусти (печали), человек игнорирует утрату и лишает себя возможности переосмыслить событие, прожить его.

Подавляя грусть, стараясь выглядеть весёлыми и довольными, мы загоняем эту эмоцию глубоко внутрь. И она обязательно даст о себе знать, но позже. Например, в виде психосоматических расстройств — реальных заболеваний, которые возникают на нервной почве. В таком случае может потребоваться полноценное лечение. Как почувствовать себя лучше в неудачный день, не подавляя собственные эмоции, читайте в статье по ссылке ниже.

Грусть часто сопровождается слезами, а они помогают организму синтезировать гормон эндорфин. Он снижает боль и расслабляет. Поэтому поплакать в тяжёлые моменты жизни даже полезно. Но если вы плачете постоянно и без видимой причины, стоит насторожиться и обратиться к специалисту.

Поводом для беспокойства становится и обратная ситуация: когда вы выглядите счастливыми, но постоянно испытываете грусть и тоску. Это может быть признаком дистимии — лёгкой формой депрессии. Некоторые с детства живут в подобном состоянии и не осознают, что можно испытывать искреннюю радость.

Почему нельзя быть счастливыми постоянно

Анастасия Пономаренко психолог, преподаватель Московского института психоанализа Счастье — это состояние радости, но не когда зашкаливает «дешёвый» дофамин, а когда есть ощущение собственного психологического благополучия. Когда мы уверены, что мы хорошие, мир вокруг хороший и впереди прекрасное будущее. Это и есть истинный показатель счастья.

Когда мы испытываем радость, мы проживаем определённую эмоцию. А эмоции — это показатели наших взаимоотношений с окружающим миром. Они вектор, показывающий, всё ли у нас хорошо.

Однако если мы будем постоянно находиться в состоянии счастья, то не выживем как вид. Негативные эмоции — это сигнал, что что-то идёт не так во внешнем мире или есть проблемы в организме. Это не просто психологическое переживание, но и телесное.

Например, когда что-то начинает болеть, рождается негативная эмоция, подталкивающая нас обратиться к врачу. Если этого стимула не будет, мы заболеем и можем не успеть получить помощь.

Грустить нормально. Например, когда проходим определённый кризис, допустим, возрастной. Без состояния печали мы не сможем его преодолеть. Решив, что всё нормально, мы застреваем в своём нынешнем психологическом возрасте и не можем развиваться.

Анастасия: Я категорически против токсичной позитивности — когда от человека требуют, чтобы он всегда был на подъёме, готов к свершениям, улыбался. Это только приносит вред. Нельзя постоянно созидать, наша биология на это не рассчитана. В какой-то момент мы выдыхаемся — нужна эмоциональная подзарядка.

У каждого внутри есть такие переживания, с которыми трудно совладать. Как побороть и остановить угнетающие мысли, читайте в предыдущем материале по ссылке.