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Что такое сбалансированное питание: завтрак, обед и ужин

Как выглядят сбалансированные завтрак, обед и ужин. Пример меню на день
Арина Забгаева Лидия Квашнина
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Как выглядят сбалансированные завтрак, обед и ужин
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Так вы точно не останетесь голодными и не объедитесь.
Что есть в течение дня, чтобы не быть голодным? Как составить сбалансированное меню на день?

Рассказываем вместе с нутрициологом.
<a href="https://www.championat.com/authors/4705/1.html">Лидия Квашнина</a>
Лидия Квашнина
нутрициолог

Если вы не придерживаетесь какого-либо протокола питания (по медицинским показаниям), лучше всего ориентироваться на Гарвардскую тарелку здорового питания.

В таком случае тарелка и на завтрак, и на обед, и на ужин должна выглядеть примерно так:

  • 50% — клетчатка;
  • 25% — правильные белки;
  • 25% — сложные углеводы.

На завтрак можно добавить немного сладостей, если вам сложно обходиться без них. А на завтрак и обед — немного полезных жиров.

Клетчатка

Овощи и фрукты могут быть любыми: сырыми, тушёными, приготовленными на пару, ферментированными. Можно экспериментировать с цветами и составом на своё усмотрение. Зелени тоже мало не бывает. А зелень с горечью к тому же помогает желчеоттоку. Поэтому смело налегайте на шпинат, рукколу, кресс-салат, листовую горчицу и листья репы.

Правильные белки

Они могут быть как растительного происхождения — бобовые и орехи, так и животного — мясо птицы, рыба и морепродукты, яйца, иногда красное мясо (например, раз в неделю). Почему его не стоит есть каждый день, читайте в статье по ссылке.

Мясо или птица: что полезнее для здорового тела? Мясо или птица: что полезнее для здорового тела?

Сложные углеводы

К ним относятся хлеб грубого помола, неочищенный рис, макаронные изделия из цельнозерновой муки, каши.

Полезные жиры

Не стоит исключать их из рациона. В готовке можно использовать растительное масло первого холодного отжима, топлёное масло гхи, реже — сливочное. И не забываем про орехи и семена — их лучше всего замачивать перед употреблением. Зачем это нужно, читайте в статье по ссылке.

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Также можно добавить в рацион молочные продукты (источники белка и жиров), если у вас нет непереносимости лактозы. Предпочтение стоит отдавать кисломолочным творогу и кефиру, твёрдым ферментированным сырам.

Как выглядит сбалансированное меню на день

Завтрак — авокадо-тосты с красной рыбой, огурцом и рукколой и йогурт с черникой

  • углеводы — тосты;
  • жиры — красная рыба;
  • белки — рыба, йогурт;
  • клетчатка — огурец, руккола, черника.

Обед — суп из нута и цветной капусты

  • жиры — масло гхи, оливковое;
  • белки — нут;
  • клетчатка — цветная капуста, лук, морковь.

Ужин — филе индейки с овощами в чесночно-мятной заливке

  • жиры — йогурт;
  • белки — филе индейки, йогурт;
  • клетчатка — цукини, помидоры черри.
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