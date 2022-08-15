Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Как встать на сёрф доску с нуля — полная инструкция для новичков

Как научиться кататься на сёрфе с нуля. Гайд для новичков от опытного спортсмена
Сергей Расшиваев Павел Сухоруков
,
Как научиться кататься на сёрфе с нуля
Комментарии
Рассказываем, что нужно знать, прежде чем заходить в воду с доской.

Для одних сёрфинг — это высшее проявление романтики: спортсмены находятся у океана, встречают дельфинов на лайн-апе, проводят вечера на пляже под звуки укулеле и костра. Для других это настоящая работа: спорт высоких достижений с регулярными многочасовыми тренировками, травмами, отслеживанием прогноза погоды и подготовкой к Олимпийским играм.

Конечно, такие уклады жизни сильно различаются, но у них есть одна общая черта — катание по воде на доске. Сегодня рассказываем, что надо делать, в каком направлении думать, а главное — с чего начинать катание на сёрфе, если вас стал невыносимо манить океан.

Фото: unsplash.com

С чего начать

«Сейчас я полечу на Бали, возьму инструктора и поеду», — скорее всего, вы придерживаетесь такого мнения. Оно правильное, но всегда есть «но». Лучше всего приходить в спорт «слегка» подготовленным. А в водных видах это и вовсе обязательно. Вот с чего следует начать.

Прочтите всё, что сможете найти о сёрфинге

Что это, как, зачем и почему. Какие есть доски, что такое «лиш» и «стиральная машинка». В процессе занятий вы всё систематизируете и разложите по полочкам, но сначала вам нужно узнать как можно больше информации.

Купите абонемент в бассейн

Вы будете проводить в воде 90% времени, а значит, надо чувствовать себя максимально комфортно. Для этого сначала поставьте себе технику плавания «кролем». Когда будете проплывать 500 м за 20 минут, можно идти к следующему шагу.

Запишитесь на занятия по фридайвингу

На этом этапе вам необходимо понять, что вода — ваш друг, вы не должны её бояться. Страх в экстренной ситуации приведёт к панике, которая может повлечь за собой серьёзные последствия. Фридайвинг поможет адаптироваться к нахождению под водой, научит задерживать дыхание на долгое время и контролировать эмоции. Когда научитесь спокойно проныривать 50 м, не останавливайтесь на достигнутом — продолжайте совершенствовать навык.

Запишитесь на курсы «предсёрфовой» подготовки

Поскольку культура сёрфинга сильно развивается в последние годы, в разных городах стали открываться и новые школы обучения. Например, в Москве проводятся курсы «предсёрфовой» подготовки, на которых вас погрузят в сёрфинг, но без океана.

Сами курсы не заменят катание на доске, но сэкономят время. Инструкторы научат правильно грести, вставать на доску, а ещё расскажут основы всё того же фридайвинга и скейтбординга. Но это не значит, что предыдущий шаг можно пропустить.

Научитесь экономить свои ресурсы

Сёрфинг требует много времени. Если заниматься без тренера, первые успехи появятся через полгода. Если вы работаете в офисе, ваше время явно стоит дороже, чем тренировки по сёрфингу. На этом этапе следует познакомиться с человеком, который давно и уверенно ловит волны, а ещё сможет вам доходчиво объяснить все нюансы катания.

Попробуйте освоить скейтборд или вейксёрф и походите на растяжку

Любой спорт, связанный с досками — сноубординг, скейтбординг, сёрфинг, вейксёрфинг или вейкбординг, — имеет пересечения.

О том, с чего начинать знакомство с вейксёрфингом, читайте в предыдущей статье по ссылке.

Вейксёрф — первый шаг в мир большого сёрфинга Вейксёрф — первый шаг в мир большого сёрфинга

Умение кататься на одной из досок позволяет проще освоить «родственные» виды спорта, поскольку принципы и движения имеют много общего. А растяжка поможет вам быть более плавными и гибкими, что поможет лучше себя чувствовать на доске.

Купите билет в сёрф-кемп

К этому моменту у вас уже будет достаточная база знаний и навыков, которые нужны для старта катания. Можно смело отправляться к большой воде и пробовать применять всё на практике.

Каким правилам нужно следовать на воде

Оказавшись на пляже, не стремитесь сразу скидывать с себя одежду и оголтело бежать в сторону воды. Во-первых, вам нужна будет разминка, как и в любом спорте. Во-вторых, у сёрфинга есть свои правила, про которые тоже надо помнить.

<a href="https://www.championat.com/authors/6027/1.html">Сергей Расшиваев</a>
Сергей Расшиваев
профессиональный сёрфер и руководитель проекта Agape Surf и атлет Athletes Club

В сёрфинге существует множество правил, самые важные из которых — правила сёрф-этикета и безопасности на воде. Чтобы перечислить их все, потребуется написать отдельный материал, а тут я расскажу лишь об основных. Но лучше найти полный список и досконально всё изучить.

  • Не катайтесь в незнакомом месте, не спросив о его опасностях у местных сёрферов или рыбаков.
  • Если вы пришли на новый спот и видите толпу спортсменов, это не значит, что именно там идеальное место катания и для вас. Оцените свой уровень, уровень катающихся там ребят и выберите место, подходящее именно вам.
  • Перед входом в воду наберитесь терпения и дождитесь большого сета (ряд волн). Он может больше чем в два раза превышать обычные волны. Посмотрите на воду хотя бы 20 минут и проанализируйте обстановку.
  • Не катайтесь в одиночку. Если с вами что-то случится, некому будет вам помочь.
  • Если, выплывая на лайн-ап, вы видите сёрфера, который уже едет по волне, плывите в сторону обрушившейся пены. Правило по-английски называется eat shit. Грубо, но правда. Так вы не помешаете спортсмену и не испортите волну, которую он ждал. Если же сёрфер ещё не встал на доску, разгребается, нужно продолжить плыть в сторону плеча волны.
  • При нахождении на лайн-апе не поворачивайтесь спиной к океану — вас может накрыть большой сет. Будьте внимательны, следите за волнами. Сидите на доске вполоборота к берегу.
  • Старайтесь никогда не нырять головой вниз. Это самый опасный вариант завершения волны или падения.
  • Падать с доски лучше всего назад или вбок, стараясь отбросить её от себя.
  • Все сёрферы имеют на воде одинаковые права и должны следовать одним правилам.
  • Если государство или местное сообщество запрещает кататься на определённых видах досок на конкретном пляже, вы обязаны считаться с этими ограничениями.
  • Не нужно вставать на чужую волну. Если человек поймал её с гребня, вы не должны вставать на эту волну, находясь дальше от зоны её обрушения. Нужно посмотреть на гребень перед тем, как встать, и если по волне уже кто-то едет, пропустить её.

Как осваивать технику — самостоятельно или с тренером

Мы специально не стали рассказывать о нюансах и тонкостях техники, как правильно вставать на саму доску в воде и как делать проезд. Поскольку этому вас обязательно научит тренер. Повторим ещё раз: «без инструктора» — это неправильный и неграмотный подход к катанию.

Фото: istockphoto.com

Стоит сказать, что сёрфинг в России, пожалуй, один из самых осмысленных и правильных с точки зрения обучения. Во время отечественного «бума» в этот спорт пришли люди взрослые и не легкомысленные. Жизненный опыт соединился с катанием, и получилась хорошая и грамотная квинтэссенция. Огромным плюсом является то, что обучение проходит на родном языке, следовательно, и материал усваивается лучше и правильнее.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Экономить может быть вредно для здоровья. Психологи объяснили почему
Экономить может быть вредно для здоровья. Психологи объяснили почему
4 вещи, которые нужно отпустить прямо сейчас, чтобы стать счастливыми
4 вещи, которые нужно отпустить прямо сейчас, чтобы стать счастливыми
TOP 3
Как артисты шоу барабанщиков отказались выступить на Олимпиаде, но зажгли на ЧМ-2018
Эксклюзив
Как артисты шоу барабанщиков отказались выступить на Олимпиаде, но зажгли на ЧМ-2018
Впечатления
Что делать, если в жару сохнет кожа. Рассказывает нутрициолог
Что делать, если в жару сохнет кожа. Рассказывает нутрициолог
Питание
Как усложнить свою жизнь. 5 обыденных вещей, которые нам мешают
Как усложнить свою жизнь. 5 обыденных вещей, которые нам мешают
Мотивация
© championat.com 2000–2022