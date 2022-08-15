Рассказываем, что нужно знать, прежде чем заходить в воду с доской.

Как научиться кататься на сёрфе с нуля. Гайд для новичков от опытного спортсмена

Для одних сёрфинг — это высшее проявление романтики: спортсмены находятся у океана, встречают дельфинов на лайн-апе, проводят вечера на пляже под звуки укулеле и костра. Для других это настоящая работа: спорт высоких достижений с регулярными многочасовыми тренировками, травмами, отслеживанием прогноза погоды и подготовкой к Олимпийским играм.

Конечно, такие уклады жизни сильно различаются, но у них есть одна общая черта — катание по воде на доске. Сегодня рассказываем, что надо делать, в каком направлении думать, а главное — с чего начинать катание на сёрфе, если вас стал невыносимо манить океан.

Фото: unsplash.com

С чего начать

«Сейчас я полечу на Бали, возьму инструктора и поеду», — скорее всего, вы придерживаетесь такого мнения. Оно правильное, но всегда есть «но». Лучше всего приходить в спорт «слегка» подготовленным. А в водных видах это и вовсе обязательно. Вот с чего следует начать.

Прочтите всё, что сможете найти о сёрфинге

Что это, как, зачем и почему. Какие есть доски, что такое «лиш» и «стиральная машинка». В процессе занятий вы всё систематизируете и разложите по полочкам, но сначала вам нужно узнать как можно больше информации.

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Вы будете проводить в воде 90% времени, а значит, надо чувствовать себя максимально комфортно. Для этого сначала поставьте себе технику плавания «кролем». Когда будете проплывать 500 м за 20 минут, можно идти к следующему шагу.

Запишитесь на занятия по фридайвингу

На этом этапе вам необходимо понять, что вода — ваш друг, вы не должны её бояться. Страх в экстренной ситуации приведёт к панике, которая может повлечь за собой серьёзные последствия. Фридайвинг поможет адаптироваться к нахождению под водой, научит задерживать дыхание на долгое время и контролировать эмоции. Когда научитесь спокойно проныривать 50 м, не останавливайтесь на достигнутом — продолжайте совершенствовать навык.

Запишитесь на курсы «предсёрфовой» подготовки

Поскольку культура сёрфинга сильно развивается в последние годы, в разных городах стали открываться и новые школы обучения. Например, в Москве проводятся курсы «предсёрфовой» подготовки, на которых вас погрузят в сёрфинг, но без океана.

Сами курсы не заменят катание на доске, но сэкономят время. Инструкторы научат правильно грести, вставать на доску, а ещё расскажут основы всё того же фридайвинга и скейтбординга. Но это не значит, что предыдущий шаг можно пропустить.

Научитесь экономить свои ресурсы

Сёрфинг требует много времени. Если заниматься без тренера, первые успехи появятся через полгода. Если вы работаете в офисе, ваше время явно стоит дороже, чем тренировки по сёрфингу. На этом этапе следует познакомиться с человеком, который давно и уверенно ловит волны, а ещё сможет вам доходчиво объяснить все нюансы катания.

Попробуйте освоить скейтборд или вейксёрф и походите на растяжку

Любой спорт, связанный с досками — сноубординг, скейтбординг, сёрфинг, вейксёрфинг или вейкбординг, — имеет пересечения.

О том, с чего начинать знакомство с вейксёрфингом, читайте в предыдущей статье по ссылке.

Умение кататься на одной из досок позволяет проще освоить «родственные» виды спорта, поскольку принципы и движения имеют много общего. А растяжка поможет вам быть более плавными и гибкими, что поможет лучше себя чувствовать на доске.

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К этому моменту у вас уже будет достаточная база знаний и навыков, которые нужны для старта катания. Можно смело отправляться к большой воде и пробовать применять всё на практике.

Каким правилам нужно следовать на воде

Оказавшись на пляже, не стремитесь сразу скидывать с себя одежду и оголтело бежать в сторону воды. Во-первых, вам нужна будет разминка, как и в любом спорте. Во-вторых, у сёрфинга есть свои правила, про которые тоже надо помнить.

Сергей Расшиваев профессиональный сёрфер и руководитель проекта Agape Surf и атлет Athletes Club В сёрфинге существует множество правил, самые важные из которых — правила сёрф-этикета и безопасности на воде. Чтобы перечислить их все, потребуется написать отдельный материал, а тут я расскажу лишь об основных. Но лучше найти полный список и досконально всё изучить.

Не катайтесь в незнакомом месте, не спросив о его опасностях у местных сёрферов или рыбаков.

Если вы пришли на новый спот и видите толпу спортсменов, это не значит, что именно там идеальное место катания и для вас. Оцените свой уровень, уровень катающихся там ребят и выберите место, подходящее именно вам.

Перед входом в воду наберитесь терпения и дождитесь большого сета (ряд волн). Он может больше чем в два раза превышать обычные волны. Посмотрите на воду хотя бы 20 минут и проанализируйте обстановку.

Не катайтесь в одиночку. Если с вами что-то случится, некому будет вам помочь.

Если, выплывая на лайн-ап, вы видите сёрфера, который уже едет по волне, плывите в сторону обрушившейся пены. Правило по-английски называется eat shit. Грубо, но правда. Так вы не помешаете спортсмену и не испортите волну, которую он ждал. Если же сёрфер ещё не встал на доску, разгребается, нужно продолжить плыть в сторону плеча волны.

При нахождении на лайн-апе не поворачивайтесь спиной к океану — вас может накрыть большой сет. Будьте внимательны, следите за волнами. Сидите на доске вполоборота к берегу.

Старайтесь никогда не нырять головой вниз. Это самый опасный вариант завершения волны или падения.

Падать с доски лучше всего назад или вбок, стараясь отбросить её от себя.

Все сёрферы имеют на воде одинаковые права и должны следовать одним правилам.

Если государство или местное сообщество запрещает кататься на определённых видах досок на конкретном пляже, вы обязаны считаться с этими ограничениями.

Не нужно вставать на чужую волну. Если человек поймал её с гребня, вы не должны вставать на эту волну, находясь дальше от зоны её обрушения. Нужно посмотреть на гребень перед тем, как встать, и если по волне уже кто-то едет, пропустить её.

Как осваивать технику — самостоятельно или с тренером

Мы специально не стали рассказывать о нюансах и тонкостях техники, как правильно вставать на саму доску в воде и как делать проезд. Поскольку этому вас обязательно научит тренер. Повторим ещё раз: «без инструктора» — это неправильный и неграмотный подход к катанию.

Фото: istockphoto.com

Стоит сказать, что сёрфинг в России, пожалуй, один из самых осмысленных и правильных с точки зрения обучения. Во время отечественного «бума» в этот спорт пришли люди взрослые и не легкомысленные. Жизненный опыт соединился с катанием, и получилась хорошая и грамотная квинтэссенция. Огромным плюсом является то, что обучение проходит на родном языке, следовательно, и материал усваивается лучше и правильнее.