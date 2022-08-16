Рассказываем, почему так происходит и как избавиться от этой привычки.

Как тренироваться на улице и не думать о взглядах прохожих. 5 советов от тренера

Тёплое время года создано для тренировок на свежем воздухе. Но что если вы чувствуете неловкость и стеснение, выходя на вечернюю пробежку? Собрали несколько экспертных советов, которые помогут справиться с эмоциями и провести продуктивную тренировку на улице.

Почему мы зависим от чужого мнения

Владимир Шаныгин спортсмен-любитель, инженер Проблема не в тренировках конкретно. Когда человек погружён в мысли, что о нём подумают окружающие — это довольно частое явление, присущее многим жителям мегаполисов. Вполне вероятно, корень проблемы кроется в обыкновенном недостатке общения.

Если мы мало общаемся или взаимодействуем с окружающими только по необходимости, например, в офисе, то в целом зажаты. В таком случае мы психологически ограничены набором повседневных функций, которые работают на автоматизме.

Кроме того, советское воспитание также накладывает глубокий отпечаток на подсознание. Вспомните, какие истины вкладываются ребёнку в голову с малых лет. В частности, детские сады, школа, университет постоянно прививают растущему человеку понимание того, что его всё время оценивают со стороны другие. Причём делают это с позиции экспертов: оценки за знания в школе, курсовые и экзамены в университете. А позже то же самое происходит и на работе, но только уже в лице вышестоящего руководства.

Как итог — в подсознании формируется автоматическая программа, срабатывающая в любой момент, когда мы чем-то заняты в присутствии других. При этом все оценивания, через которые мы проходим, редко связаны с получением комфорта, скорее наоборот. Вспомните, как мы волнуемся перед контрольной, зачётом, экзаменом или повышением. Вот и тренировки в парке вызывают такое же неосознанное напряжение.

Чтобы меньше зависеть от чужого мнения, нужно больше общаться, причём с незнакомыми людьми. Делать это лучше в общественных местах: спросить время, уточнить маршрут или даже сделать комплимент. Подобные действия помогут выйти из зоны комфорта, что, в свою очередь, создаст выброс эмоционального ресурса. Так вы сможете быть более открытыми, раскрепощёнными и перестанете интересоваться, что о вас подумают окружающие.

Дополнительный плюс в том, что так вы научитесь делать нестандартные вещи, выходить за рамки своих рутинных действий. И постепенно избавитесь от зависимости быть кем-то оцениваемым со стороны, так как сами решаете, что делать, окружая себя многообразием новых ситуаций. И стеснение при тренировках на улице станет пустяком и спустя время не будет вызывать у вас ничего, кроме улыбки.

Преодолеть неуверенность в себе поможет и другой способ — подробнее об этом читайте в статье по ссылке ниже.

Как преодолеть стеснение и тренироваться на улице

Эдуард Шакула фитнес-менеджер сети фитнес-клубов Pride Fitness Как перестать стесняться заниматься спортом на улице? Есть несколько способов справиться с проблемой.

Сосредоточьтесь на цели. Спросите себя: зачем я занимаюсь спортом — чтобы поддерживать здоровый образ жизни или чтобы привлекать внимание прохожих? Если хотите избавиться от навязчивых мыслей и спокойно тренироваться на улице, советую сконцентрироваться на выполнении упражнений, работе мышц и правильном дыхании. Тогда вы быстрее достигнете поставленной цели.

Найдите единомышленников. Предложите друзьям или коллегам составить вам компанию — так будет намного проще отвлечься от стеснения. И даже если прохожие будут смотреть в вашу сторону, их внимание не будет сосредоточено конкретно на вас.

Занимайтесь на спортивной площадке. Тренируясь в специальной зоне, вы как бы «растворяетесь» среди других спортсменов. И важно отметить, что все ваши усилия видны только вам. Высокий пульс, краснота, капли пота на лице могут вызвать смущение, но люди на площадке не обращают на это внимание.

Тренируйтесь по утрам. Если вам всё же никак не удаётся отвлечься от посторонних взглядов, попробуйте тренироваться ранним утром. Возможно, первое время вставать в 6-7 утра будет тяжеловато, но зато в такие часы на улице особенно мало людей, а значит, занятие будет приносить вам удовольствие — и никакого смущения.

Будьте уверены, что мотивируете других заниматься спортом. Представьте, что, выполняя тренировку на улице, вы можете вдохновить кого-то другого попробовать. Ведь вы нашли в себе силы надеть спортивную форму и уделить час, полчаса, да даже 15 минут занятию — а это уже достойно уважения.

Плюс занятий на свежем воздухе ещё и в том, что не нужны ни инвентарь, ни абонемент в зал. Вместе с блогером Яной Логвиной рассказали, как правильно тренироваться на улице. Читайте в статье ниже.