Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Что такое здоровый эгоизм или 6 ситуаций, когда нужно думать только о себе

Психологи назвали 6 ситуаций, в которых стоит думать только о себе
Марина Майорова
Ситуации, в которых важно быть эгоистом
Комментарии
В некоторых случаях можно и нужно включать здоровый эгоизм.

Умение думать о себе и удовлетворять свои потребности говорит о наличии взрослой психологической позиции и личных границ. Такие люди испытывают значительно меньше стрессов при общении, умеют противостоять манипуляторам и добиваться высоких результатов в том, что им интересно.

<a href="https://www.championat.com/authors/5879/1.html">Марина Майорова</a>
Марина Майорова
кандидат философских наук, мастер нейролингвистического программирования, гештальт-терапевт

Сегодня рассмотрим бытовые ситуации, не связанные с профессиональной ответственностью, в которых в первую очередь стоит думать о личном комфорте.

Когда дело касается вашей безопасности

Бессмысленно жертвовать своим здоровьем ради кого-то или чего-то. Признание и похвалы будут слабым утешением, если с вами что-то случится.

Когда дело касается ваших отношений

Жертвенные люди, как правило, притягивают в свои жизни тиранов. Поэтому создавайте свои правила, в которых вам комфортно жить, и смело транслируйте это своей второй половинке. Знайте, и мужчины, и женщины ценят партнёров, которые понимают, чего они хотят. А жертвенность по душе только манипуляторам — для них это ещё один инструмент, чтобы управлять вами.

Когда дело касается вашей работы

Осознание того, чем вам по-настоящему нравится заниматься, помогает максимально раскрыть ваши таланты и реализоваться. Делайте это и не обращайте внимания на слова и действия окружающих, пытающихся вам помешать. Вспомните Томаса Эдисона, Стива Джобса и других людей, чьи изобретения не признавались обществом сразу. Но результат труда оказался выше всех похвал.

Когда дело касается вашего отдыха

Если у вас не хватает жизненной энергии, перестаньте её раздавать. Отдохните и наберитесь сил. Только когда почувствуете себя в ресурсе, сможете поделиться им с другими.

Когда дело касается ваших финансов

Правильная стратегия расходования и распределения средств выглядит так: сначала вы закрываете свои потребности (траты на бизнес, профессиональное развитие), и только потом думаете о других.

Почему экономить на себе может быть опасно, читайте в материале по ссылке.

Экономить может быть вредно для здоровья. Психологи объяснили почему Экономить может быть вредно для здоровья. Психологи объяснили почему

Когда дело касается ваших эмоций и чувств

Это то, что принадлежит только вам, и, кроме вас, о них никто не позаботится. Если вы испытываете негативные чувства от общения с определёнными людьми, от токсичных отношений, пребывания на нелюбимой работе, можете смело закрыть эти гештальты. Вашу жертву всё равно никто не оценит, ведь таким людям, как правило, безразлично, что вы чувствуете, и ваше место легко займёт кто-то другой.

Если же вам навязывают чувство вины или ответственность за жизни других, то скорее всего, это исходит от людей, которые сами не готовы брать ответственность на себя. А это уже, как известно, их проблема.

Получается довольно много ситуаций, в которых правильно и полезно быть здоровым эгоистом. То есть сначала думать о себе. Как ни странно, это пойдёт на пользу не только вам, но и окружающим.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Экономить может быть вредно для здоровья. Психологи объяснили почему
Экономить может быть вредно для здоровья. Психологи объяснили почему
4 вещи, которые нужно отпустить прямо сейчас, чтобы стать счастливыми
4 вещи, которые нужно отпустить прямо сейчас, чтобы стать счастливыми
TOP 3
Как артисты шоу барабанщиков отказались выступить на Олимпиаде, но зажгли на ЧМ-2018
Эксклюзив
Как артисты шоу барабанщиков отказались выступить на Олимпиаде, но зажгли на ЧМ-2018
Впечатления
Что делать, если в жару сохнет кожа. Рассказывает нутрициолог
Что делать, если в жару сохнет кожа. Рассказывает нутрициолог
Питание
Как усложнить свою жизнь. 5 обыденных вещей, которые нам мешают
Как усложнить свою жизнь. 5 обыденных вещей, которые нам мешают
Мотивация
© championat.com 2000–2022