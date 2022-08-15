Психологи назвали 6 ситуаций, в которых стоит думать только о себе

Умение думать о себе и удовлетворять свои потребности говорит о наличии взрослой психологической позиции и личных границ. Такие люди испытывают значительно меньше стрессов при общении, умеют противостоять манипуляторам и добиваться высоких результатов в том, что им интересно.

Марина Майорова кандидат философских наук, мастер нейролингвистического программирования, гештальт-терапевт Сегодня рассмотрим бытовые ситуации, не связанные с профессиональной ответственностью, в которых в первую очередь стоит думать о личном комфорте.

Когда дело касается вашей безопасности

Бессмысленно жертвовать своим здоровьем ради кого-то или чего-то. Признание и похвалы будут слабым утешением, если с вами что-то случится.

Когда дело касается ваших отношений

Жертвенные люди, как правило, притягивают в свои жизни тиранов. Поэтому создавайте свои правила, в которых вам комфортно жить, и смело транслируйте это своей второй половинке. Знайте, и мужчины, и женщины ценят партнёров, которые понимают, чего они хотят. А жертвенность по душе только манипуляторам — для них это ещё один инструмент, чтобы управлять вами.

Когда дело касается вашей работы

Осознание того, чем вам по-настоящему нравится заниматься, помогает максимально раскрыть ваши таланты и реализоваться. Делайте это и не обращайте внимания на слова и действия окружающих, пытающихся вам помешать. Вспомните Томаса Эдисона, Стива Джобса и других людей, чьи изобретения не признавались обществом сразу. Но результат труда оказался выше всех похвал.

Когда дело касается вашего отдыха

Если у вас не хватает жизненной энергии, перестаньте её раздавать. Отдохните и наберитесь сил. Только когда почувствуете себя в ресурсе, сможете поделиться им с другими.

Когда дело касается ваших финансов

Правильная стратегия расходования и распределения средств выглядит так: сначала вы закрываете свои потребности (траты на бизнес, профессиональное развитие), и только потом думаете о других.

Почему экономить на себе может быть опасно, читайте в материале по ссылке.

Когда дело касается ваших эмоций и чувств

Это то, что принадлежит только вам, и, кроме вас, о них никто не позаботится. Если вы испытываете негативные чувства от общения с определёнными людьми, от токсичных отношений, пребывания на нелюбимой работе, можете смело закрыть эти гештальты. Вашу жертву всё равно никто не оценит, ведь таким людям, как правило, безразлично, что вы чувствуете, и ваше место легко займёт кто-то другой.

Если же вам навязывают чувство вины или ответственность за жизни других, то скорее всего, это исходит от людей, которые сами не готовы брать ответственность на себя. А это уже, как известно, их проблема.

Получается довольно много ситуаций, в которых правильно и полезно быть здоровым эгоистом. То есть сначала думать о себе. Как ни странно, это пойдёт на пользу не только вам, но и окружающим.