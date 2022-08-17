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Как не заболеть от кондиционера в квартире: почему люди простужаются под кондиционером и как этого избежать

Как не заболеть под кондиционером в жару. 5 советов врача
Евгения Жукалина Валерия Майорова
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Как не заболеть под кондиционером в жару
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Холодный воздух не главная причина простуд.

С наступлением лета вопрос «охлаждения» непременно становится актуальным. По возможности каждый включает кондиционер дома, на работе и даже в машине. Однако резкая смена температуры, когда мы попадаем в холодное помещение после жаркой улицы, нередко становится причиной насморка, защемления нервов в шее и других болезненных симптомов.

<a href="https://www.championat.com/authors/6127/1.html">Евгения Жукалина</a>
Евгения Жукалина
врач аллерголог-иммунолог медицинского центра СИТИЛАБ, к. м. н.

Рассказывает, как избежать неприятных последствий от использования кондиционера.

Не садитесь под кондиционером

Не стоит сидеть под прямым потоком холодного воздуха, даже если это очень приятно в жару. Большая разница температур в различных частях тела приводит к неравномерному распределению крови, спазмам мышц и сосудов, что отражается на самочувствии.

Предпочтение лучше отдавать кондиционерам, у которых лопасти направлены к потолку или параллельно полу (в многих современных моделях можно регулировать их положение). Так холодный воздух будет постепенно опускаться, остужая комнату. Существуют и специальные приспособления, которые помогают рассеивать поток из кондиционера, распределяя его равномерно по всему помещению.

Не ставьте слишком низкую температуру

Избегайте сильных перепадов температуры в помещении и за окном. Рекомендуется делать «разброс» не больше 6-8 градусов. Если на улице +30°C, поставьте кондиционер на +23...24°C. Этого достаточно, чтобы в помещении было комфортно.

Не включайте полную мощность, когда вы в комнате

Чтобы быстро охладить помещение, включите холодный воздух и выйдите из комнаты. Не оставайтесь в помещении, где кондиционер включен на полные обороты.

Следите за влажностью воздуха

Кондиционеры осушают воздух, что вредно для слизистых носоглотки. Пересушенные слизистые более уязвимы к микробам. Сухость не единственный неприятный эффект системы охлаждения. О других рассказали в материале по ссылке.

8 неприятных последствий от кондиционера, о которых вы могли не знать 8 неприятных последствий от кондиционера, о которых вы могли не знать

Контролировать уровень влажности можно с помощью специальных увлажнителей или периодически обрызгивая комнату из пульверизатора.

Регулярно чистите кондиционер

Мало смахнуть пыль снаружи — фильтры нужно чистить 2-3 раза в месяц. Радиатор и вентилятор — два раза в год. Если кондиционер установлен на кухне, придётся очищать его ещё чаще. В приборе могут скрываться бактерии и плесневые грибки, которые разлетаются с потоками охлаждённого воздуха по всей квартире.

Также внутри кондиционера скапливаются частички аллергенов. Поэтому если у вас есть аллергия на клещей, домашнюю пыль, плесень или животных, стоит внимательно отнестись к чистоте кондиционера. Воздух должен быть не только комфортной температуры, но и чистым.

Помните, в машине кондиционер тоже нужно периодически чистить. Не бойтесь включать его в жаркую погоду, если вы соблюдаете все правила использования и вовремя меняете фильтры. Включать его можно и при детях. У малышей несовершенная система терморегуляции, и тепловой удар будет опаснее, чем прохладный воздух в автомобиле.

Чистый кондиционер, настроенный на правильный режим, никогда не станет причиной простуды. Поэтому соблюдайте все правила по уходу — и ваше здоровье будет в безопасности.

А если у вас нет кондиционера, охладить квартиру в жару можно и без него. Как это сделать, читайте в статье по ссылке.

Как в жару охладить квартиру без кондиционера. 8 простых способов Как в жару охладить квартиру без кондиционера. 8 простых способов
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