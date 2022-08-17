Учимся делать стойку на голове. 4 подготовительных упражнения

Кристина Бословяк хореограф, коуч по развитию тела и сознания Если стойка на голове кажется вам чем-то невозможным и вы даже не мечтаете когда-то её освоить, эта инструкция для вас. Для выполнения упражнений необходимо провести подготовительный этап, чтобы не навредить организму.



Сначала нужно научиться удерживать уголки и стойки на предплечьях или руках у стены. Не забудьте перед занятием хорошенько разогреться.

Важно! Внимательно следите за ощущениями и самочувствием. Делайте упражнения без рывков и соблюдайте технику выполнения. Если вы не уверены в своих силах и сомневаетесь, что сможете освоить этот элемент самостоятельно, обратитесь к профессиональному инструктору.

Уголок на предплечьях у стены

Техника выполнения

Встаньте на колени. Обопритесь на локти так, чтобы между ними получился равнобедренный треугольник.

Поочерёдно поднимите ноги и упритесь стопами в стену на такой высоте, чтобы, когда вы выпрямили колени, между корпусом и ногами получился прямой угол.

Таз должен находиться ровно над головой, макушка направлена вниз, шея расслаблена.

Удерживайте это положение 30 секунд, затем аккуратно опустите ноги на пол.

Фото: istockphoto.com

Уголок на руках у стены

Техника выполнения

Встаньте на колени, прямыми руками обопритесь о пол. Ладони находятся строго под плечами.

Поочерёдно поднимите ноги и упритесь стопами в стену на такой высоте, чтобы, когда вы выпрямили колени, между корпусом и ногами получился прямой угол.

Таз находится над головой, макушка направлена вниз, шея расслаблена.

Удерживайте это положение 30 секунд, затем опустите ноги.

Стойка на предплечьях у стены

Техника выполнения

Встаньте лицом к стене на небольшом расстоянии от неё, поставьте локти на пол перед собой на ширине плеч.

Сделайте сильный замах вверх одной ногой, одновременно поднимая корпус и другую ногу, чтобы поставить обе стопы на стену.

Важно, чтобы маховая нога была прямой. Это создаст хорошую инерцию, так вам будет легче подняться и перевести вес тела на стену.

Удерживайте это положение 30 секунд, а затем аккуратно опустите на пол сначала одну ногу, а затем другую.

Фото: istockphoto.com

Стойка на руках у стены

Техника выполнения

Встаньте лицом к стене на небольшом расстоянии от неё, поставьте ладони на пол перед собой на ширине плеч, разведите пальцы пошире.

Сделайте сильный мах вверх одной ногой, одновременно поднимая корпус и другую ногу, чтобы поставить обе стопы на стену.

Удерживайте это положение 30 секунд, затем аккуратно опуститесь вниз.

Фото: istockphoto.com

Стойка на голове без опоры

Техника выполнения

Положите ладони на макушку, скрестив пальцы в замок, и разведите локти в стороны, на полу должна оказаться точка чуть выше лба.

Поднимите таз вверх, выпрямите ноги, встаньте на пальцы, подходите как можно ближе к рукам и голове.

Очень аккуратно начинайте поднимать ноги вверх, тяните плечи к тазу, не поднимайте прямую ногу и не делайте замах, иначе инерция уведёт вас назад и вы упадёте.

Для начала будет достаточно простоять 30 секунд, постепенно можно увеличивать время удержания позы до 1-3 минут.

Подробнее познакомиться с техникой выполнения можно в видео.

Тренируйтесь регулярно, и всё получится! А если вы хотите освоить больше красивых и сложных асан из йоги, читайте статью по ссылке.