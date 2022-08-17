Учимся делать стойку на голове. 4 подготовительных упражнения

Если стойка на голове кажется вам чем-то невозможным и вы даже не мечтаете когда-то её освоить, эта инструкция для вас. Для выполнения упражнений необходимо провести подготовительный этап, чтобы не навредить организму.
Сначала нужно научиться удерживать уголки и стойки на предплечьях или руках у стены. Не забудьте перед занятием хорошенько разогреться.
Важно! Внимательно следите за ощущениями и самочувствием. Делайте упражнения без рывков и соблюдайте технику выполнения. Если вы не уверены в своих силах и сомневаетесь, что сможете освоить этот элемент самостоятельно, обратитесь к профессиональному инструктору.
Уголок на предплечьях у стены
Техника выполнения
Встаньте на колени. Обопритесь на локти так, чтобы между ними получился равнобедренный треугольник.
Поочерёдно поднимите ноги и упритесь стопами в стену на такой высоте, чтобы, когда вы выпрямили колени, между корпусом и ногами получился прямой угол.
Таз должен находиться ровно над головой, макушка направлена вниз, шея расслаблена.
Удерживайте это положение 30 секунд, затем аккуратно опустите ноги на пол.
Фото: istockphoto.com
Уголок на руках у стены
Техника выполнения
Встаньте на колени, прямыми руками обопритесь о пол. Ладони находятся строго под плечами.
Поочерёдно поднимите ноги и упритесь стопами в стену на такой высоте, чтобы, когда вы выпрямили колени, между корпусом и ногами получился прямой угол.
Таз находится над головой, макушка направлена вниз, шея расслаблена.
Удерживайте это положение 30 секунд, затем опустите ноги.
Стойка на предплечьях у стены
Техника выполнения
Встаньте лицом к стене на небольшом расстоянии от неё, поставьте локти на пол перед собой на ширине плеч.
Сделайте сильный замах вверх одной ногой, одновременно поднимая корпус и другую ногу, чтобы поставить обе стопы на стену.
Важно, чтобы маховая нога была прямой. Это создаст хорошую инерцию, так вам будет легче подняться и перевести вес тела на стену.
Удерживайте это положение 30 секунд, а затем аккуратно опустите на пол сначала одну ногу, а затем другую.
Фото: istockphoto.com
Стойка на руках у стены
Техника выполнения
Встаньте лицом к стене на небольшом расстоянии от неё, поставьте ладони на пол перед собой на ширине плеч, разведите пальцы пошире.
Сделайте сильный мах вверх одной ногой, одновременно поднимая корпус и другую ногу, чтобы поставить обе стопы на стену.
Удерживайте это положение 30 секунд, затем аккуратно опуститесь вниз.
Фото: istockphoto.com
Стойка на голове без опоры
Техника выполнения
Положите ладони на макушку, скрестив пальцы в замок, и разведите локти в стороны, на полу должна оказаться точка чуть выше лба.
Поднимите таз вверх, выпрямите ноги, встаньте на пальцы, подходите как можно ближе к рукам и голове.
Очень аккуратно начинайте поднимать ноги вверх, тяните плечи к тазу, не поднимайте прямую ногу и не делайте замах, иначе инерция уведёт вас назад и вы упадёте.
Для начала будет достаточно простоять 30 секунд, постепенно можно увеличивать время удержания позы до 1-3 минут.
Подробнее познакомиться с техникой выполнения можно в видео.
Тренируйтесь регулярно, и всё получится! А если вы хотите освоить больше красивых и сложных асан из йоги, читайте статью по ссылке.