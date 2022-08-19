5 киногероев, которые любят спорт и вдохновят вас изменить образ жизни

Даже у безбашенного гонщика, университетского профессора и французского бизнесмена есть что-то общее.

Любой сценарист и режиссёр понимает, что персонаж фильма должен эволюционировать. Достижение цели в кино невозможно без того, чтобы герой в себе что-то не изменил или не улучшил. Если герой не меняется, кино можно и не снимать. Ибо зрителя надо довести от точки А до точки Б.

Таира Фогельсон культоролог, писатель, кинокритик, руководитель культурных проектов компании «Олива групп» Спорт в фильмах используется чаще всего, когда герою необходимо стать более выносливым или сильным перед борьбой с противником.



Но в последние 10-15 лет его стали показывать ещё и для того, чтобы акцентировать внимание на решительности и целеустремлённости героя.

Рассказываем о персонажах популярных картин, которые влюблены в спорт.

Аче и Джиневра из к/ф «Три метра над уровнем неба»

Главный герой, роль которого исполнил испанский актёр Марио Касас, часто подтягивается на брусьях. Во время сцены состязания байкеров Аче подтягивается 110 раз. Однако потом актёр рассказал, что на самом деле это сделать невозможно. Сцену снимали всю ночь, и для крупного плана актёры залезли на ящики и приседали.

Фото: Кадр из фильма «Три метра над уровнем неба»

А во второй части картины Аче встречает новую девушку — своенравную Джиневру. Её сыграла Клара Лаго. Именно она вызывает Аче на боксёрский ринг. И у неё были все шансы выиграть!

Профессор Кузнецов из к/ф «Курьер»

Фильм «Курьер» 1986 года лучше остальных картин передаёт атмосферу той эпохи. Если приглядеться, можно заметить, как в «застойный» мир входит новая мода. Герои фильма носят adidas и занимаются спортом.

Фото: Кадр из фильма «Курьер»

Главный герой Иван работает курьером. Однажды он относит рукопись Семёну Петровичу Кузнецову. И застаёт профессора на велотренажёре. Тогда они только начали появляться в СССР, и позволить себе такую роскошь могли не все.

Патрик Бэйтмен из к/ф «Американский психопат»

Кристиан Бэйл сыграл того самого американского психопата — самовлюблённого нарцисса, помешанного на своей внешности. Ради роли актёру пришлось постараться и нарастить мышцы. У героя фанатичное отношение к собственному здоровью. Он следит за своим телом и активно занимается спортом.

Фото: Кадр из фильма «Американский психопат»

Патрик делает упражнение «книжечка», которое эффективно развивает мышцы живота. И одновременно смотрит «Техасскую резню бензопилой». Своё занятие завершает прыжками на скакалке, тем самым задействуя икроножные мышцы.

Жоселин из к/ф «Попробуй подкати»

Успешный парижский бизнесмен Жоселин часто обманывает женщин ради удовольствия, но однажды его ложь зашла слишком далеко. Новая соседка увидела героя в инвалидном кресле его покойной матери.

Фото: Кадр из фильма «Попробуй подкати»

Девушка так ему понравилась, что он решил не разуверять её. С этого момента главный герой начинает вести двойную жизнь. С возлюбленной Жоселин притворяется инвалидом. А в другое время бегает до своего офиса через весь город и готовится к марафону!

Лала из к/ф «Собственник»

Пока главная героиня Лала исправно тренировалась и прислушивалась к отцу-тренеру, она была уверена насчёт будущего — не только спортивного, но и в целом.

Фото: Кадр из фильма «Собственник»

Однако стоило ей уйти из спорта и отвернуться от отца, как жизнь повернулась в совершенно другую, очень драматичную и опасную сторону. Дальше — спойлеры.

Предлагаем пересмотреть и другие культовые фильмы, герои которых вдохновят вас поверить в себя и в достижение поставленных целей.