4 неожиданных последствия сахарного диабета, о которых вы могли не знать

врач-диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom
Какие неявные последствия есть у сахарного диабета?
В последние десятилетия по всему миру отмечается рост заболеваемости сахарным диабетом. По оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние 40 лет количество людей с таким диагнозом выросло со 108 млн до 422 млн. Сегодня почти у каждого есть родственник или знакомый, страдающий сахарным диабетом. Рассказываем о последствиях заболевания, которые не так очевидны.
Почему развивается сахарный диабет
Основная причина роста заболеваемости — образ жизни:
низкая физическая активность;
неправильное питание;
курение;
злоупотребление алкоголем;
хронический стресс;
повышенное употребление сахара;
повышенное употребление продуктов с высоким содержанием конечных продуктов гликирования (например, жареное мясо).
О продуктах, которые помогают контролировать уровень сахара в крови, читайте в материале по ссылке.
Какие неочевидные последствия есть у сахарного диабета
Коварство сахарного диабета заключается в том, что, если не контролировать уровень глюкозы в крови, осложнения развиваются постепенно. И могут быть незаметны для больного на протяжении нескольких лет. При этом человека ничего особо не беспокоит, а значит, поводов для обследования и лечения нет.
В первую очередь под удар попадают глаза, почки, нервная система и сердце.
Ухудшается зрение
Этот процесс называется диабетическая ретинопатия — снижение зрения из-за поражения сетчатки глаза.
Снижается чувствительность
У людей с сахарным диабетом нарушается нервная проводимость, то есть снижается общая чувствительность.
Нарушается работа почек
Почки и вся детокс-система организма начинают работать хуже. Это приводит к сонливости, постоянному чувству усталости, отёкам и другим малоприятным симптомам.
Долго заживают раны
Сахарный диабет может приводить к инфекционным осложнениям. Организму труднее быстро залечить рану, особенно если туда попали бактерии. Из-за этого часто возникают гнойничковые поражения кожи, а порезы заживают дольше обычного.
Не занимайтесь самодиагностикой и самолечением. Поставить конкретный диагноз может только врач после проведения необходимых анализов.
Сахарный диабет в первую очередь заболевание образа жизни. К сожалению, вылечить его невозможно, но с диагнозом вполне можно жить. Главное в этом случае — высокий уровень сознательности и мотивация. Необходимо контролировать уровень глюкозы и поддерживать его в оптимальных значениях — это снизит риск развития осложнений.
Как понять, что у вас сахарный диабет, читайте в статье по ссылке.