Чем заняться в городе, если вы никуда не уезжаете. 5 идей для отпуска в Москве и не только

Отпуск в родном городе вовсе не приговор, а редкая возможность взглянуть на привычное и знакомое с абсолютно нового ракурса. Примерить на себя роль туриста и наконец дойти до тех мест, на которые в обычной жизни никогда не хватает времени. И вспомнить, за что вы любите свой город и почему всё ещё здесь живёте.

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story Ниже собраны идеи для отпуска в Москве. Но, уверен, их можно с успехом адаптировать для любого города, если знать его сильные стороны и прислушиваться к своим желаниям.

Посмотреть на город с воды

Почти каждый крупный российский город делит на части река, и почти никто из местных жителей никогда не катался по ней на водном транспорте. По Москве-реке курсируют экскурсионные трамвайчики, а недавно власти анонсировали запуск городской системы регулярного речного транспорта, что ещё больше упростит водные прогулки.

В городах поменьше взглянуть на привычные пейзажи можно с «палубы» частных лодок, гидроциклов или даже сапов. Главное — заранее изучить правила поведения в конкретной акватории и договориться о наиболее комфортном для всех участников варианте.

Провести день как на курорте

В Москве, как и в других миллионниках, есть немало зон для пляжного отдыха. Да, моря в шаговой доступности не будет. Зато будут открытые бассейны, например, в Лужниках и Сокольниках, при яхт-клубах на Москве-реке, а также пляжи на ближайших водохранилищах — в Пирогово или Клязьме, в Серебряном бору или на Дзержинском карьере.

Позволить себе переждать летнюю жару на шезлонге, отвлекаясь лишь на периодические купания, — всё равно что слетать на уикенд в Турцию. Кстати, в некоторых зонах отдыха предусмотрены тарифы all inclusive, что ещё больше приближает подмосковный отдых к стандартам средиземноморского.

«Уйти в леса» на экопрогулку с пикником

Удивительно, но в границах МКАД ещё остались «дикие» лесные массивы, в которых при большом желании можно даже заблудиться. Битцевский парк или Лосиный остров не обременены развлекательной инфраструктурой и позволяют ощутить полное единение с природой, как в каком-нибудь национальном парке.

По их территории проходят экомаршруты для разных уровней подготовки — от пары часов и до целого дня. За их прохождение определённо стоит наградить себя пикником на природе, но к нему лучше подготовиться заранее и блюда принести с собой. Список необходимого собрали в статье по ссылке.

Заняться воркаутом

Отпуск — лучшее время для старта «отложенных» дел. И прежде всего для заботы о своём здоровье. Вписать регулярные упражнения в повседневную рутину может быть сложно — гораздо легче начинать тренироваться постепенно, каждый день наращивая время и сложность занятий.

Инфраструктура московских парков это позволяет. Я, например, тренируюсь в Нескучном саду и ежедневно встречаю там таких же энтузиастов. Череда выходных дней подходит для перехода на ЗОЖ как нельзя лучше. К тому же у вас останется время и на изучение и осмысление теоретической базы — по видеоурокам или в паре с тренером.

Фото: istockphoto.com

Открыть город с гастрономической стороны

Каждый день в Москве открываются десятки новых гастрономических локаций: рестораны, кофейни, рынки и стихийные фестивальные фуд-маркеты. И каждый день находятся тысячи причин, чтобы успешно их проигнорировать. Но это — посреди рабочих будней, в отпуске всё не так!

Запустите свой собственный марафон городского гурмана: завтракайте в спешелти-кофейне, обедайте в новом гастромаркете, а на ужин забронируйте столик в ресторане с гастролирующим шефом из списка «Мишлен». Ни в чём себе не отказывайте (особенно в десертах!). Отпуск на то и отпуск, чтобы оставить в памяти самые приятные воспоминания.

А если вы всё-таки решили поездить по разным местам в поисках гастрономических изысков, рассказываем, куда можно отправиться, в статье по ссылке.