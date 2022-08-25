9 стереотипов о спортсменах – правда или нет? Рассказывают сами атлеты

Вокруг профессии спортсмена витает множество стереотипов и установок, подтвердить или опровергнуть которые способны только сами атлеты. Мы попросили Веру Бирюкову и Алёну Косторную прокомментировать некоторые из них.

У спортсменов один путь — тренерство

Алёна Косторная фигуристка-одиночница, чемпионка Европы Это далеко не так. У спортсменов очень много путей для развития. Главное — желание и стремление.

Вера Бирюкова гимнастка, чемпионка летних Олимпийских игр 2016 года, заслуженный мастер спорта Нет, нет и нет. Это однобокое суждение, и множественные факты о спортсменах говорят обратное. Нужно слушать себя, развиваться в том, что интересно. Именно интерес и любовь к тому, что ты творишь, приводит к делу жизни, к успеху. Если хочется тренировать и воспитывать чемпионок — пожалуйста. Хочется чего-то другого — такое же «пожалуйста».

Спортсмены необразованные и глупые

Вера: Скажу так, необразованность и глупость связаны не со спортом, а с тем, что заложено в человеке с детства, какие люди его окружают, какие ценности он имеет, какую задачу ставит перед собой и куда стремится прийти.

Всегда интересно посмотреть, кто эти люди, которые выносят такой вердикт. Да, времени на образование у спортсменов, возможно, меньше в связи с каждодневными многочасовыми тренировками, но никто не отменял книги, которые порой дают больше знаний, чем в некоторых школах. И потом — все учатся. У меня нет ни одного знакомого спортсмена, который пинал бы воздух.

Алёна: Здесь тоже не могу согласиться. Сейчас каждый спортсмен пытается получить образование — и не одно. И не только в сфере спорта.

Все спортсмены сильные

Вера: Мне кажется, да. Спорт вырабатывает в человеке стержень. Опять же, при условии, если человек занимался спортом, а не был под его прикрытием.

Алёна: Да, спорт развивает не только физические данные, но и ментальное здоровье.

Спортсменки не могут быть женственными

Алёна: Практически все девочки-спортсменки в повседневной жизни красятся. В платьях и туфлях все смотрятся очень гармонично. Никто порой даже не догадается, что перед ним спортсмен. Так что это точно миф.

Фото: Из личного архива Веры Бирюковой

Вера: А как же Шарапова, Утяшева, Кабаева, Чащина, Ефимова, Спиридонова, Клишина, Загитова, Мамун, Сотникова? Остановите меня.

Профессиональный спорт вреден для здоровья

Вера: Вредно жить в вакууме. Жизнь мимо пройдёт. А травматизм может быть как в обычной жизни, так и в профессиональном спорте. Конечно, хотелось бы, чтобы в профессиональном спорте уделяли больше внимания восстановительным моментам. Не ждать, когда что-то полетит, а уделять время профилактическим и осознанным часам тренировок. Спортсмены с детства должны знать возможности своего тела, уметь использовать ресурсы и потенциал, уметь приложить силу или привести себя в спокойствие.

Алёна: Профессиональный спорт – это действительно не про здоровье. Зачастую желание сделать лучше, чем соперники, может доводить до ужасных последствий, которые приходится исправлять в кабинете врачей.

Спортсмены больше ничего не умеют, они только тренируются, едят и спят

Алёна: Все зависит от человека. Если он хочет пробовать и совершенствоваться, то умеет много всего. А если человек решил, что хочет жить ограниченной жизнью, то нет. Неважно, спортсмен он или нет. Он так ничему и не научится.

Все спортсмены имеют идеальное тело

Вера: Все люди имеют идеальное тело при рождении, но потом начинают его переделывать: кто-то пищей, кто-то вредными привычками, кто-то ленью. У спортсменов при грамотной нагрузке тело становится рельефным, кожа подтянутой, а хорошая растяжка имеет большое значение для организма в целом. Для кого-то это идеально, кому-то ближе другой типаж. Идеальное тело у каждого своё.

Нет боли – нет результата. Чтобы добиться результатов, спортсмен должен «выстрадать» победу

Алёна: Не обязательно страдать, но никто и не говорит, что будет легко.

Фото: Из личного архива Алёны Косторной

Вера: «Выстрадать победу» звучит как-то пафосно. Любая победа спортсмена — она заслуженная и прошла огонь, воду и медные трубы. И для каждого спортсмена эти препятствия разные. Одно могу сказать с уверенностью: только через труд, смелость, веру, уверенность и любовь к своему виду спорта человек выходит к своим победам.

Всех детей нужно отдавать в спорт, это полезно для всех

Вера: Естественно, лично я за спорт. А вот профессиональный или нет — решать родителям. Это огромный труд, и родители разделяют со своим ребёнком все трудности, успехи и провалы, взлёты и падения. Если же говорить о спорте как о поддержании организма, о его полезностях, как в физиологическом плане, так и в психологическом укреплении, я бы физкультуру в школе сделала одним из важных уроков.

Алёна: Далеко не для всех. Если ребёнок это действительно хочет, то смысл есть. А если у него другие увлечения – нет. В любом случае стоит прислушаться к желаниям ребёнка.