Как выбрать хорошую куриную грудку, рассказала нутрициолог

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Как выбрать куриную грудку в магазине? На что обращать внимание при покупке?

Филе курицы, пожалуй, один из самых популярных продуктов. Особенно среди тех, кто придерживается здорового питания. Чтобы мясо действительно оказалось полезным, нужно знать, как его выбрать. Рассказываем о нескольких нюансах, которые нужно учитывать при покупке.

Обращайте внимание на внешний вид и запах

Одна из причин, по которой стоит быть осторожным с курицей, — антибиотики. Производители могут добавлять их в питание кур, чтобы птицы быстрее росли и набирали массу. Но человеку такая добавка не пойдёт на пользу. Подробнее об опасностях, которые могут таиться в куриной грудке, читайте в статье по ссылке.

Проверить грудку на наличие антибиотиков невооружённым глазом невозможно, поэтому при покупке следует обращать внимание на внешний вид продукта:

грудка должна быть равномерного розового цвета;

должен ощущаться свежий запах мяса;

поверхность грудки не должна быть слизистой или склизкой.

Узнайте, чем кормили курицу

Купить грудку можно не только в магазине, но и на фермерском рынке. Второй вариант предпочтительнее, если у вас есть такая возможность.

Перед покупкой убедитесь, что птицу кормили натуральным зерном. Не стесняйтесь спросить у продавца, где выращивали курицу, какой её возраст и состав откормочной смеси. Её могли кормить не только пшеницей, но и самостоятельно приготовленным комбикормом на основе зерна с добавлением зелени, кукурузы, пахты. Такой вариант тоже подойдёт.

Отдавайте предпочтение охлаждённому мясу

Куриное мясо — источник кампилобактера, опасного для человека вида бактерий. Попадая в пищеварительную систему, они провоцируют развитие заболевания кампилобактериоза.

Эти бактерии есть в любом курином мясе по умолчанию. Но опасны они, только если вы его плохо проварили или прожарили — термическая обработка нейтрализует бактерии. Но в сыром мясе инфекция остаётся, даже если курица хранилась в вакууме или подвергалась глубокой заморозке. Поэтому покупать вакуумированную или замороженную грудку не стоит.

Кроме того, повторная разморозка куриного мяса повышает риск заражения сальмонеллой и другими бактериями. Инфекция может сильно пошатнуть здоровье: спровоцировать артрит и поражение нервной системы, вплоть до паралича.

Любую курицу нужно тщательно мыть перед приготовлением и разделкой. А после обязательно вымыть нож и доску. Ни в коем случае нельзя пробовать сырой фарш из курятины, так как в нём как раз и могут быть бактерии.

Как приготовить вкусный полезный салат с куриной грудкой, читайте в материале по ссылке.