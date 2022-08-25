Нужно ли учить ребёнка давать сдачи. От этого зависит его будущее

Основная задача осознанного родителя – сформировать у чада набор стратегий, которые помогут ему выжить и прожить счастливую жизнь. Умение постоять за себя и дать сдачи – важная часть взаимодействия в социуме.

Для чего учить ребёнка отстаивать себя

Марина Майорова кандидат философских наук, Мастер нейролингвистического программирования, гештальт-терапевт Ребёнку необходимо научиться давать сдачи, если его обижают. И вот почему.

Давая сдачу, он выражает свои чувства. Это важно, поскольку невыраженные чувства формируют внутренние запреты и занижают самооценку малыша.

Ещё не умея аргументированно коммуницировать и выстраивать диалог, давая сдачу, ребёнок красноречиво общается со своим окружением и теми, кто его обижает.

Ребёнок осознаёт свою силу и начинает понимать соразмерность нападения и отпора. Иногда достаточно руку отдёрнуть, если пытаются что-то отобрать, а иногда необходимо применение большей силы, чтобы оппонент понял, что так делать нельзя.

Формируется самооценка. Ребёнок, который не позволяет себя обижать в детстве, легче выстраивает отношения на равных с людьми в старшем возрасте.

Давая сдачу обидчикам, ребёнок не взращивает в себе синдром жертвы, и, следовательно, во взрослой жизни ему будет легче делать выбор и отказываться от того, что ему не нравится, или выходить из токсичных отношений, в которых он несчастлив.

Разумеется, у ребёнка нужно формировать понимание того, как вести себя в конфликте и разрешать противоречия, что делать со шквалом эмоций, что такое уважение и где проходят его границы.

Как научить ребёнка постоять за себя

Когда ребёнок научился говорить и выражать свои мысли и чувства, разговаривайте с ним, читайте ему поучительные книги, притчи, придумывайте сами ситуации, разбирая которые, ребёнок сможет вынести для себя что-то важное и поймет, как можно поступить в разных ситуациях.

Вариативность формирует пластичность мышления и помогает выбрать наиболее подходящую стратегию поведения. О том, как правильно привить ребёнку какую-либо привычку, читайте по ссылке ниже.

Алёна Арлеанская нейропсихолог, мужской психолог, автор научной методики «Тонкое касание» Воспитание ребёнка не такая простая штука. В наше время очень модным стало позиционировать, что родители должны быть с детьми друзьями. Но это заблуждение.

У родителей есть обязанности перед детьми. В их число входит научить выживать ещё маленького человечка в системе жизни. Если родители не смогут научить правилам, правам и обязанностям, то жизнь впоследствии будет жёстко показывать направление в столкновении с другими детьми и взрослыми.

Дать свободу

Если сердобольные родители ограждают ребёнка от любой социальной ситуации, то ему невозможно будет научиться контактировать со сверстниками. С раннего возраста человек входит в коммуникационные системы, где учится не только когнитивным навыкам, но и осознавать понятие личных границ.

Рано или поздно наступит момент, когда ребёнок окажется в ситуации не привычной для него, агрессивной или просто стрессовой. Для того чтобы научиться чему-либо, важно пройти самостоятельный путь и вынести положительный опыт.

Быть наблюдателем

Возможно первый опыт может быть совсем не радужный: не поделили игрушки в песочнице или встретились с агрессивным ребёнком, а может, наоборот, слишком мягким и подверженным плаксивости. В любой ситуации родители должны сами проявлять адекватность и не включаться в процесс песочницы, не начинать отбирать свои игрушки, книжки и разбираться в классе, как будто сами являются участником заварушки.

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Ваша задача – оставаться наблюдателем со стороны. Только так вы сможете ненавязчиво контролировать и направлять, таким образом защищая. Ребёнок всегда чувствует поддержку и доверяет маме и папе. Лучше всего показывать личным примером способы общения и разрешения любых ситуаций. Дети очень наблюдательны и принимают всё за чистую монету. Если ваши слова и действия будут расходиться, ребёнок обязательно возьмёт это на заметку и перестанет вам верить.

Делиться информацией

Чем раньше родители объяснят ребёнку про законы, действующие в общении между людьми, тем ему легче будет дальше принимать тот факт, что в мире всё взаимосвязано и необходимо считаться с окружением. Ребёнок будет уважать собственные слова и действия. И тогда он научится следующим навыкам:

не заходить за границу дозволенного — предотвратить конфликт;

чувствовать свою правоту, будет стоять уверенно и не испугается (никогда не станет жертвой);

если конфликт выходит за рамки и становится физически активным, то даст сдачу (обретёт уверенность в своих силах, если не действуют слова, это особенно важно для мальчиков).

Распределить роли

Большой вес в решении всех стрессовых социальных ситуаций имеет отец. Только он может научить, как правильно дать сдачу, если слов не хватает — так, чтобы не нанести физического вреда никому. Объяснит, в каких случаях это можно применять, а в каких лучше просто убежать.

А мама может научить терпению и сочувствию. Такое качество не позволит применять силу по отношению к слабым. Только так можно воспитать ментально и физически здорового ребёнка, нельзя исключать ни один из способов проявлять себя в конфликте.

А если договориться со своим чадом не получается, рекомендуем обратить внимание на эффективные способы разрешения конфликтов от психолога по ссылке ниже.