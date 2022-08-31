Маргарита Мамун рассказала, как ухаживает за собой. 4 секрета красоты спортсменки

Маргарита Мамун — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, которая несколько лет назад завершила карьеру, но всё равно остаётся медийной личностью и любимицей публики. Благодаря своей яркой внешности девушка притягивает взгляды поклонников и крупные рекламные контракты. Мы поговорили с Маргаритой, и она рассказала о главных секретах красоты.

Маргарита Мамун российская гимнастка, олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике На самом деле, мне действительно повезло с генетикой. Но для меня дисциплина — это привычка, выработанная годами. Она проявляется и в отношении к работе, и в жизненных ситуациях, должна проявляться и в уходе за собой.

Про ежедневные ритуалы

Не ложиться спать с косметикой – очень важно, как бы ни было лень умываться. В этом процессе нет ничего сверхъестественного, я всегда делаю обычные ступени: очищение, умывание, увлажняющий крем и всё. Главное — это делать систематически и знать свои индивидуальные потребности.

Фото: Из личного архива Маргариты Мамун

Конечно, после завершения спортивной карьеры у меня была серьёзная гормональная перестройка. Я очень сильно переживала, потому что у меня были лишний вес, прыщи, было вообще всё. В этот период я поняла, что самое важное — здоровое питание, достаточно полноценное и разнообразное. Просто нужно любить себя, холить и лелеять. В моей ежедневной рутине ничего сверхъестественного нет.

Про режим дня

В последнее время за режимом дня я плохо слежу, потому что ребёнка кладу спать в 11 вечера, раньше он не хочет засыпать. Когда он ложится спать, мне хочется уделить время себе, естественно, раньше часа ночи я не ложусь. Видимо, пока он в школу не пойдёт, мой режим дня не нормализуется. Хочется, конечно, его восстановить, но пока успеваю только следить за питанием и физическими нагрузками.

Мы с супругом стараемся ежедневно заниматься спортом и при этом проводить больше времени вместе. Мы отвозим сына в сад и бегаем или ходим в зал. Плавать вместе интереснее, когда вам дают разные задания: с ластами, на руки.

О том, какие процедуры помогут усилить эффект от тренировок, мы писали в нашем материале по ссылке.

Про занятия спортом

После завершения карьеры меня постоянно об этом спрашивали. Я винила себя, мне казалось, что я какая-то не такая, что должна заниматься спортом. А тем временем я вообще никак себя физически не нагружала до той поры, пока у меня не заболела спина, потом уже пришлось.

Зарядка тоже появилась в моей жизни совсем недавно, потому что она стала просто нужна. Раньше я была юна и слишком активна для какой-то зарядки, не понимала, зачем люди её делают и для чего она нужна. Сейчас есть легкие элементы растяжки и бег. Особенно бег актуален в тёплое время года, но мы с мужем думаем перетащить эту привычку и в зиму. Зимой тоже можно бегать, это отличное кардио и отличная физическая нагрузка при правильном покрытии и при правильной обуви.

Про косметологов

Я была у косметолога три-четыре раза в жизни, у меня очень сухая кожа, и была потребность проколоть несколько раз тот или иной дефект. После этого нечасто приходилось посещать косметические кабинеты. Одно из главных правил – стараюсь всегда использовать SPF. Это важно для предотвращения пигментных пятен.

Мне действительно повезло с генетикой, моей маме 54, и она невероятная красавица. Не просто потому, что она моя мама, а потому, что это так, мне очень с этим повезло.

Фото: Из личного архива Маргариты Мамун

У меня немного времени тратится на уход за собой, что даёт больше возможностей заниматься другими вещами. Я никогда не красила волосы, поэтому они у меня невысушенные, это мой цвет. Здесь тоже особых секретов нет.

Максимально оттягиваю процесс каких-то манипуляций с собой, чтобы потом у меня была возможность их меньше делать. Просто повезло, я наполовину бенгалка, и такая генетика.