Как Джулии Робертс удаётся отлично выглядеть в 54 года? Питание и тренировки актрисы

Фирменная улыбка, заразительный смех и рыжие кудри. Каждому становится понятно, что речь идёт об одной из самых популярных актрис Голливуда. Главная героиня таких известных картин, как «Красотка», «Сбежавшая невеста» и «Ешь, молись, Люби», с каждым годом становится только лучше.

Сегодня мы расскажем о секретах красоты, которые помогают 54-летней Джулии Робертс находиться в отличной форме и поддерживать свою естественную красоту.

Рустем Садыков врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Рассказывает, насколько эффективна бьюти-рутина актрисы.



Совет 1: Правильно питаться и отказаться от глютена

Актриса призналась, что редко ограничивает себя во вкусной и разнообразной еде. Хотя практически не ест мучные продукты и выпечку. Ведь Джулия придерживается безглютеновой диеты, которая помогает ей не только хорошо выглядеть, но и отлично себя чувствовать.

Рустем: Конечно, правильное питание – залог и хорошего самочувствия, и здорового молодого внешнего вида. При правильном питании стабильна микрофлора кишечника, вырабатываются все ферменты, усваиваются и поступают в организм микроэлементы. Всё это обеспечивает иммунную защиту, нормальный рост и регенерацию здоровых клеток организма (волосы, ногти, кожа).

Джулия Робертс в июне 2022 года Фото: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images

Безглютеновая диета, по словам диетолога, показана многим, потому что глютен зачастую дополнительно добавляют в муку, нарушая баланс состава. Кроме того, этот тяжёлый белок далеко не у всех правильно усваивается, вызывая при этом кишечные симптомы, а впоследствии и воспаление.

Врач рекомендует отказаться от сахара. Эта запретная слабость может создавать баланс микробиоты, сдвигая его в пользу дрожжей, а также разрушать белки – коллаген и эластин, от качества которых зависит гладкость нашей кожи.

Другая известная актриса, которая в свои 57 лет выглядит безупречно, тоже не отказывает себе в любимых продуктах. Подробнее о правилах красоты Моники Беллуччи читайте по ссылке ниже.

Совет 2: Заняться йогой

В своих интервью Джулия часто заявляет, что тренажёры и силовые тренировки не для неё. Она уверена, что заниматься спортом нужно в меру, чтобы он всегда был в радость и удовольствие. Актриса отдаёт предпочтение пилатесу и водной аэробике. Особую часть в фитнес-рационе занимает йога, которую Робертс практикует по утрам. Прямо как её героиня из «Ешь, молись, люби». Йога помогает перезагрузить тело и мысли, расслабиться и снять стресс.

Рустем: Человек нуждается в нагрузках разного типа – аэробная (типа кардионагрузки, бега, велотренажёров и т. д.) и анаэробной (силовые упражнения). Йога может совмещать в себе оба вида: динамичная – аэробная нагрузка, статичная – анаэробная. При этом тренировки могут быть как комбинированными, так и отдельными.

В сочетании с пилатесом и водной аэробикой актриса получает качественный комплекс упражнений на все группы мышц, позволяющий поддерживать хорошую физическую форму и подвижность суставов.

Совет 3: Быть счастливой

Своим главным бьюти-секретом актриса считает умение быть счастливой и находиться в гармонии с самой собой. Немаловажно спокойно относиться к своему возрасту и к процессу старения. Единственное, что Джулия Робертс не хочет потерять с годами — это вкус к жизни.

Джулия Робертс в мае 2022 года Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

В интервью Эллен Дедженерес Джулия с улыбкой на лице заявила: «Хорошее окружение поможет вам чувствовать себя замечательно!» Действительно, правильные люди способны помочь вывести жизнь на другой уровень.

Рустем: Интересно, что «исследователи счастья» действительно видят залог счастливой жизни в окружении человека. Чем лучше у него дружественные и родственные связи, тем счастливее человек, тем позитивнее он мыслит.

Отсутствие стресса или контроль его уровня – важная составляющая поддержания здорового организма. Ведь хроническое напряжение приводит к снижению иммунной защиты, воспалительным процессам и преждевременному старению. Проверьте себя по нашему списку сигналов организма, которые говорят о проблемах. Если заметить их вовремя, можно скорректировать образ жизни и немного продлить молодость.