Как научиться мягко отстаивать свою позицию, когда все вокруг против вас

Своё «я» перед другими людьми важно осознавать и замечать. В этом нам поможет расстановка и защита личных границ. Главное и, пожалуй, самое трудное — это не впадать в крайности. Часто получается, что люди оказываются слишком грубыми с вами или совсем игнорируют границы дозволенного. Несмотря на это, вы должны оставаться спокойными и умеренными в своих высказываниях и действиях. Стоит не забывать быть вежливыми и вместе с тем настойчивыми.

Вместе с психологами составили несколько правил, которые помогут защищать свои границы и не поругаться с собеседником.

Алина Сотова кризисный психолог Когда мы говорим о своих чувствах, другой человек тоже способен раскрыться.

Не переходите на личности

Алина: Старайтесь контролировать свои негативные эмоции в ответ на оскорбление. Никогда не отвечайте претензиями и не переходите на личностные характеристики. Так мы включаем агрессора и обесцениваем чувства другого.

Подобное поведение — наша защитная реакция и результат сомнений в себе. А у оппонента это вызывает лишь ответную агрессию и нежелание идти на контакт.

Оставайтесь заинтересованными

Алина: Безусловно, сложно быть заинтересованными в том, что вам совсем не близко и что вы отрицаете. Важно понять, что вы не обязаны разбираться во всём.

И комментировать каждую мысль собеседника вы тоже не должны. Подробнее о том, как этому научиться, читайте в статье по ссылке.

Нормально, если вам скучно и неинтересно. Но если вы ведёте дискуссию — это другое дело. Обязательно стоит разобраться с мотивом: зачем мне быть заинтересованным?

Это возможность научиться принимать людей такими, какие они есть. Если мы разные, это не значит, что кто-то из нас плохой. У вас может быть разное мнение, и вы можете проявить любопытство к новой информации. Но это не значит, что вы должны принимать позицию другого без критической оценки. Наоборот, вы фильтруете информацию на основе собственных оценок, мнений и ценностей и лучше узнаёте мир и других людей.

Не бойтесь открыто говорить о своих чувствах

Надежда: Страх говорить о своих чувствах — частая проблема. Если диалог неприятен, не бойтесь указать на это. В этом нет ничего эгоистичного — вы просто хотите чувствовать себя комфортно в общении с теми, кому доверяете.

Это вопрос личных границ. Если вам не нравится то, что говорит оппонент, можете так и сказать. Конечно, речь не идёт о грубостях — всегда стоит помнить о взаимном уважении и элементарной вежливости.

Держите дистанцию

Надежда: Если по отношению к вам поступили нетактично, важно понять, кем этот человек вам приходится и в каком состоянии он пребывает.

Если это кто-то близкий и в этот конкретный момент у него нет ресурса отвечать бережно, можно поинтересоваться, в чём дело. Если же это малознакомый человек, не стесняйтесь указать ему на ошибку — никто не заслуживает грубого к себе отношения. Все участники беседы или спора должны уважать друг друга.

Сделайте тактичное замечание

Алина: Можно мягко сказать, что для вас определённая фраза или жест неприемлемы.

Пробуйте выстраивать диалог так: «Мне не нравится, когда меня перебивают в диалоге. Дослушайте меня, пожалуйста, как я дослушиваю вас». Важно понять, что люди устанавливают границы в обе стороны. Если мы требуем к себе уважительного отношения, то и к другим должны относиться соответственно.

Подробнее о том, как отстаивать личные границы, читайте в материале по ссылке.