Йога поможет сделать секс ярче. 7 поз для повышения женского либидо

Йога приводит наше тело в тонус, снижает уровень стресса и увеличивает энергию, но знаете ли вы, что практика также может помочь повысить ваше либидо и сделать сексуальную жизнь более яркой?
Йога предлагает много различных асан, которые улучшают кровообращение в области таза. А это, в свою очередь, положительно сказывается на здоровье и правильном функционировании половых органов. Также практики сделают тело гибким и мягким, что положительно скажется на сексуальной жизни и порадует вашего партнёра. Ну и, конечно же, регулярные практики сделают вас здоровее и поднимут вашу самооценку.
Предлагаем несколько поз, которые, без сомнения, помогут вам повысить либидо.
Кошка-корова
Противопоказания: травмы запястий и позвоночника, воспалительные процессы в позвоночнике.
Польза упражнения: укрепляются мышцы спины и брюшного пресса, повышается гибкость позвоночника, улучшается кровообращение органов малого таза и брюшной полости, тренируются мышцы тазового дна, которые участвуют в оргазме.
Техника выполнения
- Встаньте на четвереньки, кисти под плечами на ширине плеч, ладони плотно прижаты к коврику, средний палец руки смотрит чётко вперёд, колени на ширине таза.
- Со вдохом мягко прогнитесь в пояснице, направьте грудную клетку вперёд, а плечи вниз. Тяните нос вверх, не запрокидывая голову, копчик устремлён вверх.
- С выдохом наклоните голову вниз и прижмите подбородок к груди, скруглите спину, оттолкнитесь от ладоней и потяните грудной отдел позвоночника вверх, направьте взгляд в сторону пупка.
Повторите упражнение медленно в ритме своего дыхания 8-10 раз.
Фото: istockphoto.com
Собака мордой вниз
Противопоказания: последний триместр беременности, травмы кистей и плеч, сильная головная боль.
Польза упражнения: делает позвоночник более подвижным между лопатками, тонизирует всё тело, помогает убрать мысленный шум, улучшает мозговое кровообращение, что способствует омоложению клеток головного мозга, снижает уровень стресса и психического напряжения, усиливает концентрацию внимания.
Техника выполнения
- Встаньте на четвереньки, ладони под плечами, расстояние между ладонями и между стопами одинаковое. Пальцы рук широко расставлены, средний палец направлен чётко вперёд.
- Толкните таз вверх, руками сильно отталкивайтесь от пола, двигайте торс к ногам, расслабьте полностью шею, коленные чашечки подтянуты внутрь, пятки стремятся к полу.
- При освоении позы колени лучше сохранять подсогнутыми, акцент сделать на раскрытии плечевого отдела и проработке позвоночника.
Фиксируйте позу 5-10 дыхательных циклов, старайтесь дышать ровно и глубоко.
Фото: istockphoto.com
Поза голубя
Противопоказания: беременность, травмы коленей.
Польза упражнения: удлиняет позвоночник, вытягивает мышцы бедра и раскрывает таз, стимулирует работу органов брюшной полости и органов малого таза, способствует расслаблению.
Техника выполнения
- Встаньте на четвереньки, ладони под плечами, расстояние между ладонями и между стопами одинаковое.
- Продвиньте правое колено вперёд, чтобы оно коснулось правого запястья, проверьте, что правое бедро расположено параллельно длинным краям коврика.
- Аккуратно продвиньте правую голень слегка влево и положите правую ногу на бедро. Левую ногу вытяните назад. Следите за тем, чтобы таз оставался ровным и не заваливался.
- Если чувствуете, что выровнять таз не получается, поместите под правую ягодицу свёрнутый плед или полотенце.
- На вдохе вытяните корпус вперёд, отталкиваясь руками от пола, на выдохе опустите локти на коврик.
- Если в этом положении вытяжение в области правого бедра уже достаточно интенсивно, останьтесь на локтях или опустите корпус ниже и лягте на согнутые руки, позвольте тазу под собственной тяжестью ещё больше раскрыться.
Фиксируйте позу 8-10 дыхательных циклов и повторите на другую сторону.
Фото: istockphoto.com
Поза орла
Противопоказания: травмы коленей, локтей и запястий.
Польза упражнения: развивает лодыжки и устраняет тугоподвижность плеч, улучшает кровообращение в органах малого таза, развивает равновесие.
Техника выполнения
- Встаньте прямо. Согните правое колено, поместите левую ногу вокруг правого бедра над коленом, двигайте левую стопу так, чтобы левая голень коснулась правой икры и большой палец левой ноги зацепился за правую лодыжку.
- Если зацепить пока не получается, оставьте стопу в воздухе.
- Если теряется баланс, поставьте пальцы левой ноги на пол справа от правой стопы. Левая нога обвивает правую.
- Согните локти, и поднимите руки на уровень груди, и поместите правый локоть на левую руку возле локтевого сустава, затем соедините ладони. Левая рука будет обвивать правую.
Фиксируйте позу 8-10 дыхательных циклов, сохраняйте глубокое дыхание. Затем освободите руки и ноги и повторите на другую сторону.
Фото: istockphoto.com
Поза угла из положения сидя
Противопоказания: травмы и хронические боли в коленях, бёдрах.
Польза упражнения: улучшает эластичность приводящих мышц бедра, подколенных сухожилий и тазобедренных суставов, способствует циркуляции крови в тазовой области, обеспечивая здоровье органам малого таза, оказывает успокаивающее и освежающее воздействие на мозг.
Техника выполнения
- Сядьте на пол, поочерёдно разведите ноги в стороны, максимально увеличив расстояние между ними, проследите, чтобы вся задняя поверхность ног прижималась к полу, пальцы ног смотрят чётко вверх.
- Захватите большой палец каждой стопы указательным и средним пальцами соответствующей руки, выпрямите позвоночник и удлините область рёбер, направьте грудную клетку вверх. Задержитесь в этом положении на несколько дыханий, дышите глубоко.
- На выдохе наклонитесь вперёд, насколько позволяет тело, если возможно, опустите голову на пол, затем удлините шею и опустите на пол подбородок. Если голова пока не опускается на пол, старайтесь с каждым выдохом опустить грудную клетку в сторону пола.
Фиксируйте позу 5-10 дыхательных циклов, старайтесь дышать ровно и глубоко; на вдохе поднимите корпус вверх, отпустите захват стоп, соедините ноги и расслабьтесь.
Фото: istockphoto.com
Полумост
Противопоказания: беременность, высокое кровяное давление, травмы позвоночника и коленей, критические дни.
Польза упражнения: укрепляет поясницу, мышцы живота, ягодиц, мышцы тазового дна, улучшает кровообращение во всём теле.
Техника выполнения
- Лягте на пол, положите руки вдоль тела ладонями вниз, согните ноги и поставьте стопы на ширине таза максимально близко к ягодицам, пальцы ног направлены прямо. Плотно прижмите стопы и ладони к коврику.
- На вдохе оттолкнитесь стопами от коврика, поднимите корпус и таз как можно выше, колени при этом сохраните направленными вперёд, они не расходятся в стороны.
- Прогибайтесь в грудном отделе и направляйте нижние рёбра вверх, лопатки сводите ближе друг к другу, активно отталкивайтесь плечами и стопами от коврика.
- Следите за тем, чтобы голова находилась по центру.
Удерживайте позу 8-10 дыхательных циклов, дышите ровно и спокойно, затем плавно верните спину на коврик.
Фото: istockphoto.com
Поза связанного угла
Противопоказания: травмы коленей.
Польза упражнения: улучшает кровообращение в области органов малого таза, эластичность мышц и связок паховой области, уменьшает напряжение в уме и в теле.
Техника выполнения
- Лягте на спину, соедините стопы, придвиньте их как можно ближе к тазу и разведите колени в стороны.
- Если растяжение в бёдрах слишком интенсивное, подложите подушки под каждое колено, расположите руки ладонями вверх вдоль тела, закройте глаза.
Оставайтесь в этом положении 10 дыхательных циклов; затем поднимите колени вверх, расслабив область паха.
Фото: istockphoto.com
Попробуйте делать практики по 30 минут в день. Кстати, если вы серьёзно увлеклись йогой, вам стоить знать, что в ней есть несколько ответвлений. О том, как выбрать то, что подойдёт именно вам, читайте в этой статье.