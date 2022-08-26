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7 поз йоги для повышения женского либидо: как сделать секс ярче

Йога поможет сделать секс ярче. 7 поз для повышения женского либидо
Анастасия Ожгихина
Позы йоги для повышения женского либидо
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А ещё регулярные практики подарят вам красивую фигуру, которую точно оценит ваш партнёр.
<a href="https://www.championat.com/authors/5119/1.html">Анастасия Ожгихина</a>
Анастасия Ожгихина
декан факультета индустрии спорта Университета «Синергия», международный инструктор по хатха-йоге

Йога приводит наше тело в тонус, снижает уровень стресса и увеличивает энергию, но знаете ли вы, что практика также может помочь повысить ваше либидо и сделать сексуальную жизнь более яркой?

Йога предлагает много различных асан, которые улучшают кровообращение в области таза. А это, в свою очередь, положительно сказывается на здоровье и правильном функционировании половых органов. Также практики сделают тело гибким и мягким, что положительно скажется на сексуальной жизни и порадует вашего партнёра. Ну и, конечно же, регулярные практики сделают вас здоровее и поднимут вашу самооценку.

Предлагаем несколько поз, которые, без сомнения, помогут вам повысить либидо.

Кошка-корова

Противопоказания: травмы запястий и позвоночника, воспалительные процессы в позвоночнике.

Польза упражнения: укрепляются мышцы спины и брюшного пресса, повышается гибкость позвоночника, улучшается кровообращение органов малого таза и брюшной полости, тренируются мышцы тазового дна, которые участвуют в оргазме.

Техника выполнения

  • Встаньте на четвереньки, кисти под плечами на ширине плеч, ладони плотно прижаты к коврику, средний палец руки смотрит чётко вперёд, колени на ширине таза.
  • Со вдохом мягко прогнитесь в пояснице, направьте грудную клетку вперёд, а плечи вниз. Тяните нос вверх, не запрокидывая голову, копчик устремлён вверх.
  • С выдохом наклоните голову вниз и прижмите подбородок к груди, скруглите спину, оттолкнитесь от ладоней и потяните грудной отдел позвоночника вверх, направьте взгляд в сторону пупка.

Повторите упражнение медленно в ритме своего дыхания 8-10 раз.

Фото: istockphoto.com

Собака мордой вниз

Противопоказания: последний триместр беременности, травмы кистей и плеч, сильная головная боль.

Польза упражнения: делает позвоночник более подвижным между лопатками, тонизирует всё тело, помогает убрать мысленный шум, улучшает мозговое кровообращение, что способствует омоложению клеток головного мозга, снижает уровень стресса и психического напряжения, усиливает концентрацию внимания.

Техника выполнения

  • Встаньте на четвереньки, ладони под плечами, расстояние между ладонями и между стопами одинаковое. Пальцы рук широко расставлены, средний палец направлен чётко вперёд.
  • Толкните таз вверх, руками сильно отталкивайтесь от пола, двигайте торс к ногам, расслабьте полностью шею, коленные чашечки подтянуты внутрь, пятки стремятся к полу.
  • При освоении позы колени лучше сохранять подсогнутыми, акцент сделать на раскрытии плечевого отдела и проработке позвоночника.

Фиксируйте позу 5-10 дыхательных циклов, старайтесь дышать ровно и глубоко.

Фото: istockphoto.com

Поза голубя

Противопоказания: беременность, травмы коленей.

Польза упражнения: удлиняет позвоночник, вытягивает мышцы бедра и раскрывает таз, стимулирует работу органов брюшной полости и органов малого таза, способствует расслаблению.

Техника выполнения

  • Встаньте на четвереньки, ладони под плечами, расстояние между ладонями и между стопами одинаковое.
  • Продвиньте правое колено вперёд, чтобы оно коснулось правого запястья, проверьте, что правое бедро расположено параллельно длинным краям коврика.
  • Аккуратно продвиньте правую голень слегка влево и положите правую ногу на бедро. Левую ногу вытяните назад. Следите за тем, чтобы таз оставался ровным и не заваливался.
  • Если чувствуете, что выровнять таз не получается, поместите под правую ягодицу свёрнутый плед или полотенце.
  • На вдохе вытяните корпус вперёд, отталкиваясь руками от пола, на выдохе опустите локти на коврик.
  • Если в этом положении вытяжение в области правого бедра уже достаточно интенсивно, останьтесь на локтях или опустите корпус ниже и лягте на согнутые руки, позвольте тазу под собственной тяжестью ещё больше раскрыться.

Фиксируйте позу 8-10 дыхательных циклов и повторите на другую сторону.

Фото: istockphoto.com

Поза орла

Противопоказания: травмы коленей, локтей и запястий.

Польза упражнения: развивает лодыжки и устраняет тугоподвижность плеч, улучшает кровообращение в органах малого таза, развивает равновесие.

Техника выполнения

  • Встаньте прямо. Согните правое колено, поместите левую ногу вокруг правого бедра над коленом, двигайте левую стопу так, чтобы левая голень коснулась правой икры и большой палец левой ноги зацепился за правую лодыжку.
  • Если зацепить пока не получается, оставьте стопу в воздухе.
  • Если теряется баланс, поставьте пальцы левой ноги на пол справа от правой стопы. Левая нога обвивает правую.
  • Согните локти, и поднимите руки на уровень груди, и поместите правый локоть на левую руку возле локтевого сустава, затем соедините ладони. Левая рука будет обвивать правую.

Фиксируйте позу 8-10 дыхательных циклов, сохраняйте глубокое дыхание. Затем освободите руки и ноги и повторите на другую сторону.

Фото: istockphoto.com

Поза угла из положения сидя

Противопоказания: травмы и хронические боли в коленях, бёдрах.

Польза упражнения: улучшает эластичность приводящих мышц бедра, подколенных сухожилий и тазобедренных суставов, способствует циркуляции крови в тазовой области, обеспечивая здоровье органам малого таза, оказывает успокаивающее и освежающее воздействие на мозг.

Техника выполнения

  • Сядьте на пол, поочерёдно разведите ноги в стороны, максимально увеличив расстояние между ними, проследите, чтобы вся задняя поверхность ног прижималась к полу, пальцы ног смотрят чётко вверх.
  • Захватите большой палец каждой стопы указательным и средним пальцами соответствующей руки, выпрямите позвоночник и удлините область рёбер, направьте грудную клетку вверх. Задержитесь в этом положении на несколько дыханий, дышите глубоко.
  • На выдохе наклонитесь вперёд, насколько позволяет тело, если возможно, опустите голову на пол, затем удлините шею и опустите на пол подбородок. Если голова пока не опускается на пол, старайтесь с каждым выдохом опустить грудную клетку в сторону пола.

Фиксируйте позу 5-10 дыхательных циклов, старайтесь дышать ровно и глубоко; на вдохе поднимите корпус вверх, отпустите захват стоп, соедините ноги и расслабьтесь.

Фото: istockphoto.com

Полумост

Противопоказания: беременность, высокое кровяное давление, травмы позвоночника и коленей, критические дни.

Польза упражнения: укрепляет поясницу, мышцы живота, ягодиц, мышцы тазового дна, улучшает кровообращение во всём теле.

Техника выполнения

  • Лягте на пол, положите руки вдоль тела ладонями вниз, согните ноги и поставьте стопы на ширине таза максимально близко к ягодицам, пальцы ног направлены прямо. Плотно прижмите стопы и ладони к коврику.
  • На вдохе оттолкнитесь стопами от коврика, поднимите корпус и таз как можно выше, колени при этом сохраните направленными вперёд, они не расходятся в стороны.
  • Прогибайтесь в грудном отделе и направляйте нижние рёбра вверх, лопатки сводите ближе друг к другу, активно отталкивайтесь плечами и стопами от коврика.
  • Следите за тем, чтобы голова находилась по центру.

Удерживайте позу 8-10 дыхательных циклов, дышите ровно и спокойно, затем плавно верните спину на коврик.

Фото: istockphoto.com

Поза связанного угла

Противопоказания: травмы коленей.

Польза упражнения: улучшает кровообращение в области органов малого таза, эластичность мышц и связок паховой области, уменьшает напряжение в уме и в теле.

Техника выполнения

  • Лягте на спину, соедините стопы, придвиньте их как можно ближе к тазу и разведите колени в стороны.
  • Если растяжение в бёдрах слишком интенсивное, подложите подушки под каждое колено, расположите руки ладонями вверх вдоль тела, закройте глаза.

Оставайтесь в этом положении 10 дыхательных циклов; затем поднимите колени вверх, расслабив область паха.

Фото: istockphoto.com

Попробуйте делать практики по 30 минут в день. Кстати, если вы серьёзно увлеклись йогой, вам стоить знать, что в ней есть несколько ответвлений. О том, как выбрать то, что подойдёт именно вам, читайте в этой статье.

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