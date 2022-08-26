Йога поможет сделать секс ярче. 7 поз для повышения женского либидо

А ещё регулярные практики подарят вам красивую фигуру, которую точно оценит ваш партнёр.

Анастасия Ожгихина декан факультета индустрии спорта Университета «Синергия», международный инструктор по хатха-йоге Йога приводит наше тело в тонус, снижает уровень стресса и увеличивает энергию, но знаете ли вы, что практика также может помочь повысить ваше либидо и сделать сексуальную жизнь более яркой?

Йога предлагает много различных асан, которые улучшают кровообращение в области таза. А это, в свою очередь, положительно сказывается на здоровье и правильном функционировании половых органов. Также практики сделают тело гибким и мягким, что положительно скажется на сексуальной жизни и порадует вашего партнёра. Ну и, конечно же, регулярные практики сделают вас здоровее и поднимут вашу самооценку.

Предлагаем несколько поз, которые, без сомнения, помогут вам повысить либидо.

Кошка-корова

Противопоказания: травмы запястий и позвоночника, воспалительные процессы в позвоночнике.

Польза упражнения: укрепляются мышцы спины и брюшного пресса, повышается гибкость позвоночника, улучшается кровообращение органов малого таза и брюшной полости, тренируются мышцы тазового дна, которые участвуют в оргазме.

Техника выполнения

Встаньте на четвереньки, кисти под плечами на ширине плеч, ладони плотно прижаты к коврику, средний палец руки смотрит чётко вперёд, колени на ширине таза.

Со вдохом мягко прогнитесь в пояснице, направьте грудную клетку вперёд, а плечи вниз. Тяните нос вверх, не запрокидывая голову, копчик устремлён вверх.

С выдохом наклоните голову вниз и прижмите подбородок к груди, скруглите спину, оттолкнитесь от ладоней и потяните грудной отдел позвоночника вверх, направьте взгляд в сторону пупка.

Повторите упражнение медленно в ритме своего дыхания 8-10 раз.

Фото: istockphoto.com

Собака мордой вниз

Противопоказания: последний триместр беременности, травмы кистей и плеч, сильная головная боль.

Польза упражнения: делает позвоночник более подвижным между лопатками, тонизирует всё тело, помогает убрать мысленный шум, улучшает мозговое кровообращение, что способствует омоложению клеток головного мозга, снижает уровень стресса и психического напряжения, усиливает концентрацию внимания.

Техника выполнения

Встаньте на четвереньки, ладони под плечами, расстояние между ладонями и между стопами одинаковое. Пальцы рук широко расставлены, средний палец направлен чётко вперёд.

Толкните таз вверх, руками сильно отталкивайтесь от пола, двигайте торс к ногам, расслабьте полностью шею, коленные чашечки подтянуты внутрь, пятки стремятся к полу.

При освоении позы колени лучше сохранять подсогнутыми, акцент сделать на раскрытии плечевого отдела и проработке позвоночника.

Фиксируйте позу 5-10 дыхательных циклов, старайтесь дышать ровно и глубоко.

Фото: istockphoto.com

Поза голубя

Противопоказания: беременность, травмы коленей.

Польза упражнения: удлиняет позвоночник, вытягивает мышцы бедра и раскрывает таз, стимулирует работу органов брюшной полости и органов малого таза, способствует расслаблению.

Техника выполнения

Встаньте на четвереньки, ладони под плечами, расстояние между ладонями и между стопами одинаковое.

Продвиньте правое колено вперёд, чтобы оно коснулось правого запястья, проверьте, что правое бедро расположено параллельно длинным краям коврика.

Аккуратно продвиньте правую голень слегка влево и положите правую ногу на бедро. Левую ногу вытяните назад. Следите за тем, чтобы таз оставался ровным и не заваливался.

Если чувствуете, что выровнять таз не получается, поместите под правую ягодицу свёрнутый плед или полотенце.

На вдохе вытяните корпус вперёд, отталкиваясь руками от пола, на выдохе опустите локти на коврик.

Если в этом положении вытяжение в области правого бедра уже достаточно интенсивно, останьтесь на локтях или опустите корпус ниже и лягте на согнутые руки, позвольте тазу под собственной тяжестью ещё больше раскрыться.

Фиксируйте позу 8-10 дыхательных циклов и повторите на другую сторону.

Фото: istockphoto.com

Поза орла

Противопоказания: травмы коленей, локтей и запястий.

Польза упражнения: развивает лодыжки и устраняет тугоподвижность плеч, улучшает кровообращение в органах малого таза, развивает равновесие.

Техника выполнения

Встаньте прямо. Согните правое колено, поместите левую ногу вокруг правого бедра над коленом, двигайте левую стопу так, чтобы левая голень коснулась правой икры и большой палец левой ноги зацепился за правую лодыжку.

Если зацепить пока не получается, оставьте стопу в воздухе.

Если теряется баланс, поставьте пальцы левой ноги на пол справа от правой стопы. Левая нога обвивает правую.

Согните локти, и поднимите руки на уровень груди, и поместите правый локоть на левую руку возле локтевого сустава, затем соедините ладони. Левая рука будет обвивать правую.

Фиксируйте позу 8-10 дыхательных циклов, сохраняйте глубокое дыхание. Затем освободите руки и ноги и повторите на другую сторону.

Фото: istockphoto.com

Поза угла из положения сидя

Противопоказания: травмы и хронические боли в коленях, бёдрах.

Польза упражнения: улучшает эластичность приводящих мышц бедра, подколенных сухожилий и тазобедренных суставов, способствует циркуляции крови в тазовой области, обеспечивая здоровье органам малого таза, оказывает успокаивающее и освежающее воздействие на мозг.

Техника выполнения

Сядьте на пол, поочерёдно разведите ноги в стороны, максимально увеличив расстояние между ними, проследите, чтобы вся задняя поверхность ног прижималась к полу, пальцы ног смотрят чётко вверх.

Захватите большой палец каждой стопы указательным и средним пальцами соответствующей руки, выпрямите позвоночник и удлините область рёбер, направьте грудную клетку вверх. Задержитесь в этом положении на несколько дыханий, дышите глубоко.

На выдохе наклонитесь вперёд, насколько позволяет тело, если возможно, опустите голову на пол, затем удлините шею и опустите на пол подбородок. Если голова пока не опускается на пол, старайтесь с каждым выдохом опустить грудную клетку в сторону пола.

Фиксируйте позу 5-10 дыхательных циклов, старайтесь дышать ровно и глубоко; на вдохе поднимите корпус вверх, отпустите захват стоп, соедините ноги и расслабьтесь.

Фото: istockphoto.com

Полумост

Противопоказания: беременность, высокое кровяное давление, травмы позвоночника и коленей, критические дни.

Польза упражнения: укрепляет поясницу, мышцы живота, ягодиц, мышцы тазового дна, улучшает кровообращение во всём теле.

Техника выполнения

Лягте на пол, положите руки вдоль тела ладонями вниз, согните ноги и поставьте стопы на ширине таза максимально близко к ягодицам, пальцы ног направлены прямо. Плотно прижмите стопы и ладони к коврику.

На вдохе оттолкнитесь стопами от коврика, поднимите корпус и таз как можно выше, колени при этом сохраните направленными вперёд, они не расходятся в стороны.

Прогибайтесь в грудном отделе и направляйте нижние рёбра вверх, лопатки сводите ближе друг к другу, активно отталкивайтесь плечами и стопами от коврика.

Следите за тем, чтобы голова находилась по центру.

Удерживайте позу 8-10 дыхательных циклов, дышите ровно и спокойно, затем плавно верните спину на коврик.

Фото: istockphoto.com

Поза связанного угла

Противопоказания: травмы коленей.

Польза упражнения: улучшает кровообращение в области органов малого таза, эластичность мышц и связок паховой области, уменьшает напряжение в уме и в теле.

Техника выполнения

Лягте на спину, соедините стопы, придвиньте их как можно ближе к тазу и разведите колени в стороны.

Если растяжение в бёдрах слишком интенсивное, подложите подушки под каждое колено, расположите руки ладонями вверх вдоль тела, закройте глаза.

Оставайтесь в этом положении 10 дыхательных циклов; затем поднимите колени вверх, расслабив область паха.

Фото: istockphoto.com

Попробуйте делать практики по 30 минут в день. Кстати, если вы серьёзно увлеклись йогой, вам стоить знать, что в ней есть несколько ответвлений. О том, как выбрать то, что подойдёт именно вам, читайте в этой статье.