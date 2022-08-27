Рассказываем, чем их заменить, чтобы не испортить завтрак.

7 вкусных добавок, которые нельзя добавлять в кашу на диете

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Какие добавки и топпинги делают из каши вредный завтрак?

Каша из цельнозерновых круп — сытная и полезная часть сбалансированного завтрака. Если добавить к порции полезные жиры и белок, получится полноценный приём пищи. Но испортить блюдо и сделать его вредным очень просто: достаточно положить в него одну ложку вкусной добавки.

Какие добавки не стоит класть в кашу

Если вы хотите получить заряд энергии и максимум пользы от завтрака, сварите кашу из цельнозерновой крупы на воде. Если же отказаться от молока не получается, добавьте его в конце приготовления, когда каша будет готова.

Пустую кашу любят немногие, поэтому сдабривают её фруктами, мёдом, орехами и подсластителями, но очень редко кладут в кашу сыр и другие солёные добавки. Чаще всего кашу едят сладкой или со сладким наполнением, которое провоцирует скачки уровня сахара в крови, повышает аппетит и приводит к появлению лишних килограммов.

Рассказываем о пяти таких топпингах, которые сводят на нет пользу каши.

Сиропы, в том числе финиковый и кленовый

Начну с того, что сиропы, а особенно со вкусом фруктов, карамели или шоколада, — это высококалорийные продукты, созданные химическим путём на основе сахара, красителей, ароматизаторов и консервантов. Высокая калорийность и содержание углеводов обязательно скажутся на весе — он будет расти, если каждый день употреблять такую кашу. Повышенное содержание сахара увеличивает риск развития инсулинорезистентности и, как следствие, сахарного диабета.

Бананы и виноград

Бананы и виноград — самые сладкие и высокоуглеводные фрукты. Используя их, вы добавляете к углеводной крупе ещё одну порцию углеводов, лишая себя белка и жиров. Повышенное содержание фруктозы поднимает уровень инсулина, что отрицательно скажется на работе проснувшегося организма и в перспективе повысит риск сахарного диабета.

Сухофрукты

Сухофрукты также содержат много фруктозы, которая откладывается в жиры. Если и выбираете сухофрукты как альтернативу свежим ягодам и фруктам в зимний период, не забывайте о мере и лучше ешьте их после нескольких ложек каши, а не на голодный желудок.

Кстати, как самостоятельно сделать сухофрукты на зиму, рассказали в предыдущей статье. Читайте её по ссылке.

Шоколадные и ореховые пасты

Это угроза для стройного тела, провоцирующая развитие инсулинорезистентности. Огромное количество сахара перекрывает пользу от орехов, а недобросовестные производители часто добавляют в пасту вредное пальмовое масло.

Вместо шоколадной пасты попробуйте добавить в кашу настоящий фундук и столовую ложку несладкого какао-порошка.

Коричневый сахар

Он ничем не лучше белого, не имеет никакой питательной ценности, при этом богат калориями и быстрыми углеводами, поэтому не может быть полезной добавкой.

Варенье

Тоже не подходит для утреннего завтрака, так как классическое варенье — это высококалорийный продукт с обилием сахара. Ягоды и фрукты в сахарном сиропе долго хранятся, но имеют высокий гликемический индекс, который выводит из нормы уровень сахара и повышает риск развития инсулинорезистентности.

Есть полезные варианты варенья без добавления сахара. В таком случае в составе могут быть безопасные подсластители: цитрол, эритритол, стевия, сорбит, стевиозид. Не выбирайте продукцию с синтетическими сахарозаменителями: сахарином (Е954), аспартамом (Е951), ацесульфамом калия (E950).

Будьте внимательны, многие производители пытаются скрыть чистый сахар под рядом добавок: патокой, карамельным сиропом, сахарным колёром, фруктозой, декстрозой.

Что полезного добавить в кашу

Рекомендую есть несладкие каши с добавлением масел — гхи, кокосового, льняного, тыквенного или конопляного — либо положить немного полезных добавок:

семена;

орехи;

какао без сахара;

свежие фрукты и ягоды;

нежирный сыр;

специи, например, гвоздику или корицу.

Корица — хороший антиоксидант и обладает противомикробным действием, придаёт пикантный вкус и яркий аромат каше, особенно овсяной.

Попробуйте новые варианты вкуса на завтрак и добавьте в кашу брынзу или адыгейский сыр. Если всё-таки вам по душе сладкие каши, лучше добавлять свежие фрукты и ягоды — можно замороженные. Как правильно их замораживать, читайте в статье по ссылке.