Уделите себе всего 15 минут, чтобы почувствовать себя энергичнее.

11 важных и полезных упражнений, которые мы часто игнорируем

Входить в новый день нужно правильно. Утренние ритуалы задают хороший настрой, пробуждают тело и дух. Утренняя зарядка не исключение, но очень часто мы игнорируем её и находим тысячи отговорок, чтобы ничего не делать. И очень зря.

Юлия Волкова фитнес-тренер После сна организм должен набирать обороты и входить в рабочий режим. Правильная утренняя тренировка поддерживает мышцы в тонусе. А их рабочее состояние, в свою очередь, позволит суставам и сосудам правильно функционировать в течение дня. От этого будет зависеть не только ваше физическое самочувствие, но и настроение. Игнорировать зарядку после пробуждения я не советую, ведь именно она включает наш организм в рабочий режим утром и позволяет хорошо себя чувствовать до самого вечера.

Мы уже не раз писали об упражнениях для утренней зарядки. Предлагаем сегодня попробовать кое-что новое и сделать большой комплекс упражнений в два этапа. Первый выполняется прямо в постели, а второй – после подъёма.

Ещё один вариант зарядки для любителей йоги ищите здесь.

Зарядка в кровати

Велосипед

Техника выполнения

Лягте ровно, поднимите руки вверх и хорошенько потянитесь, теперь закиньте руки за голову и сцепите их в замок.

Поднимите ноги вверх, согнув их в коленях. Представьте, что едете на велосипеде, поочерёдно перемещайте ноги, как будто крутите педали.

Выполняйте одну минуту.

Фото: istockphoto.com

Растяжка спины

Техника выполнения

Сядьте на кровати по-турецки.

Потянитесь руками вперёд, положив их перед собой. Задержитесь в этом положении ненадолго.

Вернитесь в исходное положение.

Сделайте это упражнение пять раз.

Повороты стопы

Техника выполнения

Сядьте на край кровати, поставьте ноги на пол, правую ногу – на носок.

Повращайте стопой сначала по часовой стрелке, а затем против.

Повторите упражнение на левую ногу.

Выполните по 10 раз на каждую сторону.

Зарядка после подъёма

Вращения головой

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.

При повороте старайтесь максимально наклонять голову, делайте это упражнение в медленном темпе для лучшего растяжения мышц.

Выполните 10–15 вращений сначала по часовой стрелке, а затем – против.

Фото: istockphoto.com

Вращения плечами

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.

Выполните вращение плечами вперёд.

А затем повторите движение назад.

Не торопитесь, делайте в спокойном темпе.

Сделайте по 10–15 вращений в каждую сторону.

Наклоны в стороны

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.

Наклоните корпус вправо, вытянув левую руку над головой, задержитесь на секунду в этом положении.

Вернитесь в исходное положение и сделайте наклон в другую сторону.

Выполните по 10 наклонов в каждую сторону.

Фото: istockphoto.com

Приседания

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги расставьте чуть шире ширины плеч. Руки сцепите перед собой в замок.

Отведите таз назад, согните колени до угла 90 градусов. Задержитесь на два счёта.

Вернитесь в исходное положение.

Выполните упражнение 20 раз.

Стульчик

Техника выполнения

Встаньте спиной к стене. Ноги на ширине плеч.

Облокотитесь спиной о стену и выполните присед, колени согните до угла 90 градусов. Руки вытяните вдоль корпуса или положите ладони на колени.

Спина прижата к стене, голова смотрит прямо, подбородок не опускается.

Задержите положение на 15–40 секунд.

Фото: istockphoto.com

Обратные отжимания

Техника выполнения

Встаньте спиной к кровати, стулу или дивану. Упритесь ладонями в опору, они находятся точно под плечами. Ноги согните в коленях.

Согните руки в локтях, опуская корпус вниз. Туловище опускается максимально низко, но пола не касается.

Чем дальше от опоры стоят ноги, тем сложнее выполнение.

Выполните 10–15 раз.

Прыжки

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги поставьте вместе.

Выполните 15 прыжков на двух ногах, делайте их активно.

Затем сделайте ещё по 15 прыжков на каждой ноге.

Фото: istockphoto.com

Дыхательное упражнение

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги расставьте широко.

Сделайте глубокий вдох, параллельно поднимая руки вверх через стороны, потянитесь вверх.

Медленно выдохните, опуская руки вниз также через стороны.

Делайте это упражнение, пока дыхание не восстановится после прыжков.

Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Такая тренировка обеспечит вам хороший и энергичный день. Не забывайте, что после утренней зарядки следует правильный, сбалансированный завтрак.